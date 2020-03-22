ГлавнаяНовости

Клуб из Сегунды пожертвовал 1.2 млн евро на борьбу с коронавирусом

22 марта 2020, 12:43

Сообщается, что «Альмерия» пожертвовала еще 700 тыс. евро на борьбу с коронавирусом. 

300 тыс. евро пойдут на питание для нуждающихся, 200 тыс. получат работники здравоохранения, которые активно борются с вирусом, 100 тыс. получат люди, которые потеряли работу из-за кризиса, а еще 100 тыс. получат добровольцы, которые сотрудничают с властями в борьбе с пандемией. 

В общей сложности клуб из Сегунды уже пожертвовал 1.2 млн евро. 

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» пожертвовали 110 тыс. евро.

Коронавирус и футбол

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Мальдини: «Я хорошо себя чувствую»
Сегодня, 00:45 Комментарии0
Моуриньо поработал волонтёром, доставив товары пожилым людям
Вчера, 23:15 ФотоКомментарии12
«Наполи» отложил возобновление тренировок на неопределенный срок
Вчера, 23:08 Комментарии0
Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим заболел коронавирусом
Вчера, 22:48 Комментарии4
Бывший владелец «Интера» Моратти готов приобрести «Кремонезе»
Вчера, 22:11 Комментарии0
Эредивизие могут завершить досрочно. Чемпионат приостановлен до 1 июня
Вчера, 21:53 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
матос
матос
22 марта в 17:46
Молодцы
КЭТиК
КЭТиК
22 марта в 13:34
А всякие Реалы пусть локти кусают.
Шишанутый
Шишанутый
22 марта в 13:31
Молодцы но от куда у них такие деньги? Большинство испанских клубов бедствуют и в долгах.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100