По магдебургскому праву

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сегодня, 10:00

«Соккер.ру» рассказывает о двойном успехе клуба из ГДР .

В 1966 году 45-летний Хайнц Крюгель получил новое назначение. Он возглавил скатившийся во вторую по силе лигу восточногерманского футбола «Магдебург». Возможно, для бывшего тренера сборной страны подобный шаг в карьере выглядел понижением. Однако именно в Магдебурге Крюгелю удалось создать команду его мечты, добившуюся успеха не только дома, но и на международной арене.

«Магдебург» только в 1965 году выделился в самостоятельный футбольный клуб. Ранее «строители» входили в качестве футбольной секции спортобщества «Ауфбау». Средняя по меркам ГДР команда. Но два Кубка страны всё же взяла, и в Кубке кубков засветилась. Но стоило «Магдебургу» отправиться в самостоятельное плавание, как клуб выбыл из элиты. Вот тут-то и позвали на выручку опытного тренера Крюгеля.

В первом же сезоне Крюгель вернул «строителей» в Оберлигу. И не просто вернул. В первом же сезоне «Магдебург» занял третье место. Через год клуб из саксонского города повторил свой успех плюс взял Кубок страны. Вчерашний слабак превратился в серьёзного игрока в восточногерманском футболе. Для которого наступали благословенные семидесятые годы.

Начало десятилетия прошло под знаком противостояния «Динамо» из Дрездена и «Магдебурга».

Крюгель собирал новую команду, которой предстояли великие дела. Из лейпцигского «Локомотива» пришёл вратарь Ули Шульце. Правый защитник Аксель Тиль в 20 лет стал основным игроком «строителей», а через полгода уже приглашался в сборную страны. На левом фланге обосновался столь же юный Детлеф Энге, сыгравший первый матч в Оберлиге 16-летним юношей. Капитан Манфред Цапф успел поиграть ещё за «Ауфбау», пережил вылет и возвращение, и по праву самого опытного занимал ответственную позицию свободного центрального защитника. Пару ему составлял другой ветеран - Вольфганг Абрахам, в прошлом нападающий. Когда «Магдебург» выбыл из Оберлиги, Вольфганг поспешил ему на помощь и забил немало важных мячей. Затем Крюгель перевёл Абрахама в оборону, и Вольфганг ещё долго служил саксонцам.

В средней линии действовали Гельмут Гаубе и два футболиста сборной ГДР – Юрген «Помми» Поммеренке и Вольганг Зегуин по прозвищу «Паули». Чуть впереди располагался Зигмунд Мевес, которого нередко подменял Детлеф Раугуст. Основную пару нападающих составляли два сборника – Юрген Шпарвассер, тот самый, что забил исторический гол в ворота сборной ФРГ на чемпионате мира 1974 года, и Мартин Гоффманн - самый молодой «строитель».

Также в состав входили вратари Бернд Дорендорф и Ганс-Вернер Хайне, защитники - Йорг Ом и Клаус Деккер, полузащитники- Вольфганг Штайнбах и Хорст-Вернер Хёфекер, нападающие - Ганс-Юрген Херманн и Норберт Писалл. Иногда в сборную ГДР вызывалось до 9 игроков «Магдебурга», а в финальной части первенства мира 1974 года посланцев «Магдебурга» было четверо – Поммеренке, Зегуин, Гоффманн и Шпарвассер.

В 1972 году «Магдебург» впервые стал чемпионом Восточной Германии, опередив динамовские коллективы Берлина и Дрездена. В следующем сезоне «строителям» предстоял дебют в Кубке чемпионов. Первый барьер в лице финского ТПС был пройден успешно 6:0 и 3:1, но в 1/8 финала немцев ждал «Ювентус». Который выиграл обе встречи со счётом 1:0.

Подтвердить чемпионские полномочия «Магдебург» также не смог, - смазал концовку сезона и оказался третьим вслед за дрезденским «Динамо» и «Карл-Цейссом» из Йены. Зато эту неудачу принёс выигрыш Кубка ГДР . В финале Шпарвассер принёс победу над лейпцигским «Локомотивом».

С этого выигрыша Кубка Восточной Германии и началось восхождение команды Крюгеля на одну из европейских вершин.

«Магдебург» без особого блеска стартовал в чемпионате страны. Обыграв в первом туре дома «Висмут» 2:1, «строители» завершили вничью гостевую встречу со «Шталью», а потом уступили дома «Карл-Маркс-Штадту». Но затем последовали победы над «Хемией» из Лейпцига и «Ганзы» Начало кампании в Кубке кубков «Магдебург» встретил на третьем месте национального чемпионата.

В 1/16 финала «строители» попали на голландскую «Бреду». 0:0 в гостях, 2:0 дома за счёт голов Тиля и Гоффманна, и первый барьер был взят. В чемпионате страны команда Крюгеля продлила победную серию до четырёх встреч, поднявшись на второе место. Поездка в Берлин едва не обернулась катастрофой. К 55-й минуте «Динамо» выигрывало 3:0 и предчувствовало разгром. Но гости в течение трёх минут сумели превратить 0:3 в 3:3. На том и порешили.

После того как «Магдебург» выиграл у «Энерги», в таблице установилось троевластие. Помимо «строителей» на вершине расположились «Карл Цейсс» и «Цвиккау». Но первый матч с чехословацким «Баником» принёс огорчение. Проигрыш 0:2 заметно осложнил перспективу выхода в четвертьфинал.

В ответной встрече Абрахам с пенальти отыграл один гол. Но забить второй мяч долго не получалось. Только за шесть минут до конца второго тайма маленький и юркий Гоффманн сумел сравнять счёт по сумме двух встреч. На исходе первого из дополнительных таймов Шпарвассер забил третий мяч. «Магдебург» отправился дальше. В еврокубковую весну.

В Оберлиге был красиво обыгран «Карл Цейсс» - 3:0. Есть единоличное лидерство. Но затем последовали два увесистых проигрыша – 0:3 от дрезденского «Динамо» и 1:4 от «Форвертс». Неудачами воспользовался «Карл-Цейсс», сумевший выиграть первый круг. Кроме того, был завершён поход за Кубком. Динамовцы из Дрездена выиграли обе встречи с одинаковым счётом 2:0.

Вторая половина чемпионата началась с двух ничьих. К четвертьфиналу Кубка УЕФА с болгарским «Берое» подопечные Крюгеля подошли третьими. Болгары в первом матче уделили большое внимание нейтрализации лидеров «Магдебурга», но не доглядели за Мевесом и Херманном, которые и забили по мячу во втором тайме. В ответной игре, проходившей в городе Стара Загора, нужно было сберечь этот задел. Клуб из ГДР выстоял 1:1 и прошёл в полуфинал. Там его ждали матчи с португальским «Спортингом». Но прежде, чем отправиться в Лиссабон, нужно было доиграть чемпионат страны.

«Магдебург» выдал очень мощный, настоящий чемпионский финиш. В шести последних турах пять побед и одна ничья. Сначала «строители» догнали «оптиков» из Йены. Оставалось сыграть два тура, причём «Магдебургу» предстоял выезд в Дрезден. Быстрый гол Раугуста оказался безответным. Чемпион был обыгран с результатом 1:0, а команда Крюгеля впервые в сезоне оказалась единоличным лидером. Оставалось не оплошать в домашней встрече с «Форвертс» из Франкфурта-на-Одере.

Непросто складывалась эта встреча. «Магдебург» вёл 2:0, пропустил. Очень важный 11-метровый реализовал Поммеренке. И снова гости сократили отставание – 3:2. Не без труда «строители» удержали победный счёт 3:2 и вернули себе звание чемпиона.

Теперь оставалось успешно сыграть со «Спортингом» в полуфинале еврокубка. Шпарвассер забил очень ценный гол в Лиссабоне. Португальцы сумели отыграться, но ничья 1:1 на чужом поле давала преимущество немцам. Которым они воспользовались в ответной встрече, победив 2:1. Голы на счету сборников – Поммеранке и Шпарвассера. Впервые клуб из ГДР вышел в финал европейского кубка

Решающий матч проходил на роттердамском стадионе «Де Кёйп», и фаворитом в нём по праву считался «Милан». В составе итальянского клуба играли Джанни Ривера, Альберто Бигон, Джузеппе Сабадини, западногерманский легионер Карл-Хайнц Шнеллингер. Тренировал «россонери» ещё молодой Джованни Трапаттони. Но Кубок не достался «Милану». Незадолго до перерыва ошибся защитник итальянцев Энрико Латци. Во втором тайме миланцы много атаковали, но все тщетно. Ничего не забили. Только пропустили сами после удара Зегуина. «Магдебург» выиграл 2:0 и принёс ГДР первый и единственный европейский трофей.

В 1/16 финала Кубка чемпионов жребий свёл чемпионов двух немецких государств. «Бавария», пусть и не без труда (3:2 и 2:1) отправилась в поход за главным трофеем европейского клубного футбола. А «Магдебург» подтвердил свои чемпионские полномочия, выиграв Оберлигу в третий раз.