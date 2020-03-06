Легенда «Локомотива» и «Спартака»

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сегодня, 16:46

«Соккер.ру» вспоминает замечательного вратаря и комментатора, которому 5 марта исполнилось бы 84 года.

Выдающийся вратарь, замечательный комментатор, прекрасный человек. Владимир Маслаченко вправе считаться легендой сразу двух клубов – «Локомотива» и «Спартака». Но по собственному признанию Владимир Никитович всё время мечтал играть в «Спартаке» и считал себя именно спартаковцем. И став популярным комментатором, он никогда не забывал о команде, ставшей ему родной.



Криворожский школьник Володя Маслаченко мечтал стать врачом и готовился поступать в медицинский институт. Но спорт занимал в его жизни далеко не последнее место, – увлекался баскетболом, волейболом, лёгкой атлетикой. И про футбол не забывал. Причём одинаково хорошо играл не только в воротах, но и в нападении.



Выбор в пользу вратарской позиции помог осуществить приезд в Кривой Рог команды ВВС. Увидев бросок голкипера лётчиков Михаила Пираева, Володя решил, что его место только в воротах. В 17 лет Маслаченко дебютировал в воротах криворожского «Спартака», а вскоре Владимира позвали в днепропетровский «Металлург». Звали в Киев, но душа к киевскому «Динамо» не лежала.



В Днепропетровске Владимир вскоре стал основным голкипером. Совмещать игру и учебу в медицинском институте было сложно, пришлось сделать выбор. Маслаченко выбрал футбол. Мечту играть в «Спартаке» пришлось отложить, ворота красно-белых были заняты Владиславом Тучкусом. Но в 1956 году Владимир Никитович перебрался в другой московский клуб – «Локомотив». Помог Николай Петрович Морозов, начальник «Локомотива», хорошо знакомый с Маслаченко по совместной работе в «Металлурге». А тренировал «Локомотив» знаменитый Борис Андреевич Аркадьев.



Будучи очень подвижным и прыгучим от природы (недаром в школе Володя носил прозвище Козёл), Маслаченко оказался ещё и очень способным учеником. Он впитывал в себя самое лучшее, что видел у других вратарей. И довольно быстро Владимир Никитович стал одним из сильнейших голкиперов нашего чемпионата.



В 1957 году «Локомотив» взял Кубок СССР . В финале «железнодорожникам» противостоял «Спартак». 21-летний Маслаченко провёл эту встречу блестяще, сохранив свои ворота в неприкосновенности. Словно доказывая «красно-белым», что ошиблись, не взяв парня с Украины.



После этого финала Владимир Никитович получил приглашение … из «Гамбурга». Клуб немецкой Бундеслиги всерьёз рассматривал кандидатуру вратаря молодёжной сборной. Но несложно догадаться, что переход в клуб ФРГ , даже в клуб ГДР , в середине пятидесятых был невозможен. Да и особого желания играть за границей у молодого футболиста не было.



В том же 1958 году Маслаченко стал игроком первой сборной СССР . Ездил на чемпионат мира в Швецию, а два года спустя стал чемпионом Европы. Но основным вратарём сборной был Лев Яшин.



Владимир Никитович, признанный в 1961 году лучшим вратарём страны, был включён в состав советской сборной на ЧМ -62. При этом он блестяще провёл товарищеский матч с аргентинцами и смотрелся предпочтительней Льва Яшина, испытывавшего в тот период проблемы со здоровьем – обострение язвы желудка. Но за десять дней до начала турнира в Чили он получил серьёзную травму – перелом челюсти. Мечта сыграть на первенстве мира так и осталась несбыточной. В том же 1962 году Маслаченко решился на переход в «Спартак».



Владимир отыграл в «Локомотиве» шесть сезонов. Выиграл Кубок СССР и серебряные медали. В то время подобный результат был потолком столичного клуба. Но «Локомотив» и его могущественный покровитель министр путей и сообщений Борис Бещев не желали расставаться с голкипером. А тут ещё вспомнил о Маслаченко его давний знакомый по Днепропетровску Владимир Щербицкий. Первый секретарь Днепропетровского обкома пошёл на повышение — стал руководителем Советской Украины. Щербицкий очень хотел видеть Маслаченко в составе киевского «Динамо», но Владимир Никитович наотрез отказался. Даром, что условия ему предлагали сказочные.



Добро на переход в «Спартак» дали не сразу. Сначала Маслаченко, восстановившемся после тяжёлой травмы, разрешили тренироваться в составе красно-белых, а потом осенью 1962 года Владимир дебютировал в составе своего любимого клуба. Маслаченко провёл концовку чемпионата 1962 года и помог «Спартаку» занять первое место.



«Ты принёс нам счастье», – сказал вратарю Николай Петрович Старостин после заключительной игры в Киеве, а много позже известный московский динамовец Валерий Маслов публично заявил: «Володя выиграл „Спартаку“ тот чемпионат».

Тем не менее, золотую медаль для Маслаченко пришлось выбивать. Ведь он не сыграл положенной половины матчей. Но награду всё же вручили.

Владимир Никитович отыграл в воротах «Спартака» шесть с половиной сезонов. Чемпионом больше не ставился, но два Кубка выиграл. С Маслаченко в воротах красно-белые дебютировали в европейских кубках. Почти все сезоны были удачными. Был период, когда «Спартак» хотел усилить последний рубеж, приглашая Владимира Лисицына, но Маслаченко сохранил за собой первый номер. Сезон-68 Владимир Маслаченко считал одним из лучших в своей карьере, не взирая на пять мячей от «Торпедо», повлекшие за собой потерю места в основном составе. «Спартак» взял серебро, отстав от киевлян на пять очков. В сборную Владимира Никитовича не вызывали, но при этом он оставался одним из лучших вратарей Союза. Снова последовало приглашение из зарубежного клуба, на этот раз от итальянской «Болоньи». И снова Владимир ответил нет, иного ответа в те годы и быть не могло.

Отрывок из автобиографической книги Владимира Маслаченко, написанной в соавторстве с Вадимом Лейбовским:

В Москве, на вечере, посвященном итогам чемпионата страны и награждению спартаковцев серебряными медалями, председатель Моссовета В. Ф. Промыслов, вручая вратарю серебряную медаль и подарок, бросил в его адрес фразу: «Что-то вы стали много пропускать!» Маслаченко не сослался на реальную футбольную статистику, не посоветовал московскому мэру проконсультироваться со специалистами. Он быстро сообразил, что кто-то из «специалистов» уже своё нашептал. Вратарь лишь улыбнулся и сказал: «Я никогда не пропускаю. Это мне иногда забивают!

А через несколько недель Владимир Никитович узнал, что „Спартак“ пригласил торпедовского вратаря Анзора Кавазашвили, а стало быть в услугах Маслаченко не очень то и нуждается. И хотя предложений было достаточно, – не обязательно идти в „Болонью“, много хороших команд и в Союзе, Маслаченко завершил карьеру в 32 года, явно не доиграв. Выступать не в „Спартаке“, а где-то ещё он не хотел.

Почему же ушли Маслаченко? Может, дело в том, что Владимир Никитович всегда слыл вольнодумцем и не боялся высказывать свою точку зрения. А может это императива Николая Старостина, что вратарь хорош до 32 лет. Или всё же не стоит искать чёрную кошку в тёмной комнате, всё равно не найдём через сорок лет. Маслаченко ушёл, оставив о себе хорошую память у спартаковских болельщиков.

Владимир Никитович несколько лет играл за ветеранов, потом уехал работать в Чад, а в конце семидесятых стал спортивным комментатором на центральном телевидении. Вряд ли в нашей стране найдётся человек, не слышавший его репортажей. Маслаченко был специалистом своего дело. Мало того, что он комментировал футбол, как профессионал, так он ещё делал это интересно, с его фирменным маслаченковским юмором.

Источник: footballhd.ru