От ЦСКА зависит судьба «Спартака», «Ростова» и «Локомотива»

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сегодня, 19:00

«Армейцы» в игре с «Зенитом» напомнили «Соккер.ру» важную особенность команды Ганчаренко.

У футболистов, особенно у молодых, в головах мысли тренеров. Часто забавно отмечать полные совпадение в оценках и выводах – игроки говорят словами наставников, повторяют то, что слышат на разборах.

Например, Яка Бийол сказал еще до матча против «Зенита» голосом Ганчаренко: «Нужно, чтобы нас хватало не на тур-два, а на все матчи». Каждый матч, как последний – весенний девиз не для «Спартака» или «Краснодара».

И что важно сейчас подчеркнуть – ЦСКА в большей мере, нежели «Спартак» или тот же «Локомотив», может сетовать на влияние судейских ошибок на результаты поединков. Одновременно Яка полностью прав, ведь «армейцы» часто сами виноваты в поражениях, ведь играют 1-2 сильных матча.

Или даже один сильный тайм из двух, как сегодня против «Зенита». Обычно в официальных играх после успеха следует осечка, дальше - вторая, потом возвращаются к победам, чтобы снова вернуться к неудачам. Молодая команда оправдывает свой статус. Но обратите внимание, как от ЦСКА прямо зависит судьба многих видных соперников.

Судьба «Спартака» - в руках соседа

Достаточно победы ЦСКА в Кубке России, и для Тедеско весна превращается в борьбу за место в Лиге Европы. Причем только по милости фаворитов Кубка, ведь если условный «Урал» выигрывает турнир и занимает место ниже пятого – шестая строчка в РПЛ не поведет в ЛЕ . Потому «Спартак» рассчитывает на кубок, причем не катарский. Можно шутить, что «ни года без трофеев», но Кубок России не брали с 2003 года, а в финале не играли с 2006-го, и тогда их вынес именно ЦСКА – 3:0. Впереди новый матч - в решающем четвертьфинале.

«Ростову» очень важно обыграть ЦСКА

Карпин подписал новый контракт, ключевые футболисты в кои-то веки зимой не уходят. План понятный – «Ростов» будет бороться за прямую путевку в Лигу чемпионов, ведь что им терять? Кубок России не отвлечет, можно сконцентрироваться на РПЛ . Валерий Георгиевич, если кто забыл, начинал московский футбольный путь в ЦСКА , и уже во втором официальном матче 2020 года встретит именно «армейцев». Серия домашних матчей против московских клубов – Ганчаренко, а потом Семин, определит готовность ростовчан. Только если будут переигрывать конкурентов, смогут добраться до финала сезона с шансами на второе место. В 30-м туре сыграют против «Зенита». Не исключено, что соперник уже будет чемпионом и согласится на поражение. Или нет?

ЦСКА влияет на чемпионство «Зенита»

Как минимум – отстрочат празднование, если команда Семака со скрипом начнет год в официальных матчах. А это возможно, ведь учтите, что уже 29 февраля поединок «Зенита» и «Локомотива». Пусть в Санкт-Петербурге сыграют, но всякое бывает. Тем более, потом у Семака испытание кубковым поединком против «Ахмата», а затем домашние игры против «Уфы» и «Урала». Странный календарь у чемпиона – три домашних матча в солнечном Санкт-Петербурге в РПЛ в начале года, но первый выезд – сразу к ЦСКА . Кроме того, Семин и Евсеев обыграли Семака в первом круге, так что из удобных соперников один «Урал». Если у «Зенита» будут стартовые потери, то «армейцы» могут одной победой сократить отрыв чемпиона до интригующего минимума.

«Динамовцы» проверят «красно-синих»

«Бело-голубым» проще весной, чем остальным в этом списке – их никто не будет особо ругать за седьмое место и пролет мимо зоны Лиги Европы. «Динамо» пытается построить грамотный клуб – пригласили помощника Клоппа в качестве спортивного директора, Новикова оставили тренером, в составе появился центральный нападающий. И для ЦСКА сосед является крайне неудобным соперником – длится серия из пяти матчей, в которых 3 ничьи и 2 победы «Динамо». Но если «армейцы» обыграют Новикова – подойдут к дерби со «Спартаком» в РПЛ с позиции силы, а «бело-голубых» отбросят от мечты о еврокубках.

Дерби с Семиным - финал плей-офф ЛЧ

Предпоследний тур, стадион «Локомотива». Матч будет важным для борьбы за путевку в Лигу чемпионов минимум для одного соперника, скорее всего – для двух. Конечно, сам ЦСКА может к тому времени выпасть из реальной борьбы за второе место. Но даже серия матчей против «Зенита», «Динамо» и «Спартака» разделена по времени, месяц на три игры. Так что Семин и Ганчаренко, скорее всего, разыграют путевку в Лигу чемпионов именно в 29 туре. Минимум третий пропуск, максимум – второй, сразу в группу.

Ганчаренко ожидает сложную весну?

Сами видите – сложная, но увлекательная весна. В похожих условиях многие? Да, «Спартак» будет влиять на «Локомотив». «Краснодар» - на всех названных выше. Однако интереснее отталкиваться от ЦСКА именно потому, что эта команда молодая, но более сыгранная, чем коллектив Тедеско. Тоже играют в три центральных, понимают минус – неумение собирать длительные успешные серии и сочетать приличный футбол с результатом, как сегодня, когда за пару минут позволили Дзюбе создать камбэк.

Но от готовности ЦСКА точно зависит судьба «Спартака» - без финала Кубка России Тедеско не сможет сотворить сказочную весну. Абсолютно точно повлияют на «Ростов» и «Локомотив» - конкурентов в борьбе за прямую путевку в Лигу чемпионов. А еще будет влияние на «Динамо» и «Зенит», но не обязательно прямое. Пока «армейцы» лишь знают свой главный минус, но если забудут о нем на время, положившись на сэйвы Акинфеева и неплохую реализацию, то матчи против ЦСКА станут индикаторами успеха.

«Спартаку» достаточно проиграть «армейцам» в Кубке России – уже катастрофа. «Ростову» - в чемпионате, а «Зениту» уступить в Москве ЦСКА после серии из непростых поединков – увидим, как талантливая и нестабильная команда Ганчаренко выйдет на первый план. А пока же они полностью соответствуют описанию – молодые, перспективные и странные, ведь выключаются так же быстро, как включаются.

Судьба «Зенита» весной прямо от матча с ЦСКА не зависит – фора в РПЛ слишком большая, разве что в Кубке в полуфинале встретятся, и тогда один матч с «армейцами» будет определяющим, но остальные пусть присмотрятся. «Ростов», «Спартак» и «Локомотив», в отличие от «Краснодара», что оба матча против ЦСКА уже сыграл, могут одним поражением от Ганчаренко перечеркнуть весь сезон.