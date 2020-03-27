Каррагер составил символическую сборную сезона АПЛ

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер составил свою символическую сборную сезона АПЛ.
Вратарь: Дин Хендерсон («Шеффилд Юнайтед»).
Защитники: Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Эндрю Робертсон (все — «Ливерпуль»).
Полузащитники: Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Джек Грилиш («Астон Вилла»).
Нападающие: Садио Мане, Мохамед Салах (оба — «Ливерпуль»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»).
Каррагер назвал Мане лучшим футболистом сезона. Ранее The Guardian также признала сенегальца игроком года.
Хендерсонов перепутали))
Хендерсонов перепутали))