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Берчиче: «Мой гол утвердил баскское дерби в финале Кубка Испании»

вчера, 06:29
ГранадаЛоготип футбольный клуб Гранада2 : 1Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикМатч завершен

Защитник «Атлетика» Юри Берчиче после поражения от «Гранады» (1:2) в ответном полуфинальном матче Кубка Испании прокомментировал выход своей команды в финал турнира, где «красно-белым» предстоит сыграть с «Реалом Сосьедад».

Я [своим голом] утвердил баскское дерби в финале Кубка Испании. Это будет историческое событие для Страны Басков.

Встретятся два клуба, которые я очень люблю, потому что они очень многое привнесли в мою жизнь, и я в долгу перед ними. Я рад, что «Реал Сосьедад» тоже смог пройти в финал, но будем надеяться, что победим мы.

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Шишанутый
Шишанутый
вчера в 16:02
Главное что Барснлоны не будет в финале и это радует! Хотя прошлый финал с участием католонцев порадовал не меньше)
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