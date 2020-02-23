Символическая сборная «Вест Хэма» всех времен

1582477450

сегодня, 20:04

Сегодня 23 февраля, и в этот день я решил посвятить сборную настоящей мужской команде в АПЛ и истории английского футбола, «молотобойцам» и создать символическую дрим тим всех времен.

Вратарь:

Фил Паркс (1979-1990) - один из лучших вратарей в истории клуба. его надежность позволила выиграть кубок Англии 80-го года, а также занять 3 место в 1986 году наивысший результат в их истории. Легенда.

Запасной: Шака Хислоп (1998-2002/2005-2006) - надежный кипер с ним заняли 5-ое место высший результат клуба в АПЛ .

Защитники

Билли Бондс (1967-1988) - Хоть он считается полузащитником, но мог сыграть также и в обороне. На протяжении 27 лет он был предан клубу, в качестве игрока провел 21 сезон и еще 4 в качестве главного тренера. Он сыграл 799 матчей, за это время четыре раза признавался «молотобойцем года» в 1971-м, 1974-1975-хх годах и в 1987-ом. Большей степени клуб играл в первом дивизионе, за это время выиграли в 75 году КА победив «Фулхем», затем дошли до финала КОК 76, но проиграли «Андерлехту». Но в конце 70-х клуб опускался во вторую лигу, однако они вернулись в начале 80-х, при этом выиграв кубок Англии будучи клубом второго дивизиона, обыграв «Арсенал», став последнем клубом из низшей лиги, кому покорился данный трофей. В 86 году заняли 3 место уже в элите. Последний раз Бондс вышел играть за команду в апреле 1988 года матче против «Саутгемптона» на тот момент игроку 41 год. В конце 80-х клуб начинает опускаться во второй дивизион уходит Бондс затем и главный тренер Джон Лайл. Но вскоре он возвращается в качестве тренера, но первый сезоне премьер-лиги клуб пропускает, его помощником на тот момент является Харри Реднапп и вместе в 93 году клуб возвращается в элит, и остается на 10 лет в элите. Сам Бондс уходит в 94 году, оставив команду, а его заменяет как раз Реднапп.

Запасной: Джон Лайл (1959-1963) и (1974-1989 как тренер) - ему пришлось закончить играть из-за травмы, однако он вернулся уже в качестве тренера, при нем ВХ познал вкус побед и поражений, взлетов и падений: выиграли два кубка Англии 1975-го и 1980-го, финалисты КОК 76, 3-место в сезоне 1985/1986 в первом дивизионе, наилучший результат клуба в истории.

Алвин Мартин (1978-1996) - играл на протяжении 18 лет, провел 600 матче забил 34 гола во всех турнирах. Можно считать играл только за одну команду, не считая 17 матчей проведших по окончанию карьеры за «Лейтон Ориент». Также он один из немногих защитников кто делал хет-трик в одной игре против «Ньюкасла», а матч закончился полным доминированием «молотков» - 8:1, это было в 86 году, в том сезоне клуб занял третье место. Также футболист играл и в период АПЛ , а клуб покинул в 37 лет.

Запасной: Стив Поттс (1985-2002) - также один из защитников долгожителей команды, после окончания карьеры работал в системе клуба.

Бобби Мур (1958-1974) - настоящий капитан и легенда английского футбола. Мур вел за собой лондонский коллектив и сборную, был выдающимся защитником, и является лучшим игроком обороны всех времен. Также мог выполнять роль плеймекера, который точно раздавал пасы на партнеров, и поддерживал и развивал атаку команды, отдавал пас на большие расстояния, деля это в одно касание. Когда он подключался к атакам, его не нужно было страховать, потому что он быстро и безошибочно возвращался на свою позицию. Он был силен в борьбе за мяч, никогда не пониковал, ни халтурил и во время игры и во время тренировок, превосходно читал игру, был первым на мяче, делая это раньше соперника. Он был удостоен капитанской повязки, так как блестяще всегда справлялся с данной ролью, был любимцем публики. И главный триумф конечно это победа на родном для родоначальников футболе ЧМ 1966 года, где на «Уэмбли», как капитан поднял заветный трофей сборных.

Запасной: Рио Фердинанд (1995-2000) - один из лучших защитников 21 века.

Джулиан Дикс (1988-1993/1994-1999) - Один из моих любимых защитников в истории АПЛ . Дикс имел репутацию одного из самых крутых парней 90-х годов в чемпионате Англии. Славился своим боевым характером, готов был отдать жизнь на поле ради любимой команды, может, поэтому его прозвали «Терминатором». Жесткий футболист был замечен не только в силовой борьбе, но также спорами с арбитрами. Также для защитника он часто забивал, в команде выполнял роль штатного пенальтиста, или просто приложиться со штрафного. Также он мог подключиться к атаке, и ударом издалека поразить сетку ворот соперника. Так например в сезоне 1995/96 он забил 10 мячей. За все это время Дикс признавался пару раз молотобойцем года, провел 326 матчей в которых поразил ворота соперников 65 раз. Его лозунг на поле - «победа любой ценой».

Запасной: Фрэнк Лэмпард Ст. (1967-1985) - все же один из Лэмпардов должен занять место в символической сборной «молотков» всех времен.

Полузащитники

Мартин Питерс (1959-1970) - футболист из золотого поколения «Вест Хэма» с которым собрал несколько трофеев в том числе КОК 65 года, и сборной Англии став в составе национальной команды чемпионом мира 1966 года, забив в финале тогда второй мяч ворота ФРГ . Входит в троицу лучших футболистов британского футбола 60-х годов на ряду с Херстом и Муром.

Запасной: Ронни Бойс (1959-1973) - всю карьеру провел только за одну команду.

Тревор Брукинг (1966-1984) - он считался одним из талантливых игроков, английского футбола, наряду с таким футболистами, как Херст, Мур и Питерс. . В юношеские годы посещал школы «Тоттенхэма» и «Челси». По одной из версии, когда занимался в академии «синих», один из их менеджеров Томми Дохерти хотел заполучить его в команду, и даже предлагал его родителям 500 фунтов и даже автомобиль, лишь бы Брукинг попал в их молодежный состав, однако сам футболист выбрал состав «Вест Хэма» и в 65 году присоединился к молодежному составу клуба доверясь Рону Гринвуду. Он был на столько хорош, что его даже хотел подписать Брайан Клаф за 400 тысяч фунтов стерлингов, когда руководил «Дерби», также Билл Николсон предлагая чуть больше, и в своей автобиографии Брукинг говорит, что всегда хотел поиграть под руководством великого Билла Ника, восхищаясь им, но отказал, так как понимал, что его эра в начале 70-х подходит к концу в «Тоттенхэме», и остался верен «молоткам» до конца. Провел за команду свыше 600 матчей, забил в них во всех турнирах 103 гола, выиграв несколько кубков Англии, и не покидал ее, даже когда приходилось на несколько лет покинуть элиту. Сегодня мало можно встретить на столько преданных игроков, все выбирают грандов, те кто собирает трофеи, платят большие зарплаты, да в футболе изменились ценности.

Запасной: Скотт Паркер (2007-2011) - да, он сменил много лондонских коллективов, однако я его поставлю сюда. Скотта 3 года подряд признавали «„молотобойцем“ года» - в сезонах 2008/09, 2009/10 и 2010/11. Подобного в истории клуба добивался лишь Тревор Брукинг в сезонах 1975/76, 1976/77 и 1977/78.

Марк Нобл (2004- н.в.) - сегодня он капитан клуба, и вот уже на протяжении 16 лет защищает цвета клуба. Никуда не уходит предан, даже, когда клуб выбывает из элиты, надеюсь в этом году Нобл с компанией все же смогут сохранить прописку.

Запасной: Кен Браун (1953-1967) - провел более 400 матчей за команду одна из легенд.

Джо Коул (1998-2003/2013-2014) - он один из талантов из клубной академии, наравне с Фрэнком Лэмпардом, Рио Фердинандом, Майкалом Кэрриком, Джермейном Дефо и Гленом Джонсоном. И один из немногих футболистов 21 века кто попал основную сборную клуба всех времен. Объясню это тем, что в отличии от других талантов академии Коул возвращался в стан команды. Два раза примерял капитанскую повязку, первый раз сделал это в возрасте 21 года, второй раз, когда в 2013 году вернулся домой.

Запасной: Алан Девоншир (1976-1990) - как и многие легенда клуба.

Нападающие

Джефф Херст (1959-1972) - символ «молотобойцев» и главный символ сборной Англии. Именно его хет-трик в финале в матче против сборной ФРГ позволил родоначальникам футбола у себя дома на Мундиале 66 года тот чемпионат. По началу ему долго пришлось проявлять себя на поле прежде чем добиться мирового успеха, «Вест Хэм» никогда не выигрывал чемпионат, однако под руководством Гринвуда в те годы обзавелся парочкой трофеев, среди них кубок Англии 64 года, и КОК в 65-ом. Именно эти победы вместе с клубом позволили ему попасть в ряды национальной команды перед ЧМ 66 года, однако он был запасным и выходил на замены Ханту и Гривзу лидерам тех лет в составе сборной. Именно травма первого позволила вписать себя в футбольную историю сборной и чемпионатов мира.

Запасной: Тонни Котти (1982-1988/1994-1996) - прирожденный бомбардир.

Паоло Ди Канио (1999-2003) - итальянец, легенда римского «Лацио». В начале карьеры на Туманном Альбионе он играл за «Шеффилд Уэнсдей», и собирался уже вернуться обратно в Италию, так как не вписывался в футбольную атмосферу АПЛ . Однако Харри Реднапп убедил его подписать контракт с «молотками», да и в те времена ВХ находился в поисках хорошего форварда, и Реднапп в нем разглядел лидера на поле. Ведь именно Паоло 4 года был главной фигурой клуба, а с 2001 по 2003 годы носил капитанскую повязку, тем самым став первым иностранцем, которому была отдана капитанская повязка в клубе. В 2000 году признали «„молотобойцем“ года». 16 декабря 2000 года в матче против «Эвертона» произошел один интересный эпизод, который просто потряс весь футбольный мир. Игрок «Вест Хэма» сделал навес в штрафную на Ди Канио, который, увидев, что вратарь соперника Пол Джеррард в результате столкновения получил травму и упал за пределами штрафной, поймал мяч в руки и указал на лежащего голкипера. Кадры этого момента облетели все телеканалы мира. Паоло стал героем, а ФИФА вручила ему приз Fair Play. Таким образом он стал и легендой «Вест Хэма» и совершено справедливо попал в сборную.

Запасной: Алан Сили (1961-1967) - автор двух голов в финале КОК 65-го года, тогда клуб выиграл свой единственный кубок Европы победив тогда - 2:0 немецкий «Мюнхен 1860».

Тренер

Рон Гринвуд (1961-1974) - английский наставник, один из великих тренеров в истории «Вест Хэм Юнайтед», по прозвищу «энциклопедия футбола». Именно с этим тренером «молотобойцы» выиграют свой первый значимый трофей - Кубок Англии по футболу в 1964 году. В финале КА был переигран 3-2 «Престон Норд Энд». Также он выиграл КОК, в финале переиграв «Мюнхен 1860». Обыграв тогда на «Уэмбли» немецкую команду, Бобби Мур тогдашний игрок и капитан клуба, стал единственным капитаном, поднимавшим на «Уэмбли» три различных трофея в трёх последовательных сезонах: Кубок Англии и Кубок обладателей кубков соответственно в 1964 и 1965 годах и Кубок мира в 1966 году. Также при Гринвуде «молотобойцы» завоевали еще два трофея. Он также использовал молодых игроков, сделав пару неплохих покупок, изменив тактику и философию клуба, именно это дало тогда «молотобойцам» возможность получить те значимые трофеи. Может, он не такой известный среди всех тренеров в Английском футболе, но как и Харри Реднапп в будущем, вписал свое имя в историю и эпоху 60-х подарив нам чемпионов мира 66 года.