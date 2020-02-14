Битва за Лигу чемпионов накануне Лиги чемпионов

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сегодня, 20:50

Пятничный матч «Валенсии» и «Атлетико» — подарок любителям футбола. «Соккер.ру» помогает с поиском смыслов и подоплек.

Нечасто пятничным вечером европейский футбол дарит афишу, мимо которой трудно пройти. Сегодня — такой случай. В Испании сойдутся команды, финишировавшие в топ-4 два года подряд, и намеревающиеся продолжить эту добрую для себя традицию. Впрочем, не все так просто.

Турнирное положение

В таблице Ла Лиги «Валенсию» и «Атлетико» разделяют всего два очка: «матрасники» занимают четвертую строчку, «летучие мыши» идут седьмыми. В то время как «Реал» и «Барселона» ушли отрыв и будут разыгрывать «золото» между собой, за ними выстроилась вереница из шести команд, претендующих на две оставшиеся путевки в Лигу чемпионов. Сегодня мы обсуждали эту тему подробно.

В числе соискателей позиций в топ-4 — «Атлетико» и «Валенсия». Турнирная таблица делает их прямыми конкурентами, таким образом, очные матчи приобретают особое значение. Фактически это классическая «игра за 6 очков»: в случае победы мадридцы уйдут в отрыв на 5 очков, а если проиграют, то «Валенсия» будет выше в общем зачете.

Форма команд

«Валенсия» накануне матча с «Атлетико» уже проиграла одному прямому конкуренту: в прошлую субботу «Хетафе» разбил команду Альберта Селадеса со счетом 3:0, забив все три мяча во втором тайме. Вообще, «Лос Чес» в 2020 году дважды играли на выезде и дважды проиграли крупно — 0:3 «Хетафе» и 1:4 «Мальорке», зато дома одержали три победы в трех матчах, не пропустив ни одного мяча. В числе битых «Эйбар», «Сельта» и «Барселона». В этом смысле важно подчеркнуть, что сегодняшняя игра пройдет на «Месталье».

У «Атлетико» в этом сезоне стабильно только отсутствие креатива в атаке. После возвращения с Суперкубка Испании, который прошел в Саудовской Аравии, команда Диего Симеоне провела четыре матча в Примере, в которых забила один мяч и набрала 4 очка. Неудачную серию удалось прервать в прошлом туре, когда ранний гол Анхеля Корреа принес победу над «Гранадой». До этого «матрасники» минимально проиграли «Реалу», скатали нулевую ничью с «Леганесом» и уступили «Эйбару» 0:2.

Лига чемпионов на носу!

«Валенсия» и «Атлетико» борются за путевку в следующий розыгрыш Лиги чемпионов, а между тем являются действующими участниками турнира для сильнейших клубов Старого Света. И на будущей неделе для этих испанских команд начнется плей-офф. Собственно, поэтому матч чемпионата и проводят в пятницу — чтобы было больше времени на подготовку и физическое восстановление.

«Атлетико» во вторник примет на своем поле действующего обладателя Кубка чемпионов — «Ливерпуль». Диего Симеоне впервые встретится с Юргеном Клоппом в официальном матче. Давно пора! «Валенсии» повезло с жеребьевкой больше: «Лос Чес» начинают свой путь в 1/8 финала ЛЧ в среду выездным матчем против «Аталанты». Впрочем, команда из Бергамо не пальцем делана, достаточно хотя бы того факта, что в Серии A забили больше всех.

Личные взаимоотношения «Валенсии» и «Атлетико»

Впервые эти команды сошлись в рамках сезона 1934/35. В январе «Атлетико» разбил «Валенсию» дома со счетом 5:2, но в апреле левантийцы взяли реванш на «Месталье» — 2:0. С тех пор так и воюют. На стороне «матрасников» небольшой перевес — 61 победа против 57, еще 45 раз играли вничью. Разница мячей тоже очень близка — 240:237 в пользу «Атлетико», то есть если сегодня «Валенсия» выиграет 3:0, то здесь наступит равенство.

Мадридцы заметно улучшили свою статистику при Диего Симеоне, для которого «Валенсия» при разных тренерах — любимейший «клиент». Беспроигрышная серия «Атлетико» насчитывает вот уже 10 матчей, в последний раз «Валенсия» побеждала столичную команду в октябре 2014-го — больше пяти лет назад. Только Парехо, Гайя и Родриго помнят вкус победы над «матрасниками». Матч первого круга на «Ванда Метрополитано» завершился со счетом 1:1, как и предыдущая встреча команд на «Месталье» в прошлом сезоне.

Кто сыграет?

И Диего Симеоне, и Альберт Селадес предпочитают схему 4-4-2, которая повторяет контурами классическую и любимую расстановку, но по смыслу является оборонительным гибридом: в две линии по четыре футболиста удобно защищаться и прессинговать, а для быстрых прорывов хватает двух форвардов, блуждающих в поисках свободных зон. Рационально и безопасно.

Увы, на лучших своих нападающих Симеоне рассчитывать не сможет: Диего Коста и Жоау Фелиш не готовы появиться на поле, Альваро Мората, скорее всего, не сыграет с первых минут. В линии атаки дуэт составят, видимо, Корреа и Витоло. У «Валенсии» тоже нет особых надежд увидеть в игре Родриго, а травма лидера обороны Гарая — невосполнимая потеря. Зато можем увидеть Черышева: Денис быстро восстановился после травмы и уже рвется в бой. Это еще одна причина посмотреть испанский футбол пятничным вечером!

Ориентировочный состав «Валенсии» (4-4-2): Хауме — Васс, Диахаби, Паулиста, Гайя — Кондогбия, Парехо, Солер, Торрес — Гомес, Гамейро.

Ориентировочный состав «Атлетико» (4-4-2): Облак — Ариас, Фелипе, Савич, Лоди — Патрей, Коке, Льоренте, Сауль — Витоло, Корреа.

Прогноз «Соккер.ру»: победа «Валенсии» 1:0. «Мой дом — моя крепость», - это принцип «Валенсии». Только «Реал» и «Барселона» превосходят «Лос Чес» по набранным очкам в домашних матчах, кроме того, команда Альберта Селедаса должна быть взбудоражена пощечиной от «Хетафе». 0:3 — это больно, после такого самолюбивые команды грызут газон. А еще «Валенсия» известна умением настроиться на большой матч: «Барселона» проиграла на «Месталье», «Реал» едва унес ноги. В свою очередь, «Атлетико» выглядит беззубо в атаке и вообще далек от лучшей формы. Может быть, через пару недель и побегут, но сегодня еще не готовы и будут думать о «Ливерпуле».