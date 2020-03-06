Берчиче: «Мой гол утвердил баскское дерби в финале Кубка Испании»

Защитник «Атлетика» после поражения от «Гранады» (1:2) в ответном полуфинальном матче Кубка Испании прокомментировал выход своей команды в финал турнира, где «красно-белым» предстоит сыграть с «Реалом Сосьедад».

Я [своим голом] утвердил баскское дерби в финале Кубка Испании. Это будет историческое событие для Страны Басков.

Встретятся два клуба, которые я очень люблю, потому что они очень многое привнесли в мою жизнь, и я в долгу перед ними. Я рад, что «Реал Сосьедад» тоже смог пройти в финал, но будем надеяться, что победим мы.