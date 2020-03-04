«Ливерпуль» — «Борнмут»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 11:41

В стартовом матче 29-го тура АПЛ «Ливерпуль» на стадионе «Энфилд» примет «Борнмут». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на предстоящий поединок.

«Ливерпуль»

Серия «Красных» без поражений в АПЛ , которая насчитывала 45 матчей кряду, оборвалась на минувших выходных. Команда Юргена Клоппа без должной мотивации и настроя уступила в гостях «Уотфорду» со счетом 0:3.

Кроме того, среди недели «Ливерпуль» досрочно завершил выступления в Кубке Англии, после того, как в Лондоне уступил местному «Челси» (0:2). Таким образом, «Мерсисайдцы» в остатке сезона сосредоточатся на удержании победе в АПЛ и продвижении по сетке плей-офф в Лиге Чемпионов, в которой команде Клоппа нужно отыгрываться после поражения в Мадриде от «Атлетико» (0:1).

«Борнмут»

«Вишни» проводят крайне нестабильный сезон и вполне заслуженно ведут борьбу за выживание. После 28 сыгранных туров, «Борнмут» расположился на 18 месте в турнирной таблице, уступая «Уотфорду» по дополнительным показателям.

В прошлом туре чемпионата Англии команда Эдди Хау сумела отобрать очки у «Челси». Ведя в счете по ходу домашнего матча против «Аристократов», «Борнмут» пропустил в концовке и довольствовался ничейным результатом (2:2).

Перед этим «Вишни» провели два неудачных матча, в которых команда уступила «Бернли» (0:3) и «Шеффилд Юнайте» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ливерпуль» — 1.250

Ничья – 6.310

Победит «Борнмут» — 13.080

Статистка

«Ливерпуль» выиграл все 14 домашних матчей в текущем сезоне АПЛ .

. «Борнмут» проиграл 4 предыдущих выездных поединка на «Энфилде».

В пассиве «Борнмута» 5 гостевых поражений в чемпионате Англии кряду.

«Вишни» не забивали голов в 5 предыдущих матчах против «Красных».

Прогноз

Несмотря на поражение в прошлом туре, «Ливерпуль» сохранил приличное преимущество над «Манчестер Сити» в турнирной таблице АПЛ . «Красные» наверняка уже держат в уме ответный матч против «Атлетико» в Лиге Чемпионов, который состоится 7 марта.

«Борнмут» сейчас находится в откровенном кризисе. «Вишни» проваливаются в гостевых поединка, пропуская голы «пачками». Полагаем, что после парочки провальных матчей, Юрген Клопп настроит своих подопечных на уверенную победу. В БК Pinnacle ставку на Ф1(-1,5) можно сделать по выгодному коэффициенту 1.80.