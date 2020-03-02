Жаркая весна пятьдесят девятого

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сегодня, 17:45

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о команде Стэна Каллиса. На очереди сезон-1958/59.

Мы остановились на том, как «волки» вернули себе чемпионский титул. Наконец-то Кубок европейских чемпионов дождался клуб, ради которого и был создан этот турнир. Кроме того, «Вулверхэмптон» не собирался расставаться с титулом сильнейшего коллектива Англии. Тем более что прежний чемпион «Манчестер Юнайтед» оправился от страшной февральской трагедии и был готов бросить вызов парням Сэна Каллиса. «Красные дьяволы» отказались от участия в Кубке чемпионов, куда были приглашены.

«Вулверхэмптон» сумел сохранить чемпионский состав. В воротах Малкольм Финлейсон. Роль второго голкипера была отведена Джеффу Сайдботтему. Тройка основных защитников Билли Слейтер, Эдди Стюарт, Джери Харрис. Резервисты - Гуинн Джонс, Джордж Шоуэлл. В полузащите Билли Райт, Эдди Клэмп и Рон Флауэс. На подхвате - Колин Бут и два соотечественника Эдди Стюарта - южноафриканцы Дес Хорн и Клифф Дюррандт. Нападающие Норман Дили, Питер Бродбент, Бобби Мейсон и Джимми Мюррей. Их готовы были заменить Микки Лилл, Аллан Джексон и Джимми Маллен.

В первом туре чемпион разбил вдребезги «Ноттингем» 5:1. «Манчестер Юнайтед» не остался в долгу, обыграв с результатом 5:2 «Челси». Но второй и третий матч «волки» проиграли. Сначала «Вест Хэму» 0:2, а потом получили 2:6 от «Челси». МЮ после двух побед оступился в Блэкпуле. «Волки» второй раз за сезон встретились с «Вест Хэмом» и после мира 1:1 оказались на тринадцатой позиции.

Надо было браться за ум, что команда Каллиса и сделала. Четыре выигрыша, и «вулвз» с 11 очками оказались на вершине. Не одни, с ещё четырьмя клубами - «Лутоном», «Престоном», «Болтоном» и «Челси». На очко меньше оказалось у «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед». Борьба за чемпионство обещала быть горячей.

Но вместо того, чтоб вырваться вперёд, «Вулверхэмптон» снова притормозил. Проиграл дома «Ньюкаслу» 1:3, потом «Тоттенхэму» в столице 1:2, и снова бы отброшен в серединку - на девятое место. На носу были два матча с обоими «Манчестерами», а в промежутке между ними встреча с «Болтоном» за Черити Шилд.

МЮ был разбит на «Мулинексе». В первом тайме Мейсон заложил фундамент победы, а после перерыва Мюррей положил три мяча в ворота «красных дьяволов» - 4:0. Но через день «волки» едва ли не добровольно отдали Суперкубок Англии «Болтону», проиграв 1:4. Три южноафриканца вышли в стартовом составе, и один из них, Дюррандт, на 90-й минуте провёл гол престижа. Но «Манчестер Сити» был обыгран, причём с «горожанами» поступили в два раза гуманнее, чем с их соседями - 2:0. Ничья с «Арсеналом» в Лондоне, домашняя победа над «Бирмингемом». «Вулвз» подтянулись к верхушке - третьи, четвёртые.

И вот наконец-то долгожданный Кубок чемпионов. «Вулверхэмптон» начинал с 1/8 финала матчами с немецким «Шальке». Двух голов Бродбента не хватило для домашней победы - ничья 2:2. В Гельзенкирхене немцы выиграли 2:1 и пошли дальше. Для «волков» же европейская кампания оказалась скоротечной и бесславной. Можно было сосредоточиться на делах домашних.

Две шага вперёд - шаг назад. То есть две победы и поражение. В таком ритме «Уондерерз» двигались в ноябре-декабре. Чемпион пытался обойти шедший впереди всех «Болтон», но в самый решающий момент спотыкался. И первую половину чемпионата «волки» закончили третьими, отстав на очко от «Болтона» и «Вест Бромвича». Поход за Кубком Англии тоже не задался. Дорогу перебежали «рысаки» из «Болтона».

Второй круг «волки» начали более солидно. Формула две победы и проигрыш сменилась на три шага вперёд и шаг назад. К встрече на «Олд Траффорд» команда Каллиса подошла первой. «Манчестер Юнайтед» тем временем обошёл всех остальных и выбрался на второе место. Первую и вторую команды разделяло одно очко. В случае победы «Юнайтед» обгонял чемпиона, и гонка за золотом начиналась заново. Перед битвой «Юнайтед» отвёл душу на соседях из «Сити» 4:1, а «Вулверхэмптон» не без труда свёл вничью встречу со «шпорами» 1:1.

За пять минут до перерыва преимущество «красных дьяволов» материализовалось в гол Дэнни Вайолета. Но в середине второго тайма Бобби Мейсон заставил Гарри Грегга вытащить мяч из сетки. Однако Бобби Чарльтон не позволил чемпиону увезти из Манчестера хотя бы очко. 2:1, «Юнайтед» очутился на вершине. Но до финиша оставалось ещё целых двенадцать туров. Весна пятьдесят девятого обещала быть жаркой, горячей.

Лидерство команды Мэтта Басби улетучилось после поездки в Лондон, где МЮ проиграл «Арсеналу» 2:3. «Волки» же задержались в Манчестере, разгромили там «Сити» 4:1 и снова вскарабкались на вершину. «Арсенал», обидевший манкунианцев, был разобран на запчасти на «Мулинексе» 1:6. «Манчестер» не без труда обыграл «Эвертон» на «Гудисон Парк» и отставал на очко.

Так они прошагали несколько туров. Пока «Манчестер Юнайтед» не проиграл в Бёрнли 2:4. «Волки» же выиграли в Престоне 2:1, и отрыв вырос до трёх очков. А до финиша оставалось не двенадцать встреч, а вдвое меньше. Тот же «Бёрнли» причинил ущерб и чемпиону, причём в «волчьем логове», сыграв 3:3. За четыре тура до конца соискателей чемпионского титула разделяли не три очка, а два. У подопечных Мэтта Басби появился маленький шанс.

«Болтон» в третий раз за сезон поставил «волкам» капкан - ничья 2:2. Но и «Манчестер» не справился с «Лутоном». Приблизиться не получилось. Тот же «Лутон» безропотно пропустил пять голов в Вулверхэмптоне, «Юнайтед» за счёт пенальти в исполнении Альберта Куиксолла вымучил два очка в игре с «Бирмингем Сити».

Судьбу титула решил уже бывший вице-чемпион «Престон Норт Энд», проваливший сезон. Но самый первый чемпион Англии выиграл на «Олд Траффорд», подарив первое место «волкам». Которые, обыграв «Лестер» с результатом 3:0, стали недосягаемыми.

На финише «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед» разделили шесть очков. Оба клуба продемонстрировали завидную результативность - 110 и 103 мяча. Но третий чемпионский титул стал для «волков» последним. В 1960 году «вулвз» взяли Кубок Англии и Черити Шилд. В чемпионате заняли второе место, пропустив вперёд «Бёрнли». «Соккер.ру» писал о том чемпионском сезоне «бордовых».

В Кубке чемпионов-1959/60 «Вулверхэмптон» дошёл до четвертьфинала, где был дважды жестоко бит «Барселоной» 0:4 и 2:5. Больше в главном клубном турнире Европы «Уондерерз» замечены не были. В Кубке Кубков «вулвз» добрались до полуфинала, где не справились с «Рейнджерс» (0:2 и 1:1).

Постепенно игроки блестящей команды Стэна Каллиса сошли со сцены. А сделать новый блестящий коллектив у Каллиса не вышло. В сентябре 1964 года великий тренер был уволен из сражавшегося за выживание «Вулверхэмптона».

Каллис отверг приглашение «Ювентуса», принял «Бирмингем Сити», но не добился с ним ничего. В 1970 году великий тренер навсегда оставил футбол и устроился на работу в туристическую фирму, где проработал до пенсии. Стэн Каллис прожил долгую жизнь - 84 года, и, конечно, видел закат «Вулверхэмптона». Который за шестьдесят лет выиграл лишь два Кубка лиги. «Волки» неоднократно покидали элиту. В 1984 году они выбыли из старого первого дивизиона и только в 2003 году, через два года после смерти Каллиса, вернулись уже в Премьер-Лигу. Всего на год.