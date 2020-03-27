ГлавнаяНовости

Каррагер составил символическую сборную сезона АПЛ

сегодня, 15:30

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер составил свою символическую сборную сезона АПЛ.

Вратарь: Дин Хендерсон («Шеффилд Юнайтед»).

Защитники: Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Эндрю Робертсон (все — «Ливерпуль»).

Полузащитники: Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Джек Грилиш («Астон Вилла»).

Нападающие: Садио Мане, Мохамед Салах (оба — «Ливерпуль»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»).

Каррагер назвал Мане лучшим футболистом сезона. Ранее The Guardian также признала сенегальца игроком года.

Все новости
Доппельгангеры. Другие Дасаев, Роналдо и Платини
25 мартаСтанислав Горин в блоге Символические антисборныеКомментарии7
«Локомотив» представил интернациональную символическую сборную клуба
25 марта Комментарии8
Marca опубликовала сборную худших трансферов «Реала» в XXI веке
23 марта Комментарии16
Символическая сборная «Зенита» всех времен
21 мартаСтанислав Горин в блоге Символические сборныеКомментарии42
Символическая сборная «Аякса» всех времен
18 мартаАлександр Чистяков в блоге Символические сборныеКомментарии20
Антисборная 22-го тура. «Урал», «Краснодар», что вы натворили?
17 мартаВадим Багров в блоге Символические антисборныеКомментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Shineheart
Shineheart
сегодня в 15:41
Джо Гомез - это сильно))

Хендерсонов перепутали))
карим бензинедин бензиндан
карим бензинедин бензиндан
сегодня в 15:36
как надоеть уже эти символичэские сборныя от всяких карагэров и прочых
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100