ГлавнаяНовости

На матче «Ахмата» и «Зенита» в Грозном произошла массовая драка

04 марта 2020, 20:28
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗакончился в доп. время

Матч 1/4 финала Кубка России между «Ахматом» и «Зенитом» в Грозном был приостановлен в конце второго тайма из-за потасовки болельщиков.

Инцидент произошел из-за того, что грозненским болельщикам не понравилось поведение фанатов «Зенита». Петербургские фанаты скандировали речевки и оголили торс, что вызвало недовольство местных. 

В результате возникла драка, матч приостановили, но конфликт был быстро улажен. Через несколько минут игра продолжилась.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Урал» взял в самолёт болельщиков после отменённого матча Кубка России
05 марта Комментарии5
Игроки «Спартака» и ЦСКА устроили потасовку в подтрибунном помещении
04 марта Комментарии19
Матч Кубка России «Шинник» — «Урал» перенесён на 18 марта
04 марта Комментарии1
«Рубин» готов вернуться на «Ак Барс Арену» в апреле
04 марта Комментарии0
ОфициальноМатч «Шинник» — «Урал» перенесен из-за плачевного состояния газона
04 марта Комментарии42
Медики подтвердили, что сотрудник РФС заразился коронавирусом
03 марта Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
RamonCSKA
RamonCSKA
05 марта в 07:16, ред.
    T..Muller
    T..Muller ответил ZjzoRe
    05 марта в 01:19
    а почему матч не остановили? шел 21 век, американцы покоряли космос, немцы создавали лекарство от старости, японцы роботизировали всё и вся... в России люди с интеллектом мартышки решали кому и как одеваться, какие спектакли смотреть и на какие выставки ходить
    21 век, нормальные люди одеты а дикари раздеты...
    T..Muller
    T..Muller ответил Брулин
    05 марта в 01:10, ред.
    Нужно. У фанатов Зенита такая традиция. А чеченцы её не уважают. Лучше бы Семак просто отказался от комментариев. То что делали чеченцы - дикость, а не традиции.
    Дикость - это ходить раздетыми. А попу не мыть - это просто свинство. Появляться в общественном месте одетым - это очень даже культурно.
    НЕВЕЖЕСТВО - НЕ АРГУМЕНТ!
    T..Muller
    T..Muller ответил Семён Чёрствый
    05 марта в 00:59
    Что взять с этих дикарей, не обращаем внимания, Зенит и СПб с победой!!
      This is BarCa
      This is BarCa ответил bankirr
      05 марта в 00:10
      Средневековье в 21 веке.
      Я б даже сказал каменный век.
      2020 год на дворе, люди давно одетые, а эти все никак не привыкнут)
      Семён Чёрствый
      Семён Чёрствый
      04 марта в 23:28
        Hamman
        Hamman
        04 марта в 21:50
        Всё что нужно знать о фанатах из культурной столицы
        Брулин
        Брулин
        04 марта в 21:28
        Нужно. У фанатов Зенита такая традиция. А чеченцы её не уважают. Лучше бы Семак просто отказался от комментариев. То что делали чеченцы - дикость, а не традиции.
        mihaluch
        mihaluch
        04 марта в 21:28
        Провести несколько матчей без зрителей - вот такое будет наказание.
        Parma1972
        Parma1972
        04 марта в 21:24
        Толпа — очеловеченный образ стада с повадками своры.
        bankirr
        bankirr
        04 марта в 21:14
        Средневековье в 21 веке.
        VAN ARM
        VAN ARM
        04 марта в 21:11
        все считают себя хабибами))))))))))))) футбол не нужен ни кому!!!!!!)))))))
        NGYRZ
        NGYRZ
        04 марта в 20:59
          protest58us
          protest58us
          04 марта в 20:51, ред.
          А потом они ноют от того что УЕФА и ФИФА аккредитации не дают( на проведение матчей в Грозном)
          beefs
          beefs
          04 марта в 20:51
          в Грозном постоянно что то происходит...
          Ангел неБесГрешен
          Ангел неБесГрешен ответил Nikola45
          04 марта в 20:49
          Так и не понял чего произошло? ))
          Массовый забег по гаревой дорожке. Больше я ничего не рассмотрел...
          iri13
          iri13
          04 марта в 20:47
          И слоган на рекламных счетах "Элегантность в традициях ислама"..ну, ну..
          ZjzoRe
          ZjzoRe
          04 марта в 20:46
          а почему матч не остановили?

          шел 21 век, американцы покоряли космос, немцы создавали лекарство от старости, японцы роботизировали всё и вся...

          в России люди с интеллектом мартышки решали кому и как одеваться, какие спектакли смотреть и на какие выставки ходить
          Nikola45
          Nikola45
          04 марта в 20:38
          Скоре не понравилось что Зенит давит и Ахмат не в состоянии выйти в полуфинал кубка
          Stamford Bridge
          Stamford Bridge ответил Шишанутый
          04 марта в 20:38
          Питерское быдло.
            Nikola45
            Nikola45
            04 марта в 20:37
            Так и не понял чего произошло? ))
            Stamford Bridge
            Stamford Bridge
            04 марта в 20:35, ред.
              Шишанутый
              Шишанутый
              04 марта в 20:35
                cska vperiod
                cska vperiod
                04 марта в 20:34
                Что за дикари и почему им спокойно не живётся.
                protest58us
                protest58us
                04 марта в 20:31
                В России так не принято.
                Schalke-04
                Schalke-04
                04 марта в 20:30
                Кто кого?
                Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
                Отправить
                 
                Rambler's Top100