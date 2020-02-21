Верный жрец «богини»

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сегодня, 17:00

«Соккер.ру» вспоминает легенду «Аталанты».

Сегодня клуб из Бергамо творит историю. Никогда ещё «богиня» не была столь хороша, как при Джан Пьеро Гасперини. Возможно, игроки нынешнего состава «Аталанты» впишут свои имена в историю клуба из Бергамо. Но это в перспективе. А Кристиано Дони уже вошёл в пантеон великих бергамасков.

Кристиано родился в Риме. За двадцать лет своей карьеры играл ещё за семь команд, среди которых нет ни «Ромы», ни «Лацио». Но запомнился он, как игрок «Аталанты». Дони определял игру «богини», забивал, раздавал голевые пасы, иногда тащил бергамасков на себе. Казалось, он не подвержен старению. Напротив, свою лучшую игру Дони показывал когда ему было за тридцать, даже хорошо за тридцать. Он бы и до сорока доиграл, а то, глядишь, и до сорока трёх-сорока пяти. Но в 38 лет Кристиано был дисквалифицирован на три с половиной года за участие в договорных матчах. Капитан «Аталанты» был вынужден признать свою вину. А три с половиной года без футбола означали для возрастного игрока пожизненное отстранение. Так бесславно завершилась карьера одного из ярчайших полузащитников Серии А.

Рослый, но при этом лёгкий, подвижный, техничный, а главное умный футболист мог сыграть и в нападении, и в опорной зоне, и на любом из флангов. Но излюбленной позицией Дони было место атакующего полузащитника. Там он мог раздавать пасы, задавать темп и вектор атакам, которые нередко сам и завершал. Кристиано обладал потрясающим зрением. Казалось, он видит всё поле, вплоть до самого отдалённого участка. Капитан «Аталанты» мгновенно оценивал обстановку и отправлял мяч туда, где в нём больше всего нуждались.

Случалось, что одноклубники не всегда понимали своего диспетчера. Текучка кадров в «Аталанте» приводила к вымыванию сильнейших футболистов. Партнёры часто менялись. «Богиня» выступала неважно. Бывало, что покидала Серию А. Но Дони всегда был хорош, даже в провальных для клуба сезонах. У тренеров к нему претензий не было.

Так случилось, но Дони не нашёл применения своим силам в столице. Кристиано начинал профессиональную карьеру в «Модене». Потом были «Римини» и «Болонья», вернувшаяся в элиту итальянского футбола не без помощи молодого полузащитника. Затем Кристиано отправился в «Брешию», где провёл два сезона. Юный Андреа Пирло, тогда ещё нападающий, забил свой первый гол после передачи Дони. А в 1998 году Кристиано впервые примерил сине-чёрную футболку «Аталанты», - команды, в которой прославился. И которую он тоже прославил.

Именно в первый бергамский период о Дони заговорили, как об одном из сильнейших полузащитников Италии. Его называли наследником Роберто Баджо, даром, что два футболиста были совершенно непохожи по манере игры. Про внешнее сходство и вообще говорить не стоит. Но Джованни Трапаттони, возглавивший сборную Италии, взял на чемпионат мира 2002 капитана бергамасков, а не Баджо, проводившего сильный сезон в «Брешии». Однако итальянцы неважно выступили на полях Южной Кореи и Японии. Стаж самого Дони в национальной команде ограничился семью встречами.

В 2003 «Аталанта», несмотря на десять голов Кристиано, выбыла из Серии А. Дони, которому уже исполнилось тридцать лет, решил, что не стоит уходить вслед за командой в Серию В. Бергамаскам тоже нужны были деньги, поэтому уход капитана в «Сампдорию» не вызвал никаких кривотолков. Но в Генуе Кристиано не смог заиграть. Ни в первом сезоне, ни во втором. Старался, но при этом выглядел каким-то инородным телом. Не помог и отъезд в испанскую «Мальорку».

В тридцать три года Кристиано задумался об уходе из футбола. Но тут раздался звонок из Бергамо. «Ты нам нужен». Долго уговаривать не пришлось. Вскоре к большой радости болельщиков «Аталанты» Кристиано снова был игроком их любимой команды.

В Бергамо он пережил свою вторую молодость. К большому таланту добавились опыт и мудрость. Дони снова стал одним из лучших полузащитников Серии А. Речи о сборной, которая носила титул чемпиона мира, уже не было. Но капитан «богини» оставался украшением Серии А. Много забивал, часто ассистировал товарищам и виделся образцом отношения к футболу. В 2009 году он был удостоен премии имени Гаэтано Ширеа за образцовую спортивную карьеру.

Но после вручения этой награды что-то пошло не так. Весь сезон 2009/10 Дони себя плохо чувствовал. Капитан забил всего два мяча, а сама «Аталанта» покинула высший свет. Но вопреки ожиданиям, Дони на этот раз не ушёл. Остался в Бергамо, чтобы помочь команде вернуться. Помог. Готовился к очередному сезону, но сыграть в нём не довелось. Летом 2011 года он был дисквалифицирован за организацию договорняков своей команды. С «Аталанты» списали шесть очков предстоявшего чемпионата.

Дони всё отрицал, но потом, после ареста, признался. В тюрьму он не сел, но от футбола был отлучён. Так бесславно закончилась карьера одного из сильнейших итальянских полузащитников начала XXI века.