Выбирайте победителя Лиги Европы!

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сегодня, 12:15

Яркий футбольный турнир в плей-офф становится очаровательным – «Соккер.ру» настаивает, что ЛЕ нельзя недооценивать.

По еврокубковым четвергам вам гарантировали, что ни один российский клуб не разочарует. Это, конечно, провал и прокол, но оптимистичный взгляд на плей-офф Лиги Европы тоже возможен. Здесь 11 клубов из топ-4 – французы игнорируют плей-офф, а вдобавок представители 14 разных стран.

Поскольку аргумент «против» победы в ЛЕ всегда один – это турнир, где все возможно, то концентрируемся на козырях основных фаворитов. Также помним, что в финалах были «Днепр», «Атлетик», «Брага», «Фулхэм» и «Марсель», но ни одного итальянского или немецкого клуба за все время после переименования – за девять лет.

Тем интереснее, что сейчас в списке фаворитов, по мнению любителей ставок, появился представитель Серии А. С его козырей начнем, но список продолжают не менее интересные команды.

За победу «Интера»

• им нужны трофеи. Во-первых, тренеру – у Конте нет побед в Европе. Во-вторых, игрокам. Спросите Эриксена – он вам расскажет, даже, наверное, всплакнет. Успех в Серии А никто не гарантирует, а кубковый опыт пригодится, ведь характер нужно тренировать;

• опытные футболисты. Некоторые даже играли в финалах еврокубков – от Година и Янга до Эриксена и Лукаку. Средний возраст не детский, Ханданович, Брозович, де Врей – не мальчики. А тот же Мартинес может доигрывать последний сезон в Милане, хочет подержаться за кубок;

• глубокий состав. Отсылки к усталости и концентрации на чемпионате Италии не зайдут – у Конте три десятка игроков, людей хватает. В ЛЧ играли короткой обоймой, в ЛЕ можно изменить подход. Конечно, «Интер» может сознательно слить еврокубок во имя концентрации на Серии А, но это будет ошибкой. Настоящие чемпионы так не поступают.

За победу «Манчестер Юнайтед»

• прогресс тренера Сульшера. Оле-Гуннар, конечно, комичный персонаж – врать не умеет, а пробует, середнякам сливает. Но в играх с сильными соперниками МЮ часто играет так, как нужно. Сульшер прибавляет, пускай недостаточно быстро для амбиций самих «дьяволов»;

• путевка в Лигу чемпионов. «Манчестер Юнайтед» нужна победа в ЛЕ ради гарантированного попадания в ЛЧ , где большие деньги, которые так нужны при расходах клуба. В поддавки играть не станут – слишком глупо терять возможность хоть чем-то порадовать фанатов и получить доступ к ЛЧ ;

• у МЮ действительно хороший состав. Для Лиги Европы, разумеется. Де Хеа, Магуайр, Ван-Биссака, Фернандеш, Рэшфорд, МакТоминэй, Марсьяль, не говоря о Погба, тянут на победителей ЛЕ . Впрочем, учтите, что от команды 2017 года, что обыграла «Аякс», почти никого не осталось. Опыт не поможет, его нет.

За победу «Севильи»

• в Лиге Европы преображаются. Прямо раздвоение личности – в Лиге Европы «Севилья» может играть на порядок лучше, чем в Примере. Не стоит смотреть на поражение от «Сельты» или ничью с «Эспаньолом», бывшая команда Эмери умеет рубиться в Лиге Европы;

• потребность в больших успехах. Как-то не клеится испанский сезон – из Кубка вылетели, в Примере могут уступить место в ЛЧ «Атлетико» и «Хетафе», и это сразу еще один аргумент в пользу ставки на ЛЕ , и состав жиже, чем раньше. Ребятам нужна мотивация, а еврокубки ее дарят;

• Лопетеги – грамотный тренер. Предатель, конечно, и в 2020 году «поплыл», но наставник сильный. Его неудача с «Реалом» была закономерным исходом, ведь Хулен мог не подписывать контракт с клубом до завершения ЧМ -18, но в «Севилье» начинает новую главу, и понятно, что испанцы остаются фаворитами ЛЕ , пускай теперь далеко не главными.

За победу «Арсенала»

• потребность путевки в ЛЧ . «Арсенал» стал середняком АПЛ – 10-е место, однако до пятой строчки, которая может принести путевку в ЛЧ , остается всего шесть пунктов. А параллельно нужно воевать за победу в ЛЕ , ведь она гарантирует место в ЛЧ . В списке фаворитов от топ-4 в своей лиге «Арсенал» дальше всех – мотивация должна зашкаливать;

• у «канониров» сильные игроки. Неудачники, конечно, причем позорные матчи – их конек, но у «Арсенала» были серьезные покупки. Пепе, Ляказетт и Обамеянг – мощное трио в атаке, если споются. Несчастный Лено не второй Кариус, просто защитники странные. Но рядом есть перспективная молодежь – Сака, Мартинелли, на состав точно нельзя жаловаться, когда речь о задаче выиграть ЛЕ ;

• Артета круче, чем принято считать. Тут та же история, что с Сульшером – Микель попал в ад, где все ужасно, а его квалификации и опыта мало, чтобы превратить его в рай мгновенно. Но заметьте, что после поражения от «Челси», у Артеты серия из 8 матчей без поражений. Да, там четыре ничьих, но уже перешли к победам. «Арсенал» может прибавить – невероятно, но факт.

За победу «Аякса»

• мастерство тен Хага. Тренер не виноват, что «Аякс» не смог удержать преимущество против «шпор» - там было минутное помешательство, а не ошибки наставника. Зато Эрик остался, сохраняет первую строчку в Ере, и стабильность управленцев позволяет голландцам с оптимизмом смотреть на Лигу Европы;

• лебединая песня тех, кто остался. Онана может оказаться в «Челси», Зийех уже перешел в лондонский клуб. Ван де Бек готов играть в топ-5. Мартинес или Тальяфико могут заинтересовать другие клубы, поэтому для уже переформатированного, но по-прежнему крутого «Аякса», ЛЕ – последний поход за европейской победой. А дальше будет другая команда;

• атакующий потенциал. Есть большие вопросы к защите – потому «Аякс» не играл против «Аталанты» вместо «Валенсии» в плей-офф ЛЧ . Но пока остался Зийех. Травма Промеса огорчает, зато есть Тадич. Схема «4-3-3» работает, у «Аякса» в чемпионате по 22 удара за игру. В Лиге Европы будут бить реже, но если продавят стену «Хетафе» - мощная линия атаки скажется и выручит в следующих раундах.

За сенсационную победу

• разнообразие турнира. В плей-офф ЛЧ команды из пяти стран, в плей-офф ЛЕ – из девятнадцати, причем от Австрии или Бельгии – по два клуба, а от Франции – ни одного. Прочитать незнакомого соперника сложнее, поэтому у «Зальцбурга», «Бенфики», «Порту», «Селтика» и даже «Рейнджерс» Джеррарда есть шанс удивить себя и футбольную Европу;

• потребность в путевке в ЛЧ . Немцы и итальянцы в ЛЕ ни разу не побеждали, но есть клубы из этих стран, которым победа принесет гарантированную путевку в престижный турнир, а дома могут не справиться – «Байер» и «Рома» шансы не потеряли, но и кубок бросать не имеют права. Как и «Вулверхэмптон» - через АПЛ в ЛЧ попасть непросто;

• характер плей-офф Лиги Европы. В этом турнире будущий финалист может сильнее мучиться против среднего соперника, а потом вынести более солидного оппонента. На грани камбэка многие – даже «Челси» в финал вышел после серии пенальти. Выше напоминали о привычке Лиги Европы сочетать в финалах формального фаворита и неожиданного участника матча – такое видим не в каждом сезоне, но частенько.