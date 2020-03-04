На матче «Ахмата» и «Зенита» в Грозном произошла массовая драка

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04 марта 2020, 20:28

Матч 1/4 финала Кубка России между «Ахматом» и «Зенитом» в Грозном был приостановлен в конце второго тайма из-за потасовки болельщиков.

Инцидент произошел из-за того, что грозненским болельщикам не понравилось поведение фанатов «Зенита». Петербургские фанаты скандировали речевки и оголили торс, что вызвало недовольство местных.

В результате возникла драка, матч приостановили, но конфликт был быстро улажен. Через несколько минут игра продолжилась.