Вторая вершина «волков»

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вчера, 16:00

По просьбам читателей «Соккер.ру» рассказывает о блестящей команде Стэна Каллиса.

Вы уже читали, как руководимый Стэном Каллисом «Вулверхэмптон» в 1954 году выиграл свой первый чемпионский титул. Этот успех, а также последовавшее за ним европейское турне «волков», заставили говорить о чемпионе Англии как о сильнейшем клубе Европы. Но этот статус было бы неплохо подтвердить. Во многом игра «Вулверхэмптона» и желание выявить самый сильный клуб Европы и подали французскому журналисту Габриэлю Ано идею организовать Кубок чемпионов.

Турнир с участием чемпионов был создан. В 1955 году был дан старт первому розыгрышу турнира, среди участников которого не оказалось чемпиона Англии «Челси», который в 1955 году сместил «волков» с первого места. Англичане включились в спор за кубок с огромными рукоятками (отсюда и прозвище «ушастый») только в следующем розыгрыше. «Манчестер Юнайтед» дошёл до полуфинала, где уступил «Реалу». Который снова стал победителем турнира. В следующем розыгрыше Англию снова представлял «Манчестер Юнайтед», и его участие обернулось мюнхенской трагедией, про которую вы могли прочитать в материале, посвящённом памяти Гарри Грегга.

А что же «Вулверхэмптон», во многом ради которого собственно и был учреждён турнир? В 1955 году «волки» финишировали вторыми, через год - третьими, а в 1957-м и вовсе шестыми. Чем дали повод говорить о закате команды Стэна Каллиса. Но сам Каллис был иного мнения.

За несколько лет, минувших после первой победы в чемпионате Англии, состав «волков» заметно изменился. Вратарь Берт Уильямс уступил пост номера «1» шотландцу Малькольму Финлейсону. «Кот» Уильямс оказался только третьим стражем ворот после ирландца Ноэла Дуайера. В обороне - южноафриканец Эдди Стюарт и Джерри Харрис. Они вытеснили чемпионов Джека Шорта и Билла Шортхауза. Резервисты Билл Слэйтер, с возрастом отошедший из средней линии в оборону, молодой валлиец Гуинн Джонс, Джордж Шоуэлл. В средней линии - капитан команды Эдди Клэмп, Билли Райт и будущий чемпион мира Рон Флауэрс. И линия атаки - Номан Дили, Деннис Уилшоу, Джимми Мюррей, Питер Бродбент и Джимми Маллен. Зачастую Уилшоу подменяли Бобби Мейсон и Колин Бут. В декабре Деннис перешёл в «Сток Сити». Также под рукой у Каллиса были Рон Хауэллз, Аллан Джексон, Джекки Хендерсон и Микки Лилл. Сошли с дистанции два форварда золотой команды Рой Суинборн и Джонни Хэннокс, забившие в чемпионском сезоне 50 мячей на двоих.

В тренерских способностях Стэна Каллиса никто не сомневался. Равно, как и в правильности его действий по обновлению команды. Но в чемпионство «Вулверхэмптона» англичане верили слабо. Расцветал «Манчестер Юнайтед» Мэтта Бассби, где играли два главных таланта страны - Данкан Эдвардс и Бобби Чарльтон. Поражение «волков» в первом туре от «Эвертона» только укрепило позиции пессимистов. Те же «ириски» были биты во втором туре на «Олд Траффорд» со счётом 3:0. «Вулверхэмптон» тоже быстро оправился от стартовой неудачи и разгромил «Болтон» на «Мулинексе» 6:1. По два гола в ворота «рысаков» отправили Дили и Мюррей. В следующем туре со счётом 5:0 был сокрушён «Сандерленд». И снова не обошлось без двух голов Мюррея.

Календарь был составлен так, что второй матч с «Болтоном» пришёлся на пятый тур. На этот раз ничья 1:1. А в пятом туре «волки» получили 1:3 от «Лутона» и оказались на восьмом месте. Таблицу же возглавили «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», потерявшие в пяти турах по очку на брата.

И тут команда Каллиса принялась выигрывать матч за матчем. Под натиском пали «Блэкпул», «Астон Вилла», «Лестер», снова «Астон Вилла». Вот «Вулвз» третьи, затем вторые. А на десятый тур пришёлся визит в Вулверхэмптон «Манчестер Юнайтед».

Всё решилось за какие-то семь минут второго тайма - дважды Норман Дили, а потом Денни Уилшоу превратили нулевую ничью в впечатляющие 3:0. Гол манкунианца Джона Догерти лишь смягчил горечь поражения чемпиона. «Волки» же вырвались вперёд. Затем на кураже был разгромлен «Тоттенхэм» 4:0.

Вопреки ожиданиям, команда Каллиса не останавливалась. Максимум ничьи, да и те выездные. В оставшиеся недели пятьдесят седьмого года только «Вест Бромвич» выстоял на «Мулинексе». Остальные покидали Вулверхэмптон битыми. Лидерство «волков» становилось всё ощутимее. Первый круг «волки» выиграли. Ближайший из преследователей - «Вест Бромвич» отставал на пять очков. «Манчестер Юнайтед» - на все восемь.

Беспроигрышную серию «Уондерерз» испортил «Тоттенхэм» в Боксинг Дэй, выигравший 1:0. Но «волки» настолько комфортно чувствовали себя на вершине, что могли позволить себе поражение. Потом сгонять ничейку с «Лутоном», уступить «Блэкпулу». На второе место тем временем выскочил самый первый чемпион Англии «Престон Норт Энд», но и он отставал на пять очков.

Взяв небольшую передышку, «волки» снова разогнались. Шесть побед подряд. Во время этой серии как раз и произошла трагедия в аэропорту Мюнхена. «Манчестер Юнайтед» уже не мог составить конкуренцию. Команде Мэтта Бассби было гарантировано участие в следующем розыгрыше Кубка чемпионов. При этом за новым чемпионом Англии оставалась своя квота. Были соблюдены и спортивный принцип, и нравственный. Правда, Кубком Англии «вулвз» пожертвовали, проиграв «Болтону» в четвертьфинале.

Но «Манчестер Юнайтед» фактически выбыл из чемпионской гонки ещё до авиакатастрофы в западногерманском аэропорту. Погоню вели «Престон» и «Вест Бромвич». Но к 1 марта 1958 года первый из преследователей отставал на пять очков, второй - на девять. За победу тогда присуждались два очка. Поэтому интрига сводилась ни к тому, кто станет чемпионом, а за сколько туров до конца «Вулверхэмптон» станет недосягаемым.

«Норт Энд» оттолкнулся от своих конкурентов. Но зазор между первой и второй командами становился всё шире. Даже домашняя ничья с «Манчестер Сити» 3:3 не облегчила задачи «Престона». Очная встреча команд была запланирована на сороковой тур (всего сорок два), поэтому имела все шансы стать товарищеской. Даже домашний проигрыш «волков» лондонскому «Арсеналу» давал первому чемпиону Англии лишь иллюзорные надежды. За три тура до финиша - пять очков.

Нет, не товарищеским оказался матч между «Вулверхэмптоном» и «Престоном», а самым что ни есть финальным. Вплоть до девяностой минуты зрители не видели голов. Но перед самым финальным свистком в воротах «Престона», которые защищал Фред Элз, побывало два мяча. Сначала отличился Норман Дили. А потом уже Гордон Милн добил свою команду неудачной срезкой - 2:0.

Уже в ранге двукратного чемпиона Англии «Вулверхэмптон» приехал на «Олд Траффорд». Даже без ряда основных игроков «волки» выиграли 4:0. Довольно безжалостно отнеслись к уже бывшему чемпиону.

В итоговой таблице «Вулверхэмптон» опередил «Престон» на пять очков. Обе команды забили более ста мячей - «волки» - 103, а вице-чемпионы ровно сотню. Третий клуб - «Тоттенхэм» отстал аж на 13 очков. «Манчестер Юнайтед» занял девятое место. В силу объективных причин.

А как «вулвз» подтвердили свои чемпионские полномочия, и как команда Стэна Каллиса наконец-то добралась до Кубка чемпионов, вы скоро сможете прочитать в этом блоге.