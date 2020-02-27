Сэр Лес из семейства Фердинандов

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вчера, 18:29

«Соккер.ру» вспоминает знаменитого английского нападающего.

Два родных брата и один двоюродный были более чем заметными фигурами в английском футболе. Двое вообще соответствуют статусу звёзд. У третьего - скорее Геростратова слава. А есть ещё четвёртый Фердинанд. Между прочим, действующий футболист.

Рио Фердинанд - самый титулованный и раскрученный в этой компании. Шестикратный чемпион Англии, двукратный обладатель Кубка Англии, победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Но позвольте начать не с него, а с двоюродного брата Рио - Леса. Который, по большому секрету, является одним из любимых футболистов автора этих строк.

Лесли или просто Лес Фердинанд был мечтой любого тренера. Быстрый, умело обращающийся с мячом, забивной, и в то же время не жадный. Рослый, но не тяжёлый, прыгучий. И очень активный. Если послушать репортажи о матчах «Куинз Парк Рейнджерс» и «Ньюкасла», то самая упоминаемая комментаторами фамилия - Фердинанд. То Лес таранит оборону, то он идёт в обводку, то бьёт по воротам. То приходит в собственную штрафную и помогает обороне. Фердинанд тут, Фердинанд там, Фердинанд сям. И, конечно же, его голы. Лес забивал и из штрафной, и мог пробить со средней дистанции, и головой, выпрыгнув выше всех.

И ещё один момент. Роль Леса, его вес в командах особенно сильно чувствовалась в его отсутствие. К его пребыванию на поле относились к как чему-то естественному. Но стоило Фердинанду уйти из «Куинз Парк Рейнджерс», как рухнул крепкий лондонский клуб. Сгорел, как метеор. Убрали Леса из «Ньюкасла», предпочли ему Алана Ширера, и главный борец с гегемонией «Манчестер Юнайтед» превратился в театр одного актёра. В «Тоттенхэме» Фердинанд был не столь результативен. Но не забудем, каким эффективным был их дуэт с Юргеном Клинсманном. Немец забивал больше англичанина, но Лес в силу своего мастерства и авторитета оттягивал на себя нескольких соперников, чем облегчал Юргену задачу. Да и передачами он охотно делился. И не забудем, что сэр Лес надел футболку с голенастым петухом, когда ему перевалило за тридцать. Однако в составе «шпор» он сделал то, что не получилось ни в «Куинз Парк Рейнджерс», ни в «Ньюкасле», - выиграл Кубок Англии. Свой второй трофей в карьере. Первый был завоёван на заре спортивной биографии - в турецком «Бешикташе». Тогда в 1989 году 23-летний англичанин помог «чёрным орлам» взять Кубок Турции.

Лес начинал в любительском клубе АЭЛ, созданного в британской столице переселенцами с Кипра. Затем оказался в маленьком лондонском клубе «Хейс». Там его двадцатилетнего заметили селекционеры «Куинз Парк Рейнджерс». Конечно, попасть из Конференции в первый дивизион было чем-то похожим на сказку. Но тренер «хупс» Джим Смит не спешил вводить темнокожего парня в основу. Предпочёл сначала «обкатать» в другом столичном клубе - «Брентфорде», а потом в «Бешикташе». Командировка в Стамбул оказалась очень полезной. Турки даже не хотели отпускать англичанина. Но Лес вернулся в Лондон, чтобы стать любимцем «Лофтус Роуд». Тренер Тревор Фрэнсис сразу доверил Фердинанду место в основе. На протяжении шести лет он был лидером атак «Куинз Парк Рейнджерс».

Интересная компания подобралась на «Лофтус Роуд». Тренер Джерри (не путать с Тревором) Фрэнсис был одним из лидеров «хупс» в семидесятые. Завершив карьеру, Джерри вернулся в родной клуб с мечтой сделать его одним из сильнейших в Англии. Осуществить эту мечту Френсис не смог, но его команда была весьма ярким явлением в английском футболе первой половины девяностых. Сильные вратари чех Ян Стейскал и валлиец Тони Робертс, защитники Клайв Уилсон, Дэвид Бардсли, Алан Макдональд, Даррен Пикок. В полузащите - Энди Импи, Иан Холлоуэй, Энди Синтон и знаменитый Рэй Уилкинс, за спиной у которого были «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Милан», ПСЖ , а также два чемпионата мира. И пара нападающих Лес Фердинанд - Брэдли Аллен.

Лучшим сезоном КПР стало пятое место в первом сезоне Премьер-Лиги - 1992-93. В остальные годы «хупс» был крепким середняком, может чуть больше, чем середняком. На большее не хватало денег. Этих то игроков с трудом удерживали. Лес несколько раз отказывал «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулю». Но 1995 году не устоял, ответил да Кевину Кигану, позвавшему Фердинанда в «Ньюкасл». Ему уже исполнилось двадцать девять. Годы шли, а Лесу хотелось что-нибудь выиграть. Яркий и эффектный «Куинз Парк Рейнджерс» увы, перезрел, так и не принеся плодов.

Киган создал на берегах реки Тайн команду своей мечты. Но самый забивной нападающий Энди Коул перешёл в «Манчестер Юнайтед». Нужен был сильный форвард. Таким виделся Лес. И тот оправдал и приглашение, и затраченные на него деньги. В первом же сезоне Фердинанд забил 25 мячей в Премьер-Лиге. «Сороки» лидировали почти весь чемпионат, но на финише дрогнули и пропустили вперёд команду Алекса Фергюсона.

Киган тяжело переживал неудачу. В следующем сезоне он проработал только первый круг и ушёл. Как когда-то в «Ливерпуле», ещё в бытность Кева игроком заменил шотландец Кенни Далглиш. История повторилась уже с тренерами. Ещё раньше «Ньюкасл» приобрёл нападающего «Блэкберна» и сборной Англии Алана Ширера. Казалось, что два супербомбардира свернут горы. Но связки у двух замечательных нападающих не получилось, ни в сборной, и в клубе.

В 1997-м Лес вернулся в Лондон, но уже в «Тоттенхэм», где заменил Тедди Шерингема. Про этот период вы уже знаете. Пять с половиной лет сэр Лес отдал «шпорам». Потом были «Вест Хэм», затем «Лестер», «Болтон». Заканчивал знаменитый нападающий в «Рединге» в 39 лет. Ни с Рио, ни с Антоном, ни тем более с самым младшим из клана Фердинандом Кейном он так не сыграл в одной команде.