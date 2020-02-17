«Челси» vs МЮ. Сражение за путевку в ЛЧ

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сегодня, 13:00

Без победы над лондонцами в гостях Сульшеру пропуск в ЛЧ не светит. «Соккер.ру» готовится к драке молодых команд.

Средний возраст состава Лэмпарда – менее 25 лет, и у Сульшера не все в заявке возраста новичка Игало, выпущенного из карантина после прилета из Китая, или Матича. Матч невероятно интересный – поскольку непредсказуемый, и важный – из-за путевки в ЛЧ .

У «Челси» есть понятный подход. Рюдигер и Томори в центре защиты, Канте и Жоржиньо – в середине поля, Аспиликуэта обязательно на одном из флангов, в зависимости от командных потребностей. Виллиан – на фланге, если готов играть, Абрахам – на острие. Травмы корректируют выбор Лэмпарда, но не так кардинально, как состав Сульшера.

Погба, Рэшфорд и МакТоминэй были бы в основе и существенно влияли на облик «Манчестер Юнайтед», но у всех травмы. Зато появился новичок Бруну Фернандеш, которому срочно нужно брать ответственность на себя. Вернулись в основу Фред и Матич – опытные мастера, причем у первого даже многое стало получаться. Наконец, Магуайр и Де Хеа не перестали быть футболистами высокого класса с огромным трансферным ценником.

Люк Шоу на днях жаловался, что МЮ слишком часто критикуют, и использовал детский аргумент – а вот «Арсеналу» достается реже. Странно, что причину нужно объяснять. Во-первых, с «канонирами» все давно понятно. Во-вторых, «дьяволы» потратили почти столько же денег на усиление состава, как их соседи из «Манчестер Сити». В-третьих, лондонский Фергюсон ушел не в 2013 году.

У МЮ было семь лет, чтобы вернуться на вершину, где их оставили, набрать состав, поставить игру. Но нет, сегодня встречаются две команды, где на поле может быть добрый десяток тех, кто к основам прошлого сезона отношения не имел. Самое время перейти к тактике и подумать, чем Сульшер удивит Лэмпарда?

Тактика команд и уловки тренеров

Клопп жаловался, что МЮ ставит «автобус» в центральных матчах, и это не очень подходит клубу с таким именем. Вот только у «дьяволов» не получается игра первым номером, даже когда пытаются. Против «Вулверхэмптона» владели мячом 64 % времени, намного точнее пасовали, и что в итоге?

Была нулевая ничья, «волки» по ударам не отстали - на единицу игрового времени защита Де Хеа делала больше ошибок, чем оборона Патрисиу. По точным выстрелам счет 5:4, и если бы не конкретно Бруну Фернандеш, то у МЮ осталось два точных удара. Матч с командой Эшпириту Санту не принес три очка.

Зато в Кубке Лиги был «автобус» - обыграли «Сити» в дерби. Де Хеа четырежды спас, у МЮ было всего два момента, но один реализовали. Банальный подход для них часто эффективнее. Например, дома проиграли «Бернли» 0:2, когда счет по ударам был 24:5, владели мячом 72 % времени, а по точным пасам переиграли соперника 592:154.

Возможно, просто не хватало диспетчера? Бруну может помочь, но нет форварда с инстинктом убийцы. Игало таковым вряд ли является, хотя это и приличный нападающий. Но по потенциалу точно не Холанд. Не исключено, что Сульшер и Вудворд упустили путевку в ЛЧ , когда отдали Эрлинга Дортмунду.

А вот «Челси» может скатиться ниже пятого места, если Лэмпард не признает, что начал ошибаться. Обидно будет упасть ниже «Шеффилд Юнайтед» - клуба с самой низкой в АПЛ зарплатой. В последних шести матчах АПЛ у «Челси» всего одна победа! Учитываем, что играли против «Арсенала» и «Лестера», но как раз им не уступили.

Положение молодого коллектива не такое прочное, как было. Тактически у Лэмпарда все стабильно – «4-2-3-1», и поскольку нет предпосылок для экспериментов, нужны точечные тонкие правки. С этим есть проблемы, ведь против того же «Лестера» без дубля центрального защитника Рюдигера получили бы заслуженное поражение.

«Челси» пытается играть на классе, а класса нет, ведь Джеймс, Томори, Абрахам, Маунт или Хадсон-Одои – без опыта. Сульшер хорош, когда нужно ломать игру соперника, так что сегодня лондонцам придется несладко, если МЮ накатится на него «автобусом». Не исключено, что Оле-Гуннар выберет схему «3-5-2», для нее у него есть исполнители.

И хотя клуб из Манчестера – единственный, кто в АПЛ в 2020 году не забивал на выезде, такие серии чем длиннее – тем выше вероятность, что прервутся.

Ориентировочные составы

«Челси» (4-2-3-1): Кепа – Джеймс, Томори, Рюдигер, Аспиликуэта – Канте, Жоржиньо – Виллиан, Маунт, Хадсон-Одои – Абрахам.

«Манчестер Юнайтед» (3-5-2): Де Хеа – Линделеф, Магуайр, Шоу – Ван-Биссака, Фред, Матич, Фернандеш, Уильямс – Джеймс (Игало), Марсьяль.

Важные факты накануне матча

- дисквалификация «Сити» означает, что пятый клуб АПЛ окажется в ЛЧ . Борьба и так была жаркой, а теперь стала адской по температуре – на одну позицию претендует семь клубов. Даже «Арсеналу» и «Бернли» нужно отыграть всего 6 пунктов, а до конца сезона на кону 36 очков. Если МЮ сегодня выиграет, то им до заветного места останется два шага;

- у «Челси» шаткое положение. В 10 последних матчах АПЛ команда Лэмпарда завоевала всего три победы, уступали «Эвертону», «Борнмуту», «Саутгемптону» и «Ньюкаслу», причем два поражения случились именно дома. Также были ничьи, поэтому из возможных 30 пунктов набрали лишь 12. «Тоттенхэм» на расстоянии одного пункта, а у МЮ есть возможность сократить отрыв до трех очков;

- сегодня можем увидеть заочную дуэль двух кандидатов в основу сборной Испании, ведь Кепа должен вернуться в основу «Челси» - эксперимент с Кабальеро не удался, а Онана зимой, разумеется, не приехал. У Де Хеа целых два «сухаря» подряд, а у Аррисабалаги очень важный экзамен, если Лэмпард доверится именно ему;

- в первом круге и туре этого сезона «Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» со счетом 4:0. Команда Лэмпарда в том поединке не смотрелась на протяжении всего матча плохо, но Рэшфорд, Марсьяль и Джеймс напомнили лондонцам, насколько «дьяволы» для них неудобные. За два календарных года в разных турнирах сыграли семь раз, и лишь в одном матче победил «Челси» - в финале Кубка Англии 2018. Если берем АПЛ , то у столичного клуба всего 3 победы в 10 играх с МЮ ;

- учитывайте предыдущий пункт, но также не забывайте – у «Челси» именно домашние матчи в АПЛ против «красных дьяволов» складываются удачно. Проиграли 1 из последних 17 таких поединков, а современная серия без крупных осечек насчитывает шесть игр и длится с 2012 года, когда МЮ смог на выезде выиграть 2:3 еще при Фергюсоне. А если говорим о современных составах, то Сульшер выиграл в Кубке Лиги именно на «Стэмфорд Бридж», но там дублем помог Рэшфорд.

Прогноз «Соккер.ру»: не спешите ставить все деньги на «Челси», не так уж они хороши сейчас. Команда Лэмпарда – ненадежный фаворит, ведь сразятся два очень нестабильных коллектива. У МЮ огромные проблемы в атаке, но не уступают «Челси» в последнее время и им сегодня нужна только победа.