Любовь, страсть и ненависть в письмах Лиге чемпионов

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сегодня, 15:43

Что бы сказали участники плей-офф Лиге чемпионов наедине? «Соккер.ру» упражняется в эпистолярном жанре. Вам понравится.

«Ливерпуль»

Привет, красотка! Отлично повеселились с тобой в прошлом году! Давай повторим? Не хочу хвастаться преждевременно, но я близок к тому, чтобы впервые за 30 лет выиграть чемпионат. Вот это будет гулянка! Между нами говоря, собираюсь покончить с этим дельцем как можно скорее, чтобы полностью сосредоточиться на тебе, моя дорогая. С момента нашего расставания в декабре я выиграл 10 матчей подряд в АПЛ и продолжаю борьбу за Кубок Англии, мои болельщики мечтают о «золотом требле». Не хотелось бы их подводить. А еще в моем музее стало одним кубком больше: я выиграл клубный чемпионат мира, куда ты меня послала. Спасибо за эту возможность. И давай снова зажжем!

«Атлетико»

Судьба несправедлива ко мне. Или это ты насмехаешься над моей судьбой? Я суров, замкнут и немногословен, но бежал за тобой, словно я заколдованный легкомысленный мальчишка, поддавшись обещаниям. Увы, в последний момент между нами всегда вставали обстоятельства, «Реал», Рамос, Роналду... Нет, я не ревную, да и не имею права ревновать. Но я хочу обладать тобой, как обладал твоей младшей сестрицей-простушкой, у которой нет и сотой доли твоего шарма и обаяния. Мечтая о многом, довольствуешься малым. Бывали времена, когда я чувствовал себя лучше, больше скажу — под угрозой наша следующая встреча, но против твоего любимчика буду сражаться как лев. Ты еще услышишь об «Атлетико»! Ненавижу тебя за твою недоступность! И люблю всем своим горячим сердцем…

«Боруссия»

Здравствуй, старый друг. У нас с тобой были хорошие деньки, ведь правда? Помнишь 1997-й? Классно тогда ты это устроила в Мюнхене! А я помню 2013-й, но зла не держу: футбол есть футбол. Пусть мы не слишком близки в последнее время, я всегда рад встречам с хорошими знакомыми, даже с Томасом и его звездной бандой. Мы с ним не очень хорошо расстались пару лет назад, но сейчас не об этом. От всего сердца хочу поблагодарить тебя за новые правила дозаявки игроков на плей-офф: благодаря этому удалось сохранить в розыгрыше Эрлинга Холанда, который так тебя впечатлил голами осенью в составе «Зальцбурга». Думаю, это и для тебя приятная новость. Если это так, дай ему забить пару раз в ворота ПСЖ [подмигиваю].

ПСЖ

О, прекрасная, божественная, непревзойденная, чудесная, единственная, благородная, таинственная и далекая! Подари еще один шанс своему вечно отвергнутому рабу, у меня больше нет сил терпеть эти издевательства. Возможно, ты никогда не простишь мне мою самонадеянность и стремительно обретенное богатство, но я выучил болезненные уроки прошедших лет. То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Получается, теперь я очень силен? Ведь кошмарные дуэли с «Барселоной» и МЮ едва меня не прикончили. Дрожу от твоего приближения, каждый день трачу, чтобы быть достойным тебя, по-прежнему верю, что быть вместе — наша судьба. Прояви немного благосклонности к своему покорному слуге.

«Аталанта»

Здравствуйте, уважаемая Лига чемпионов! Мы с Вами познакомились совсем недавно, но я сразу попала под Ваше влияние и почувствовала, что это особенная встреча. Не хочу расставаться ни на секунду. Если помните, мой выход в плей-офф получился весьма своеобразным, но ведь получился — и это главное! В Серии A я выступаю прилежно, делаю все возможное, чтобы эта наша встреча не была последней. А еще у меня там больше всех голов. Вот. Можете мною гордиться! Уважаемая Лига чемпионов, я у Вас больше ничего не прошу, просто хочу выразить свою огромную благодарность. Однако это не прощание, Вы — та, за кого я буду сражаться до последней капли пота, не прося ничего взамен.

«Валенсия»

Подруга, только давай на этот раз без троллинга, окей? К тому же лучше, чем тогда, ты меня уже никогда не затроллишь. Ты взяла максимальную высоту, дорогуша. Да-да, я о двух подряд проигранных финалах. Ох, знаешь, это ведь я сейчас так легко о них говорю, а тогда слезы душили, мир утратил краски. Бедный Санти, он был особенно безутешен. И как бы я хотела, чтобы то была самая большая трагедия в его жизни. Все ведь познается в сравнении. Возьмем меня: я бы сейчас с радостью проиграла в финале. Можно даже в пух и прах, ага. Может, устроишь? Ну, ты подумай все-таки, а то еще неизвестно, когда потом свидимся. А за «Аталанту» спасибо. Они ребята боевые конечно, но могло быть намного хуже.

«Тоттенхэм»

Мадам, наше почтение. В прошлом розыгрыше мы едва не слились в страстном танце, но вы, к нашему великому сожалению, выбрали господина в красном. Не беремся судить о достоинствах оппонента и благоразумности вашего поступка, но сообщаем, что нашей репутации и душевному равновесию был нанесен огромный урон. Полководец Маурисио был раздавлен вашим равнодушием и ушел в отставку после долгих и болезненных терзаний, зато с нами теперь Жозе, который, как мы знаем, уже покорял ваше сердце. И даже не раз. С его помощью мы продолжим бороться за вашу руку и кубок (какое необычное слово!). Ваши острые «шпоры».

«РБ Лейпциг»

Хотите газировки? Ой, извиняйте, я как бы такой неловкий. Так-то я первый раз в плей-офф, даже не знаю, что сказать. Вроде еще давеча у меня было красивое имя «Маркранштедт», я играл как бы в пятой лиге и думать не думал ни о какой Лиге чемпионов. Ой. То бишь о вас. Как бы. Ну, а потом свалились деньги, быки, газировка, а вместе с ними — зависть и ненависть, потому что я не такой как все. Это больно, понимаете? Я не выбирал эту судьбу. Все стало по-другому. У меня и семья теперь есть, и в Германии я за чемпионство борюсь, и с вами знакомлюсь все ближе. Ах, мир такой огромный!

«Наполи»

Салют, чика! Хочешь покажу поле, где тренировался Марадона? Пойдем со мной, не бойся, только ты и я. У нас на «Сан-Паоло» все типа по-простому, не надо кочевряжиться. Я парень простой, но с тобой буду нежен, если ты попросишь. А если захочешь итальянской страсти — то это тоже по адресу, страсть — мое второе имя. Ты типа не смотри, что я говорю со смешным акцентом и киношными жестами балуюсь, сам-то я парень не глупый, понимаю, что у такой цыпочки нет недостатка в лощеных ухажерах. Но ведь лоск иногда и тебе надоедает, разве нет? Хочется чего-то нового, дикого, необычного. Или кого-то. Готов подписаться на эту главную роль. Звякни, если надумаешь. Чао!

«Барселона»

Лига чемпионов, мне срочно нужна большая победа! Ты мне и так задолжала. Я в шоке и в панике, все катится в бездну. Нападающих выкосила эпидемия травм, Месси получает 100 миллионов евро в год, в клубе творится не пойми что. А тут еще ты пять лет от меня бегаешь. Не стыдно? Спишь по ночам хорошо? Надо мной уже зло подшучивают. А эти гадкие-гадкие «Рома» и «Ливерпуль»! Как ты вообще могла такое позволить!? Не хотелось перешагивать через собственное благородство и так говорить, но ты неблагодарная. Я устроила так, что Лео, мальчик с шестью «Золотыми мячами», радует тебя из года в год. Много в других клубах Месси? Я тебе скажу: ни одного! Вот когда нарожают и воспитают своих Лионельчиков — тогда будешь раздавать им победы, а пока… надеюсь, совесть у тебя есть.

«Челси»

Приветствую. В прошлом году мне покорилась Лига Европы, а теперь я снова с тобой. Ты же не забыла, что я твой самый младший победитель, ведь после меня выигрывали клубы, для которых это были уже не первые успехи. А первый раз — самый важный! Чувствуешь за меня особую ответственность? При каждой возможности благодарю тебя за сопутствующую удачу в том финале, ведь этой сказки могло и не быть, баварцы нас тогда укатывали в газон. Символично, что теперь мы впервые сыграем с ними под твоими знаменами с того памятного вечера в Мюнхене. Надеюсь, тебя радует, что Фрэнки Лэмпард, который тогда в качестве капитана первым прикоснулся к твоему Кубку, теперь возглавляет команду. Такая у нас преемственность. Гордимся. Правда, дела у него в последнее время идут не слишком хорошо. Вот было бы здорово, поддержи ты его!

«Бавария»

Гуттен таг, фрау Лига чемпионов! Мы собираемся вас выигрывать. Считаем, лучше сразу заявить о своих намерениях, нежели тратить время впустую на бесполезные ухаживания и заигрывания. Вот наша команда, вот наш лучший бомбардир Левандовски, вот наши честные намерения. Победы — наша главная страсть, чем больше побед — тем лучше мы себя чувствуем. И не смотрите, что нам в очередной раз пришлось менять тренера по ходу сезона, наши задачи и устремления от этого меняться не станут. Мы все сказали.

«Лион»

Простите, я не помешал? Наверное, я не вовремя. Если это так — порвите мое письмо мгновенно, не стоит тратить время и силы на такой маленький клуб как я, тем более что мы без дружище Мемфиса. Нет, я правда вас не отвлек от важных занятий? Мне так неловко. Я хотел написать вам что-то нежное и восторженное, но все интересные слова застряли где-то внутри меня, их там удерживает неуверенность. Должен признаться, при всем моем обожании к вам я сейчас чувствую себя мышкой, попавшей на бал гиппопотамов. Мне не до пылких чувств — уберечься бы, не быть раздавленным. Ваши приемы, особенно весенние, далеко не для всех. Кажется, скоро сюда будут пускать по заранее отпечатанным билетам. Ой, что это я говорю. Простите! Это все моя неуверенность, которую я тоже упоминаю слишком часто… Прощайте! Не поминайте лихом!

«Ювентус»

День добрый, Лига чемпионов! У нас для тебя деловое предложение, предлагаем обсудить детали при личной встрече без посторонних глаз и ушей. Не переживай ты так: все будет пристойно и об этом никто не узнает. Шутка! И совсем не шутка, что за нас играет мальчик Джиджи, 42 лет от роду, который никогда не поднимал над головой твой кубок. А он этого очень хочет. Безумно! И давай будем честны друг с другом: он это заслужил. Криштиану тоже не прочь снова тебя выиграть. В шестой, кажется, раз? У него свой интерес: никак не уймется и рассчитывает снова выиграть «Золотой мяч». С тобой это будет реально. В общем, давай перетрем все с глазу на глаз. Скажи когда и где.

«Реал»

Часто говорят, что на остывших углях уже никогда не загорится новое пламя любви и страсти, но это слова глупых неудачников, которым не довелось познать вечную любовь. Мы с тобой всегда находили правильных людей, которые заново разводили огонь в нашем камине и подливали в него масла, если нам не хватало острых ощущений. Мсье Зидан не нуждается в представлениях, он один из важнейших истопников нашей вечной любви, от которого я по глупости отказался после того, как мы три счастливых года провели в объятиях друг друга. А теперь взгляни на мою тренерскую скамейку, детка, и ты все поймешь. Я хочу тебя снова.

«Манчестер Сити»