Деяния «святых отцов»

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вчера, 16:00

«Соккер.ру» вспоминает победу «Сан-Лоренсо» в Кубке Либертадорес.

В аргентинском футболе исторически сложилась группа «экипос грандес» - «великие команды». В этот символический клуб изначально входили «Бока Хуниорс», «Ривер Плейт», «Расинг», «Индепендьенте» и «Сан-Лоренсо». В середине девяностых в эту закрытую компанию вошёл и остался там «Велес Сарсфилд». А вот трёхкратному победителю Кубка Либертадорес «Эстудиантесу» и «Архентинос Хуниорс», также выигравшему главный трофей южноамериканского футбола, в членстве было отказано.

И хотя клуб это неформальный и ни к чему не обязывающий, у многих аргентинцев возникали разные вопросы по поводу его состава. И главный - что там делает «Сан-Лоренсо», ни разу не побеждавший в Кубке Либертадорес. Но в 2014 году вопросы о правомерности присутствия «святых отцов» в этой компании отпали.

Любимая команда папы римского

Почему игроков клуба «Сан-Лоренсо де Альмагро» называют «святыми отцами»? Естественно, в их составе нет служителей церкви, да никогда и не было. Но клуб был основан священником Лоренсо Массой и назван в честь Святого Лаврентия. За команду традиционно болели представители духовенства и рабочий класс аргентинской столицы. Несколько необычный альянс. Кстати, нынешний папа римский Франсциск Первый - тоже заядлый болельщик «Сан-Лоренсо».

Второе прозвище клуба - «вороны». Тут, видимо, сыграла ассоциация чёрных сутан священников с вороньим оперением. Но «Сан-Лоренсо» не играл и не играет в чёрном. Клубные цвета - красный и синий. Красные и синие полосы, как у «Кристал Пэлас».

А теперь перенесёмся на семь лет назад, в 2013 год. Незадолго до наступления которого новым тренером «ворон» был назначен Хуан Антонио Пицци (правильнее будет Пиччи, но мы привыкли к иной транскрипции). В прошлом известный аргентинский и испанский нападающий. Почему, «и испанский». Результативность аргентинца в «Валенсии», а потом и в «Тенерифе» произвела впечатление на испанцев. Хуан Антонио получил испанский паспорт и играл за сборную своей новой родины. Приглашался в «Барселону», но там не заиграл. Завершив карьеру игрока, Пицци поработал в Чили, затем вернулся в «Росарио Сентраль». А уже оттуда был приглашён в «Сан-Лоренсо». Под его командованием «вороны» прошли Финаль-2013 (вторую часть сезона-2012/13) и заняли четвёртое место. Но болельщики «святых отцов» хотели большего. Ведь их команда не становилась чемпионом шесть лет. Про Кубок Либертадорес речь вообще не шла.

А теперь о составе «Сан-Лоренсо» образца Инисиаля-2013. Ворота защищал (и сейчас тоже защищает) Себастьян Торрико. В запасе вернувшийся из испанского «Эспаньола» Кристиан Альварес. Правый защитник Хулио Буффарини, левый - Эммануэль Мас. В центре обороны Мауро Сетто и Сантьяго Джентилетти. Резервисты - Фабрисио Фонтанини, Вальтер Каннеманн, Гонсало Проспери и Карлос Вальдес. Опорный полузащитник парагваец Нестор Ортигоса. Справа его товарищ по сборной, но уроженец Аргентины Эктор Вильяльба, слева - Игнасио Пьятти. Диспетчерские обязанности были возложены на Хуана Игнасио Мерсьера. В запасе бывший игрок «Москвы» Пабло Баррьентос, Энцо Камински, Гонсало Верон (однофамилец знаменитых папы и сына). Капитан «святых отцов» Леандро Романьоли действовал на позиции оттянутого форварда. А вперед были выдвинуты либо Мауро Матос, либо Николас Бланди. Также могли усилить атаку уругваец Мартин Каутеруччо и совсем молодой Анхель Корреа.

В Аргентине тогда разыгрывались два независимых чемпионата - осенний Инисиаль и весенний Финаль. Победители получали путёвки в Кубок Либертадорес, а также встречались между собой в матче за титул главного чемпиона.

Пицци. Пришёл, увидел, победил и ушёл

«Вороны» стартовали в Инисиале домашней победой над «Олимпо» 2:1. Дубль на счету Каутеруччо. Затем красиво был обыгран «Расинг» 3:0, причём в вотчине соперника на «Эль-Силиндро». Но вторая половина августа не заладилась - проигрыши «Архентинос Хуниорс» 0:3 и «Кильмесу» 2:3, вылет от «Ривер Плейт» в Южноамериканском кубке. Однако тот же «Ривер» был обыгран в чемпионате. Вратарь Торрико запер ворота на замок с секретом на шесть встреч, четыре из которых «Сан-Лоренсо» выиграл и обнаружил себя на втором месте. Впереди шёл родной клуб Лионеля Месси «Ньюэллс Олд Бойз».

Сухую серию Торрико оборвал «Арсенал», который обошёл «Сан-Лоренсо» и забрался на второе место. «Вороны» отошли на третье место, уступая «Ньюэллсу» шесть очков. А уже минуло 11 туров из 19. Но в следующем туре лидер проиграл землякам из «Росарио Сентраль», а «Сан-Лоренсо» разгромил «Олл Бойз» и вернулся на вторую строчку. Но радость была недолгой. Тринадцатый тур оказался неудачным для «ворон». Они проиграли «Ланусу» 2:3.

Юный Анхель Корреа поразил ворота «Боки» и его гола оказалось достаточно для победы. Два очка отставания от «Ньюэллс». Это расстояние не изменилось и после очной встречи лидеров, завершившейся вничью 1:1. На гол чемпиона мира Давида Трезеге точным ударом ответил Игнасио Пьятти. А до конца - четыре тура.

Следующий игровой день Инисиаля стал судьбоносным. «Ньюэллс» проиграл «Тигре», а «Сан-Лоренсо» красиво обыграл «Бельграно» 4:2, благодаря чему впервые в сезоне возглавил таблицу. Ничья с «Атлетико Рафаэлой» могла лишить «ворон» лидерства, но очень кстати заключили мир «Арсенал» и «Ньюэллс». Положение вверху таблицы не изменилось. Ничья с «Эстудиантесом», но и преследователи оступились. Да так, что на второе и третье места выскочили «Ланус» и «Велес». Тур до финиша, и ничего неясно. Всего два очка отрыва.

Скучная нулевая ничья с «Велесом» сделала «Сан-Лоренсо» чемпионом. «Ньюэллс» и «Ланус» молотили друг друга и тоже закончили вничью 2:2. Не самое яркое чемпионство, но победителей не судят. Двенадцатый титул был завоёван. Теперь можно было готовиться к Кубку Либертадорес и к Финалю. Но уже под руководством другого тренера. Пицци не смог отказаться от предложения вернуться в «Валенсию» в новой роли. А новым «настоятелем» стал Эдгардо Бауса. Аргентинец, в прошлом, как и Пицци, футболист «Росарио Сентраль», только защитник.

Когда «вороны» взлетают высоко

Свой тренерский авторитет 54-летний в то время Бауса заработал в Эквадоре. Руководимый им ЛДУ стал первым представителем экваториальной страны, выигравшим Кубок Либертадорес. На Баусу пролился золотой дождь. Его признавали лучшим тренером Южной Америки, а ФИФА поставила на третье место в конкурсе «Тренер 2009 года» - выше только Алекс Фергюсон и Дик Адвокат. В конце 2013 года Бауса решил вернуться на родину. И тут образовалась вакансия в сильнейшем клубе Аргентины.

«Святым отцам» предстояла борьба на два фронта - Кубок Либертадорес и Финаль. Бауса не стал делать ставку на какой-то один турнир. Ввяжемся в бой, а там поглядим.

Из группы в Кубке Либертадорес «вороны» выбрались с превеликим трудом. Всё началось с проигрыша «Ботафого» в Рио-де-Жанейро 0:2. Затем тяжелейшая победа над эквадорским «Индепендьенте дель Валле» 1:0. Обыграть чилийский «Унион Эспаньолу» в аргентинской столице не вышло - 1:1. А в гостях «святые» и вовсе проиграли 0:1, опустившись на дно группы. В Эквадоре «Сан-Лоренсо» упустил победу на пятой добавленной минуте и остался последним.

В Финале дела шли тоже не лучшим образом. Пятое, шестое места. Было ощущение, что команда Баусы, погнавшись за двумя зайцами, останется ни с чем. В победу над «Ботафого» в заключительном туре группового турнира тоже мало кто верил. Но Вильяльба в первом тайме, а Пьятти во втором забили по мячу. Пьятти на этом не успокоился и забил третий. Который и стал пропуском в плей-офф. Дело в том, что эквадорский «Индепендьенте» тоже выиграл и набрал 8 очков, как и чемпион Аргентины. Но разница мячей у «Сан-Лоренсо» оказалась чуть лучше - 6:5 против 10:10. И если б не тот гол Пьятти, то международная кампания «святых отцов» была бы закончена. А так - выход в 1/8 финала навстречу другому бразильскому клубу «Гремио».

Теперь Бауса расставил приоритеты. Финаль попросту доигрывался. Осенний чемпион занял только одиннадцатое место. Главное - матчи с «Гремио». В Буэнос-Айресе хозяева выиграли 1:0 благодаря голу Корреа. В Порту-Алегри такой же счёт, но в пользу бразильского коллектива. Дело дошло до пенальти, которые лучше пробили аргентинцы 4:2. Они вышли в четвертьфинал, где их поджидал уже третий за кампанию представитель Бразилии - «Крузейро».

Защитник Джентилетти забил единственный мяч в домашней встрече. В ответной игре гости вышли вперёд благодаря голу Пьятти. «Крузейро» отыгрался, но не более того. «Сан-Лоренсо» в полуфинале. Тем временем, на повестке дня был Суперфинал чемпионата Аргентины, в котором осенний чемпион и весенний решили, кто из них сильнее. Гол Хермана Пеццельи принёс трофей «Ривер Плейт».

Билет в финал Кубка Либертадорес «Сан-Лоренсо» забронировал в первой встрече с боливийским «Боливаром», одержав убедительную победу 5:0. Три из пяти мячей забили крайние защитники - Мас сделал дубль, а Буффарини ограничился одним голом. Никакое высокогорье не могло помочь «Боливару» в ответной встрече. Хозяева утешились выигрышем 1:0. «Святые» шагнули в финал. Там же оказался и парагвайский «Насьональ».

Первая встреча, проходившая в Асунсьоне, едва не закончилась победой гостей. Матос отличился в середине первого тайма, но на третьей из добавленных минут Хулио Санта Крус испортил гостям настроение. Ответный матч оказался весьма скучным. Всё решил пенальти, назначенный в ворота парагвайцев, который реализовал парагвайский же футболист Ортигоса. Виноват в назначении 11-метрового Рамон Коронель, прервавший полёт мяча рукой.

«Сан-Лоренсо» наконец-то стал клубным чемпионом Южной Америки. Теперь никто не мог сказать, что «святые отцы» недостойны входить в число «великих клубов». В том же 2014 году «вороны» участвовали в клубном чемпионате мира, но в финале уступили «Реалу» 0:2.

Бауса поработал ещё год с «Сан-Лоренсо», потом отправился работать в бразильский «Сан-Паулу». Ненадолго. В 2016 году Эдгардо Бауса принял предложение возглавить сборную Аргентины. Но на этом посту он, увы, провалился. Аргентинцы неудачно проводили отборочный турнир чемпионата мира, могли пролететь мимо поездки в Россию. Пришлось менять наставника.

Пребывание Хуана Антонио Пицци в «Валенсии» оказалось недолгим. Потом был мексиканский «Леон», а затем сборная Чили. Которую Пицци сделал чемпионом Южной Америки. В 2017 году он привёз чилийцев в нашу страну на Кубок конфедераций. Южноамериканцы заняли второе место. Но до чемпионата мира сборная Чили не добралась, провалила отборочный барьер. Но Пицци всё же приехал к нам на первенство мира уже в качестве тренера сборной Саудовской Аравии.