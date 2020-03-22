Беспощадный коронавирус. Смерть Санса, заболевшие Мальдини

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сегодня, 13:12

«Соккер.ру» хотел бы поскорее избавиться от таких статей, но реальность диктует свои правила. Говорим о нападках коронавируса на людей из мира футбола.

Лоренсо Санс (бывший президент «Реала» и бывший владелец «Малаги»)

По-настоящему шокирующее известие пришло из Испании, где в 76 лет скончался бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс. В начале недели Санс попал в больницу в тяжелом состоянии, страшный диагноз подтвердился. Несмотря на все старания врачей, пожилой человек не выкарабкался. Скорбим вместе с семьей Санса и всеми поклонниками мадридского «Реала», для которых Лоренсо навсегда останется в памяти человеком, вернувшим на «Сантьяго Бернабеу» Кубок чемпионов:

Сожалеем о смерти Лоренсо, который был президентом «Реала» с 1995 по 2000 год. Мы также хотим выразить глубочайшие соболезнования его жене, детям и друзьям. Во время президентства Санса «Реал» продолжал творить свою историю и становиться легендарным клубом. Под его руководством клуб спустя 32 года выиграл свой долгожданный седьмой кубок Лиги чемпионов в Амстердаме в 1998 году. С Лоренсо Сансом в качестве президента «Реала» клуб выиграл две Лиги чемпионов, межконтинентальный кубок, чемпионат и Суперкубок Испании. Мы оплакиваем эту потерю.

Гадкая зараза отняла у Лоренсо счастливую старость, у его внуков — любящего дедушку, который мог бы прожить еще 10-15 лет без этой роковой встречи с коронавирусом. Для каждого из нас этот случай должен стать нелишним напоминанием об опасности, которой особенно подвержены наши близкие старшего возраста.

Засуньте свою браваду и беспечность куда подальше, сохраняйте хладнокровие и выполняйте элементарные предписания, помните, что несете ответственность не только за себя лично. В первую очередь, нам всем нужно избавиться от менталитета мотоциклиста: «Я точно не разобьюсь на скорости выше 200 километров в час, костями на автострадах хрустят другие, но только не я». Сделайте этот шаг. Уже точно пора.

Жорже Жезуш («Фламенго»)

Португальский главный тренер в прошлом году выиграл с «Фламенго» Кубок Либертадорес и чемпионат Бразилии, а сейчас мы желаем 65-летнему специалисту крепкого здоровья. На неделе медицинский штаб «Фламенго» взял анализы у всех футболистов и персонала клуба, и результат Жезуша на коронавирус оказался положительным. Жорже на карантине, поддерживает связь с внешним миром через Инстаграм, а в своих сообщениях отмечает, что симптомы у него пока никак не проявляются.

Несмотря на это, Жезуш серьезно относится к необходимым мерам: понимает, что находится в группе риска, кроме того, он уже потерял друга из-за коронавируса. Работавший в португальской «Эштреле» массажист Мариу Вериссиму, которого с Жорже связывали узы многолетней дружбы, ушел из жизни в начале недели.

Паоло и Даниэль Мальдини («Милан»)

В Италии ужасная эпидемиологическая обстановка: уже свыше 40 тысяч зараженных COVID-19 и почти 5 тысяч смертей. Только за прошедшие сутки из-за осложнений, связанных с коронавирусом, скончались почти 800 человек. В число инфицированных попали представители славной футбольной фамилии: легенда «Милана», а ныне технический директор клуба Паоло Мальдини сдал положительный тест на коронавирус, как и его 18-летний сын Даниэль, который в этом сезоне дебютировал за главную команду «россонери». Желаем здоровья!

Пауло Дибала («Ювентус»)

О том, что Дибала подхватил коронавирус, писали после положительных тестов у Ругани и Матюиди, но тогда эта информация не нашла подтверждения, но спустя несколько дней сам аргентинец вышел на связь и сообщил, что у него и его девушки Орианы выявлен COVID-19. Уже несколько дней Пауло и Ориана находятся в изоляции. Дибала призывает к ответственности и называет главную опасность, связанную с распространением коронавируса.

Привет всем. Я хотел сообщить вам, что мы получили результаты тестов на COVID-19. Мой тест и тест Орианы оказались положительными. К счастью, мы находимся в идеальных условиях. Спасибо за ваши сообщения.

Маруан Феллаини («Шаньдун Лунен»)

Коронавирус пришел из Китая, но до сих пор не было случаев заражения футболистов из китайской Суперлиги. Первопроходцем, если верить сообщениям китайской прессы, стал Маруан Феллаини, который прилетел в Китай из Европы и сдал положительный тест на коронавирус.

Marouane Fellaini getting a warm ‘welcome’ back to China (video from PP Sports) #coronavirus pic.twitter.com/DH9cMLA6UU — Peter Stebbings* (@pstebbings) March 20, 2020

Чарльз Остин («Вест Бромвич»)

30-летний форвард рвущегося в АПЛ «Вест Бромвича» Чарли Остин (26 матчей, 8 голов в этом сезоне), ранее выступавший за «Бернли», КПР и «Саутгемптон», подхватил COVID-19 и уже пережил кризис болезни, во время которого температура поднималась до отметки 39.7 градуса. Сейчас Остин чувствует себя гораздо лучше, в его случае худшее, похоже, позади.

Два футболиста франкфуртского «Айнтрахта»

В «Айнтрахте» с немецкой точностью проверяют футболистов раз в несколько дней. Первая серия испытаний выявила одного зараженного, во второй раз 23 теста дали отрицательный результат, но еще один оказался положительным. Таким образом, у «орлов» уже двое заболевших, чьи имена не разглашаются.

⚠️ Das Ergebnis der ersten #Corona-Testreihe ist da. 23 Personen wurden negativ auf COVID-19 getestet, ein weiterer Spieler ist positiv. Die weiteren Ergebnisse folgen in den kommenden Tagen. #SGE #inEINTRACHT ❤️ — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) March 21, 2020

Всем заболевшим — скорейшего выздоровления! Всем здоровым — будьте бдительны и осторожны! Враг силен и коварен, но мы его победим, если будем действовать сообща.