Они сошлись! Волна и камень, стихи и проза, лёд и пламень

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сегодня, 11:59

«Соккер.ру» с нетерпением ждет первую встречу Симеоне и Клоппа в Лиге чемпионов. Это будет нечто!

«Атлетико» против «Ливерпуля» - одно из интереснейших противостояний 1/8 финала Лиги чемпионов. Действующий обладатель трофея и финалист двух последних розыгрышей сразится с командой, которая дважды в последние годы была близка к триумфу, но так и не смогла сделать решающий шаг. Пламенный «Ливерпуль» против ледяного и потому неудобного «Атлетико». Это будет легендарно?

Путь в плей-офф

Представьте себе, и «Ливерпуль», и «Атлетико» вынуждены были решать задачу выхода в плей-офф в заключительном туре группового этапа. Мерсисайдцам в группе противостояли «Наполи», «Зальцбург» и «Генк». В последнем туре «Ливерпуль» играл против австрийской команды на выезде и мог прекратить защиту титула, если бы проиграл. Где-то в параллельной реальности так и произошло — грянула сенсация, но мы увидели победу «красных» со счетом 2:0 благодаря выстрелу Кейта и Салаха дуплетом на исходе часа игры. «Ливерпуль» не только выбил «Зальцбург», но и забрал у австрийцев одного из лидеров — Такуми Минамино. Согласно новым правилам дозаявки, японец сможет сыграть за «Ливерпуль» в нынешнем розыгрыше.

«Атлетико» осенью попал в одну группу с «Ювентусом», «Байером» и «Локомотивом». Из-за поражений в Леверкузене и в Турине в 4-м и 5-м турах «матрасники» были мотивированы турнирной ситуацией перед заключительным игровым днем, хотя и продолжали держать свою судьбу в руках. В итоге, все прошло гладко: и «Атлетико» обыграл «Локомотив», и «Байер» не набрал очков в матче с «Ювентусом», но факт остается фактом — интрига сохранялась до последнего тура, хотя после жеребьевки казалось, что итальянский чемпион и команда из Мадрида не встретят сопротивления со стороны «Байера» и «Локо».

Форма команд

«Атлетико» проводит далеко не лучший сезон под руководством Диего Симеоне: потеря Антуана Гризманна по «матрасникам» ударила очень больно, а Жоау Фелиш пока не готов тащить лямку. Не добавила улыбок травма Диего Косты, в итоге, в атаке «Атлетико» тотально уныл, а оборона без Година стала хуже «ловить мышей». Из семи матчей перед игрой против «Ливерпуля» мадридцы выиграли только один — у «Гранады», потерпев три поражения и трижды сыграв вничью. В пятницу «Атлетико» гостил на «Месталье», где играл со своим прямым конкурентом за место в четверке Ла Лиги. Итог — ничья 2:2.

«Ливерпуль» накануне выезда в Мадрид не без труда продлил свою победную серию в АПЛ , обыграв «Норвич» на выезде. Единственный мяч в концовке забил вышедший на замену Садио Мане. Нужно сказать, что «красные» играли основой, а сенегальский форвард начал игру на скамейке только потому, что недавно был травмирован и еще не готов на 100%. Юрген Клопп не переживает, что его команде не хватит свежести в Мадриде? Симеоне-то провел какую-никакую ротацию в игре с «Валенсией», к тому же у «Атлетико» было на сутки больше на восстановление. Этот фактор может сказаться.

Личные взаимоотношения

У «Ливерпуля» и «Атлетико» не столь продолжительная история личных еврокубковых взаимоотношений — всего лишь четыре встречи. В сезоне 2008/09 пересеклись на групповой стадии Лиги чемпионов, оба матча завершились со счетом 1:1, обе команды вышли из группы. А вот в 2010-м «красные» и «матрасники» бились за финал, пусть и второстепенного еврокубка. Тогда «Атлетико» выбил «Ливерпуль» благодаря голу на выезде (1:0 на «Висенте Кальдерон», 1:2 на «Энфилде»), чтобы в финале обыграть еще один английский клуб и овладеть трофеем.

Что же касается Юргена Клоппа и Диего Симеоне, то сегодня два харизматичных тренера впервые сойдутся в официальном матче. Был в 2017-м финал Кубка Ауди, где «Атлетико» выиграл в серии пенальти 5:4 после ничьей 1:1 в основное время, но вряд ли ту игру стоит всерьез рассматривать накануне столкновения в Лиге чемпионов.

Важные слова

Диего Симеоне, главный тренер «Атлетико»:

Мы сыграем с невероятной командой, отлично подготовленной неординарным тренером. Они могут играть как на контратаках, так и в позиционный футбол, хороши в верховой борьбе. После ухода Коутиньо казалось, что команда развалится, но она стала только лучше! Это многое говорит о том, какую команду они создали. Не сомневаюсь, что этот «Ливерпуль» войдет в историю как великая команда. «Ливерпуль» не похож на те клубы, которыми мы восторгались в прошлом. Это интенсивная и гибкая команда.

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»:

Пожалуй, это один из самых сложных матчей для любого футболиста. Нам противостоит очень организованная и сыгранная команда, которая славится умением вырывать результат «на зубах». Да, сейчас «Атлетико» переживает перестройку, но в футболе это обычная штука. «Атлетико» всегда бьется до конца, используя все возможные ресурсы. «Атлетико» не играл против такой команды, как мы. Мы не должны забывать об этом. Мы тоже организованная команда. Мы не чувствуем себя прошлогодними победителями Лиги чемпионов - сейчас мы претендуем на победу в этом сезоне. Мы хотим поехать в Стамбул. Люди говорят, что я очень эмоционален на бровке, но если я нахожусь на четвертом уровне, то Диего - где-то на 12-м. По сравнению с ним я просто детсадовский полицейский!

Потери и составы

Диего Симеоне не может рассчитывать на Кирана Триппьера и Эктора Эрреру, пропустит матч с «Ливерпулем» и самый дорогой новичок в истории «матрасников» Жоау Фелиш. По-прежнему не до конца готовы Альваро Мората и Диего Коста, но в игре с «Ливерпулем» мадридцам нужен настоящий форвард, так что, возможно, Симеоне рискнет и поделит игровое время между ними, хотя в нападении снова могут сыграть Витоло и Корреа. У «Ливерпуля» все ведущие футболисты в строю, в лазарете только Клайн и Шакири, но эти потери точно не являются определяющими.

Ориентировочный состав «Атлетико» (4-4-2): Облак — Ариас (Врсалько), Савич, Хименес, Лоди — Партей, Коке, Сауль, Карраско — Корреа (Витоло), Мората.

Ориентировочный состав «Ливерпуля» (4-3-3): Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум — Мане, Салах, Фирмино.