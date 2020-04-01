Дрим-тим «Барселоны» без Месси и Гвардиолы за последние 30 лет.

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вчера, 20:43

Я хочу отойти от АПЛ и на время взглянуть на «Барселону». Мы постоянно говорим лишь о двух гениях, которые изменили «Барселону» сделали ее еще лучше, речь идет о Месси и Гвардиоле. А давайте ка на минутку представим, что их не существует, и мы создаем символическую сборную без них. Вот мой вердикт 11 лучших за последние 30 лет.

Вратарь:

Виктор Вальдес - я его считаю лучшим вратарем «Барселоны» за последние 30 лет, он вместе с клубом выиграл ряд трофеев от титула Премьеры, до побед в ЛЧ и клубном чемпионате мира. По началу своей карьеры он мог уйти, так как тогда командой руководил Луи Ван Гал, который решил убрать испанца из основы, но вскоре его уволили и новый тренер Радомир Антич, решился доверить первый номер ему. С тех пор Вальдес был основным стражем ворот клуба на годы вперед.

Защитники:

Данни Алвес - один из лучших защитников, который пришел при Гвардиоле и стал одним из главных составляющих клуба на долгие годы вперед. Алвес хорошо играл на своей позиции, при желании мог играть по всей бровке, мог подержать атаку, выдать пас.

Рональд Куман — голландец прибыл из « ПСВ » в 1989 году, с которым выиграл КЕЧ , по личной инициативе Йохана Кройфа. Именно Куман автор победного гола со штрафного в КЕЧ / ЛЧ 1992 года ворота «Сампдории», который впервые в истории позволил сине-гранатовым обзавестись долгожданным трофеем.

Карлес Пуйоль - это великий защитник. Мне посчастливилось наблюдать его в составе лучшего клуба мира «Барселоны», а также золотого поколения сборной Испании выиграв с ними все. Нереально крутой защитник, который играл до конца, настоящий боец на поле.

Эрик Абидаль - думаю француз один из лучших левых защитников в истории «Барселоны». Вместе с клубом он добился много выиграл все трофеи, а также победил еще один недуг, проблему с почкой, и все равно продолжал играть. Если на правой стороне играл Алвес в те годы, то на левой Абидаль, это одна из лучших фланговых связок игроков обороны в истории, с ними разве что могли поспорить два воспитанника Альберт Феррер и Серхи Бурхуан в 90-х. Француз четко писался в философию клуба.

Полузащитники:

Серхио Бускетс — один из лучших опорников на своей позиции, который уже 12 лет защищает цвета родного клуба, ведь Бускетс игрок из футбольной академии клуба. Он является ключевым звеном между полузащитой и защитой, и сегодня трудно представить команду без этого игрока.

Хави — это футболист, без которого трудно представить вообще «Барселону», также является воспитанником, который прошел путь от самых истоков клубной академии. Дальше Хави поиграл под руководством четырех тренеров, и везде был лидером. Так сказать поиграл под философией 4 наставников, начиная при Луи ван Гале, после стал лидером при Франке Райкарде, затем стал тем без которого точно трудно представить команду Пепа Гвардиолы, и все ее завоеванные трофеи, а также завершил карьеру в Барсе при Луисе Энрике выиграв с клубом последнюю ЛЧ на сегодняшний день. Также один из лидеров золотого поколения сборной Испании, который выиграл два титула ЧЕ и один ЧМ .

Андреас Иньеста — еще один футболист, который является футболистом и символом «Барселоны», также выигравший все вместе с клубом и сборной. Автор победного гола на ЧМ 2010, который стал символичным для сборной Испании ворота сборной Голландии обеспечивший победу для «красной фурии» минимально — 1:0. Сегодня очень не хватает этого уникального футболиста, и как Хави, Вальдес, Пуйоль навсегда останутся в сердцах миллионов болельщиков «Барсы». Иньеста не получил золотого мяча, но добился большего, чем тот кто их получал чаще.

Нападающие:

Ривалдо — Звезда «Барсы» 90-х и начала 2000 -х годов они вместе с Клюйвертом заставляли смотреть на клуб и болеть за него. В составе клуба получил золотой мяч, был настоящим виртуозом на поле в забивании голов и различных пасов. Он владеет обеими ногами, как правой так и левой, а также превосходно мог обходить соперника благодаря дриблингу. Кто-то смело его мог назвать тогда даже вторым Марадоной для клуба.

Роналдо — Да, феномен поиграл всего один полноценный сезон, когда командой руководил английский наставник сэр Бобби Робсон, бразилец запомнился своей классной игрой, и бомбардирскими способностями наколотив в 49 матчах 47 голов, помог тогда выиграть кубок короля и кубок обладателя кубка, забив победный гол в ворота ПСЖ . И я думаю именно Роналдо нужно называть вторым Пеле, а не подобие на великого игрока Бразилии, как Неймар.

Роналдиньо — он стал тем бразильцем, который вернул престиж клубу в начале 21 века, и с которым начались победы в чемпионате, и благодаря которому была выиграна ЛЧ и получил золотой мяч. А его игра была на высшем уровне, настолько великолепна, что ему даже аплодировали болельщики соперников. Он играл под десятым номером, который сейчас носит Лео Месси.

С ЧМ 2002 я запомнил такую бразильскую связку «РО-РИ-РО» Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо, эти футболисты в разные период времени носили и защищали цвета «Барселоны», и какой клуб еще может похвастать этим в своей истории великих игроков сборной Бразилии, конечно был еще Ромарио, но я предпочел выбрать эту троицу.

Главный тренер: