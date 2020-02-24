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сегодня, 00:38

«Соккер.ру» вспоминает футболиста, отыгравшего пятнадцать сезонов в «Эвертоне».

На этот раз героем рубрики «Это было недавно, это было давно» станет футболист, которого нельзя причислить к звёздам. За сборную Англии Тони Хибберт не играл, только пару раз вызывался на сборы, трофеев с «ирисками» не выигрывал. Но был очень добротным правым защитником, и его обожали на «Гудисон Парк».

Если бы не травмы Тони и не редкая кишечная инфекция, с которой провалялся в больнице месяц, и не опала со стороны тренера Роберто Мартинеса, Хибберт бы смог сыграть более четырёхсот встреч за свой единственный клуб. А так всего 330. Что тоже, согласитесь, немало.

А ещё болельщики «Эвертона» желали своим недругам из «Ливерпуля» и не только им: «Чтоб вам Хибберт забил». Такая изощрённая форма проклятия, которое ни разу не сбылось в официальных матчах. То есть за 15 лет Тони так и не смог поразить ворота соперников. Конечно, он защитник, и его дело оберегать свои ворота и подступы к ним, а не атаковать чужие. В прежние времена частенько бывало, что сильные игроки обороны практически не принимали участия в наступательных действиях. И за всю биографию, порой очень славную, на их счету значился один гол. А у кого-то и одного не было. Но это прошлый век во всех смыслах. Сейчас практически каждый защитник имеет на счету точные удары. Если вспоминать тех, кто так и не сподобился хотя бы на один гол, то в голову приходят два имени - Эрик Абидаль и Тони Хибберт. Но француз явно не отыграл свое из-за проблем с печенью. Хибберт же, выходивший на поле до 35 лет, так и не смог поразить ворота соперников.

А ведь старался Хиббо, как называли Тони болельщики его команды, бил по воротам и издалека, и после розыгрыша угловых, и со штрафных. Только 11-метровые не исполнял. Но всё тщетно. А ведь в юношах забивал и не раз. В то, что правый защитник может забить, не верили и болельщики. Отсюда и пожелание, вынесенное в заголовок. Если уж Хибберт забил, то соперник был и впрямь никудышным. Изощрённая форма унижения.

Однако изначально было «Да чтоб вам Нейсмит забил». И переняли болельщики «Эветона» эту фразу у коллег из «Хартс». Когда-то в составе «Хартс» начинал молодой нападающий Гэри Нейсмит, который никак не мог поразить ворота соперников. Появление пожелания совпало с переводом Гэри в оборону. Из него получился неплохой защитник. Более того, Гэри успел забить за «Хартс» три мяча, прежде чем однофамильца создателя баскетбола продали в «Эвертон». Вместе с футболистом из Шотландии в Англию перекочевало и его прозвище.

Но в «Эвертоне» Гэри Нейсмит случалось забивал, причём важные мячи. И поговорка-пожелание постепенно утратила свою актуальность. Тем более что в составе уже имелась более походящая кандидатура. А именно Тони Хибберт.

Но в 2007 году Гэри Нейсмит оставил «Эвертон» после семи сезонов и перешёл в «Шеффилд Юнайтед». Отыграл там три сезона, потом выступал за «Хаддерсфилд». Вернулся в Шотландию, где был заметен в «Абердине» и «Ист Файф». Ещё лет десять карьеры набежало. Но свой последний гол Гэри забил будучи игроком «Эвертона».

Но один Нейсмит «Гудисон Парк» покинул, а через пять лет пришёл другой. Тоже шотландец, только нападающий. Стивен Нейсмит. В «Килмарноке» и «Рейнджерс» он немало забивал. Но за три с половиной сезона в «Эвертоне» Стивен забил 25 мячей. Что маловато для форварда. Впору было налаживать выпуск маек «Я видел гол Нейсмита». Потом Стивен играл за «Норвич», а сейчас выступает в Шотландии за «Хартс». Нельзя сказать, что блещет результативной игрой, но от репутации незабивного нападающего он всё же избавился.

А результативность, точнее полное отсутствие оной у Хибберта, сделали Тони весьма популярным персонажем. Над ним подтрунивали болельщики. Букмекеры перед началом сезона принимали ставки на первый гол Тони. Про пожелание соперникам вы знаете. А ещё любители виртуального футбола играли за «Эвертон», забивали Хиббертом и выкладывали ролики своих голов. Виртуальный Тони забивал, а у реального по-прежнему оставался ноль на голевом счету.

Настоящий Хибберт был сильным защитником. Перекрывал правый фланг, помогал атаке, успевал вернуться назад. Мог в интересах команды сместиться в центр. Сколько раз он выносил мячи с ленточки, когда вратари были бессильны. Бросался под удары, принимая мячи на себя. Всё умел. Не мог только чужие ворота поразить.

А потом Хиббо стал выходить на поле реже. Что-то невзлюбил ветерана тренер «ирисок» Роберто Мартинес. Да ещё и Шеймус Коулмэн разыгрался, который, что греха таить, выглядел убедительнее ветерана. Тут уж не о голах думать надо было, а об игровой практике. Так он и не забил за свой единственный клуб в официальных матчах. Не сбылось проклятие.

Но всё же один гол Тони на свой счёт записал. «Эвертон» организовал для своего ветерана бенефис. В честь десятилетия первого выхода на поле. На «Гудисон Парк» прибыл греческий АЕК . Трибуны развернули баннер. «Если Хиббо забьёт, мы взорвёмся». Во втором тайме английский клуб получил право на штрафной. К мячу подошёл Хибберт и пробил низом. Стенка подпрыгнула, вратарь среагировал с запозданием, и исторический гол состоялся. Болельщики не усидели на своих местах и кинулись поздравлять юбиляра и голеадора в одном лице. «Эвертон» ту встречу выиграл 4:1. В тот вечер болельщики увидели ещё три гола Нейсмита. Нападающего по имени Стивен.

Завершив карьеру, Тони Хибберт занялся необычным для футболиста делом. Он приобрёл большой пруд во Франции, где выращивает карпов. Планирует со временем расширить свой бизнес и организовать ещё несколько хозяйств по разведению рыбы.