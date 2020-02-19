Нет времени объяснять. Это нужно видеть!

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сегодня, 10:47

«Соккер.ру» верит, что противостояние «Аталанты» и «Валенсии» получится гораздо ярче, чем не самая привлекательная афиша.

Многие взыскательные болельщики уже успели забраковать противостояние «Аталанты» и «Валенсии» - мол, слишком жидко для плей-офф Лиги чемпионов. Что ж, конечно, такая афиша смотрится блекло рядом с рекламой матчей «Атлетико» - «Ливерпуль», «Реал» - «Манчестер Сити» и «Челси» - «Бавария», но зрелищность и драматургия могут исправить этот недочет. Не исключено, что «Валенсия» и «Аталанта» развлекут простой народ лучше, чем закомплексованные и боящиеся ошибиться на этой стадии гранды и клубы с выпирающими амбициями.

Пять причин следить за соперничеством «Аталанта» - «Валенсия»

1. Вероятно высокая результативность

«Аталанта» - прыткая и гибкая, у команды Джан Пьеро Гасперини 63 гола в 24 матчах Серии A. Больше, чем у «Ювентуса» с Роналду, «Интера» с Лукаку и «Лацио» с Иммобиле. В чемпионатах «Большой пятерки» только «Манчестер Сити» результативнее «Аталанты», да и то «горожане» опережают бергамасков всего на 2 мяча, сыграв на матч больше. Команда без звезд первой величины только в этом календарном году забивала уже и 5, и 7 мячей. При этом оборона не совсем безупречная, у «Валенсии» будут шансы остро атаковать на разных скоростях. Общий смысл таков: обе команды и сами играют, и соперникам дают. Может, и хотели бы не давать, но не могут.

2. Командам нечего терять, можно сыграть смело

И для «Валенсии», и для «Аталанты» сам факт попадания в плей-офф уже примечателен. «Летучие мыши» вышли с первого места из группы с «Челси» и полуфиналистом предыдущего розыгрыша «Аяксом», которому во многом просто не повезло. «Аталанта» вообще после четырех туров имела в своем активе одно очко и прекрасные перспективы закончить долгожданный еврокубковый поход в декабре, однако выиграла в 5-м и 6-м турах, чего хватило для выхода из группы. Эти команды уже выполнили свой турнирный план-минимум, это еще одна причина, чтобы устроить поединок за путевку в четвертьфинал с открытым забралом. Там победителю, скорее всего, «умирать», но сейчас, против неожиданно доставшегося по жребию равного соперника, можно сыграть от души.

3. Итало-испанские противостояния в плей-офф ЛЧ — особый вид удовольствия

Так уж повелось, что встречи испанцев и итальянцев в плей-офф Лиги чемпионов регулярно заканчиваются концертами. Взять хотя бы три последних пересечения команд из Примеры и Серии A. В сезоне 2017/18 два четвертьфинала были итало-испанскими. В одном случае «Барселона» после домашней победы 4:1 над «Ромой» не смогла выйти в полуфинал, проиграв 0:3 в Риме. В битве «Реала» и «Ювентуса» все вроде бы было кончено после победы «сливочных» в Турине 3:0, но «Старая Синьора» вела с аналогичным счетом к последней минуте ответного матча на «Сантьяго Бернабеу», когда Лукас Васкес заработал пенальти, а Джанлуиджи Буффон в сердцах послал арбитра так далеко, что увидел перед собой красный свет. Тогда Роналду вывел в следующий раунд «Реал», а год назад хет-трик португальца помог уже «Ювентусу». После гостевого поражения 0:2 от «Атлетико» на своем поле «бьянконери» выиграли 3:0, совершив классный камбэк со спецэффектами.

4. Противостояние пишется с нуля

Просто любопытный факт, но все равно интересно присутствовать при рождении чего-то нового. «Валенсия» и «Аталанта» никогда прежде не пересекались на футбольном поле, эти клубы начинают свои отношения с чистого листа, редко становишься свидетелем такого на стадии плей-офф Лиги чемпионов. Что же нас ждет в пилотном выпуске соперничества «Аталанты» и «Валенсии»? Захочется ли смотреть дальше?

5. Последний российский след в еврокубках

Российские клубы освободились от участия в еврокубках еще в прошлом году, так что теперь всей страной будем болеть за Дениса Черышева, который избавился от проблем со здоровьем и готов сыграть против «Аталанты» в выездном матче. Последняя по хронологии, но не последняя по важности причина, которая подтолкнет российских любителей футбола к просмотру трансляции из Милана, где играет домашние матчи Лиги чемпионов «Аталанта».

Важные слова

Джан Пьеро Гасперини, главный тренер «Аталанты»:

Лига чемпионов — это всегда особые, ни с чем не сравнимые эмоции. Мы хотим показать свой лучший футбол, и у нас все для этого есть. Попытаемся сохранить позитивный настрой и не поддаться эйфории. Мы знаем, что у «Валенсии» есть кадровые проблемы, но мы не должны обращать на это внимание. Мы постараемся сыграть в наш футбол и добиться нужного результата. У нас уже есть определенный опыт игр с серьезными соперниками в Лиге чемпионов. Мы готовы к предстоящей встрече. Знаем, что «Валенсия» обыграла в гостях «Аякс» и «Челси». Это очень опасный соперник, но мы будем концентрироваться на своей игре. К счастью, у нас нет больных и травмированных, все с нетерпением ждут начала битвы.

Альберт Селадес, главный тренер «Валенсии»:

Перед нами действительно атакующая команда, ведущие бомбардиры Серии А и Европы, которые проводят великолепный сезон. Они любят идти вперед. Но, несмотря на отсутствие в нашем составе многих игроков, мы постараемся обойтись теми футболистами, которые у нас есть. К сожалению, мы привыкли к тому, что у нас так много травм. Что действительно печально, так это то, что эти игроки не могут быть здесь, чтобы наслаждаться игрой. Это отличная возможность для футболистов, которые находятся здесь с нами. Мы просто должны адаптироваться к ситуации. Наши результаты на выезде не очень хороши, но у нас были хорошие победы в гостях над «Челси» и «Аяксом». Мы хорошо выступаем в Лиге Чемпионов.

Ориентировочные составы

«Аталанта» (3-4-1-2): Голлини — Толой, Паломино, Джимсити — Хатебур, де Рон, Фройлер, Госенс — Алехандро Гомес — Сапата, Иличич.

«Валенсия» (4-4-2): Хауме — Васс, Диахаби, Мангала, Гайя — Парехо, Кондогбия, Торрес, Солер — Макси Гомес, Гедеш.