На матче «Ахмата» и «Зенита» в Грозном произошла массовая драка

Матч 1/4 финала Кубка России между «Ахматом» и «Зенитом» в Грозном был приостановлен в конце второго тайма из-за потасовки болельщиков.
Инцидент произошел из-за того, что грозненским болельщикам не понравилось поведение фанатов «Зенита». Петербургские фанаты скандировали речевки и оголили торс, что вызвало недовольство местных.
В результате возникла драка, матч приостановили, но конфликт был быстро улажен. Через несколько минут игра продолжилась.
пещерные жители пришли на стадион у ахмата
пещерные жители пришли на стадион у ахмата
НЕВЕЖЕСТВО - НЕ АРГУМЕНТ!
НЕВЕЖЕСТВО - НЕ АРГУМЕНТ!
2020 год на дворе, люди давно одетые, а эти все никак не привыкнут)
2020 год на дворе, люди давно одетые, а эти все никак не привыкнут)
https://youtu.be/JEDkXJ13tlM
Надо было оставить омону пресануть там этих раздетых мартышек.
Надо было оставить омону пресануть там этих раздетых мартышек.
шел 21 век, американцы покоряли космос, немцы создавали лекарство от старости, японцы роботизировали всё и вся...
в России люди с интеллектом мартышки решали кому и как одеваться, какие спектакли смотреть и на какие выставки ходить
шел 21 век, американцы покоряли космос, немцы создавали лекарство от старости, японцы роботизировали всё и вся...
в России люди с интеллектом мартышки решали кому и как одеваться, какие спектакли смотреть и на какие выставки ходить