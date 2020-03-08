Роковая пятка «короля»

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сегодня, 17:55

«Соккер.ру» рассказывает, как герой «Олд Траффорд» отправил «красных дьяволов» во второй дивизион.

Мы много писали про славные времена Алекса Фергюсона на «Олд Траффорд» и продолжение непременно последует. Равно как будет серия рассказов о «Манчестер Юнайтед» Мэтта Басби. Но сегодня мы вспоминаем один из самых неудачных сезонов в истории великого клуба, а именно сезон-1973/74.

Схождение с вершины

В 1968 году «Манчестер Юнайтед» первым из английских клубов выиграл Кубок чемпионов. Команда Мэтта Басби достигла расцвета. Равно как и знаменитая троица – Бобби Чарльтон, Джордж Бест и Денис Лоу. Под стать им были Брайан Кидд и Джон Астон. Ворота надёжно защищал Алекс Степни. И пусть чемпионский титул достался соседям из «Сити», главным героем сезона был именно вице-чемпион «Юнайтед».

Но в следующем сезоне были сделаны несколько шагов назад. В чемпионате - только одиннадцатое место. Межконтинентальный кубок проигран аргентинскому «Эстудиантесу». В Кубке Англии дорожку перебежал «Эвертон». Басби рассчитывал на повторение европейского триумфа, возможно, ради этого были принесены жертвы в лице домашних соревнований. Но в полуфинале МЮ был выбит «Миланом».

И Мэтт Басби, тренировавший команду без малого четверть века, — двадцать четыре года, решил, что пора уходить. Летом шестьдесят девятого года шотландский тренер подал в отставку, посчитав, что исчерпал себя. Его место занял бывший полузащитник «Юнайтед» Уилф Макиннес, работавший с резервистами. В первом сезоне Макиннес относительно неплохо справился со своими обязанностями – пятое место в чемпионате, полуфиналы Кубка Англии и Кубка Лиги. Но в сезоне 1970-71 тренер дотянул только до Нового года. После серии неудач и ничьей с «Дерби Каунти» Макиннес был уволен, и к радости болельщиков место у штурвала снова занял Мэтт Басби. Который вытащил «красных дьяволов» на восьмое место. И то хорошо, после кошмарного первого круга. Вопреки ожиданиям, Басби не остался. По окончании сезона его сменил ирландец Фрэнк О'Феррелл, у которого неплохо получалось в «Лестере». Вообще-то Басби видел своим преемником Джока Стейна, но шотландский специалист предпочёл остаться в «Селтике».

Тем временем, сходили со сцены многие важные игроки. Ноби Стайлз и Патрик Креранд закончили карьеру. Фрэнсис Бёрнс и Джон Астон ушли в другие клубы. Старели лидеры Бобби Чарльтон и Деннис Лоу, а Джордж Бест проигрывал борьбу зелёному змию. Однако Бест по-прежнему исправно штамповал голы и во многом вытаскивал «красных дьяволов». Важность роли Джорджа проявилась во время его январского загула, когда североирландец плюнул на всё и уехал с «мисс Великобритания» Каролин Мур. В это время «Юнайтед» проигрывали всем подряд на протяжении семи туров. В итоге — только восьмое место.

Осенью семьдесят второго О'Феррелл потерял все рычаги управления, и относительно недавний чемпион и победитель главного клубного турнира оказался в зоне вылета. В декабре тренера уволили, а сорвавшегося с катушек Беста отстранили от тренировок. На роль спасателя был приглашён Томми Дохерти, который ради такого случая оставил сборную Шотландии.

Эта мера оказалась успешной. Дохерти спас МЮ от вылета из первого дивизиона. Восемнадцатое место никого не могло обрадовать, но всё же это не вылет. Простили и Беста, разрешив тому вернуться в команду.

Лишние звёзды

Но две других звезды покинули «Олд Траффорд». Капитан Бобби Чарльтон решил, что пора уходить. Чемпион мира 1966 года закончил в тридцать шесть. Как не печален был уход Чарльтона, рано или поздно это должно было случиться. А вот уход «Короля», таким прозвищем наградили на «Олд Траффорд» Дениса Лоу, стал неприятной неожиданностью. Шотландцу исполнилось тридцать три, он неважно провёл предыдущий сезон. Но после ухода Чарльтона и на фоне хронической «ненадёжности» Беста «Король» бы мог принести немалую пользу. Как это делал в предыдущие одиннадцать лет. Но со вторым бомбардиром в истории клуба не стали продлевать контракт.

Лоу ушёл в «Манчестер Сити», где когда-то играл в юности, ещё до отъезда в «Торино». Поговорил напоследок с Дохерти и покинул клуб, ни сказав ни единого худого слова ни в чей адрес. Что творилось у «Короля» на душе, остаётся только догадываться.

«Манчестер Юнайтед» вступал в сезон 1973-74 в таком составе. В воротах по-прежнему играл Алекс Степни. Один из немногих, кто выиграл и чемпионат, и Кубок чемпионов. Дублёром Большого Эла был уже не Джимми Риммер, а молодой ирландец Пэдди Рош. В обороне справа Тони Янг или Алекс Форсайт, слева Стив Джеймс или Стюарт Хьюстон. В центре обороны Дохерти любил ставить сразу троих – это Мартин Бьюкен, Брайан Гринхофф и Джим Холтон. Резервисты – ветеран Дэвид Сэдлер, Клайд Гриффитс и Арни Сайдботтом. В средней линии Сэмми Макилрой, Лу Макари и Джорд Грэм. Великий Джордж Бест появлялся на поле нечасто. Также в резерве Мик Мартин, Джерри Дэйли, Джим Макаллиох и Пол Билби. Основные нападающие Брайан Кидд и Вилли Морган. В запасе Питер Флетчер, Йан Стори-Мур и Тревор Андерсен. Как говорится, остатки былой роскоши.

Уйти, чтобы вернуться

В первом же туре «Манчестер Юнайтед» получил увесистые 0:3 в Лондоне от «Арсенала». Но домашние выигрыши у «Сток Сити» и «Куинз Парк Рейнджерс» помогли «красным дьяволам» очутиться на седьмой позиции. Выезд в Лестер, и 0:1. Пришлось спуститься на шесть ступенек. Потом «красные дьяволы» проиграли в гостях «Ипсвичу», а затем «Лестеру» уже дома. Единственный гол в составе побеждённой команды записал на свой счёт Стэпни. Дохерти сделал вратаря штатным пенальтистом. Команда тем временем опустилась на девятнадцатое место. Ниже только зона вылета. Первый дивизион покидали клубы, занявшие места с двадцатого по двадцать второе.

Победа над «Вест Хэмом» и две нулевых ничьих — с «Лидсом» и «Ливерпулем», позволили несколько отойти от опасной черты. А потом опять пошло-поехало – 1:2 с «Вулверхэмптоном» на «Молинекс», 0:1 с «Дерби Каунти» на «Олд Траффорд». Шаг вперёд и два назад. Целых два месяца – с 27 октября по 29 декабря манкунианцы не знали побед. Да и выигрыш у «Ипсвича» не принёс перемен. Как были девятнадцатыми, так и остались. А уже начался второй круг.

Джордж Бест бурно встретил новый год и проспал матч с «Куинз Парк Рейнджерс». Терпению Дохерти пришёл конец. Бест был отчислен. Но дела шли всё хуже и хуже. Зона вылета превратилась сначала в магнит, а потом, когда МЮ в неё всё же свалился, в воронку. В феврале «красные дьяволы» свалились на самое дно. Дохерти тасовал состав, придумывал новые идеи, усиливал тренировки. Не помогало ничего. Разве что ничьи в конце февраля позволили обойти «Норвич» и передвинуться с 22-го места на 21-е. Хрен редьки не слаще.

«Манчестер Юнайтед» ожил в конце марта, обыграв «Челси» на «Стэмфорд Бридж» 3:1. Боевая ничья с «Бёрнли» в родных стенах – 3:3, выигрыш у «Норвича» в гостях 2:0. Команда ещё торчала на предпоследней строчке, но не выглядела безнадёжной. Обыграны «Ньюкасл» и «Эвертон». До спасительной девятнадцатой строчки три очка. Занимающий её «Бирмингем Сити» чуть жив. Но надо ещё обойти двадцатую команду – «Саутгемптон». Не вышло. «Святые» спаслись в конце второго тайма. И тут же реванш «Эвертона».

До финиша оставалось два матча. Игра со «Сток Сити» была вынесена за рамки календаря. Почти всё решалось во встрече с «Манчестер Сити» на «Олд Траффорд». Только победа оставляла «Юнайтед» надежду на спасение. «Сити» тоже неважно играл в том чемпионате. К дерби он подошёл на четырнадцатом месте. Но четырнадцатое всё же не двадцать первое. Денис Лоу проводил не лучший свой сезон. Но восемь мячей в ворота соперников положил.

Не хотел мяч влетать в ворота Джо Корригана. Время шло, для «Юнайтед» бежало, а на табло висели два нуля. Ничья мало чем отличалась от поражения. А на 81-й минуте Лоу пяткой направил мяч в ворота Степни. Гол получился красивым, но «Король» его не стал праздновать. Понурив голову Денис побрёл на свою половину поля, ибо понимал, что его бывшая команда потерпела катастрофу.

Болельщики не дали доиграть встречу, выбежав на поле. Судья дал свисток. Результат матч оставили в силе – 1:0 в пользу «Сити». «Манчестер Юнайтед» должен был спуститься во второй дивизион. Никто не винил Лоу. Понимали, что он по сути ничего не изменил. Но самому Денису было неприятно.

Может быть поэтому вскоре Денис рассорился с тренером «горожан» Тони Буком и вскоре завершил карьеру в 34 года. Съездил напоследок на чемпионат мира, где сыграл лишь в одной игре из трёх. Рассчитывал на большее уважение, но остался в запасе в решающих встречах. После этого понял, что пора уходить. В историю футбола «Король» вошёл в первую очередь, как игрок на «Манчестер Юнайтед». Стадион «Олд Траффорд» украшает скульптурная композиция, изображающая Чарльтона, Беста и Лоу.