Клуб из Сегунды пожертвовал 1.2 млн евро на борьбу с коронавирусом

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22 марта 2020, 12:43

Сообщается, что «Альмерия» пожертвовала еще 700 тыс. евро на борьбу с коронавирусом.

300 тыс. евро пойдут на питание для нуждающихся, 200 тыс. получат работники здравоохранения, которые активно борются с вирусом, 100 тыс. получат люди, которые потеряли работу из-за кризиса, а еще 100 тыс. получат добровольцы, которые сотрудничают с властями в борьбе с пандемией.

В общей сложности клуб из Сегунды уже пожертвовал 1.2 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» пожертвовали 110 тыс. евро.

Коронавирус и футбол