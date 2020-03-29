Банда Шюррле и Малкома. Футболисты-разочарования РПЛ 2019/20

Кто планировался на роль звезды, но оказался слаб даже для массовки?
Реми Кабелья («Краснодар»; Франция)
Конечно, Реми Кабелья не мог выходить на поле с порванными крестообразными связками, но разве травма, полученная самым дорогим футболистом в истории клуба через несколько недель после трансфера, не может считаться разочарованием? Причины неэффективности могут быть разными, и это сугубо эмоциональный момент, что проще обвинять непрофессионально ведущих себя спортсменов или испытывающих проблемы с адаптацией игроков.
Риторика, естественно, будет разная, но травма точно так же мешает футболисту играть, как лишний вес, загулы по ночным клубам или банальное снижение к себе требований. Ресурсы клуба точно так же тратятся вхолостую, особенно, если речь о дорогом приобретении, с которым связывались большие надежды. Лично к Реми Кабелья у меня нет претензий, но его долгое отсутствие — это разочарование для «Краснодара», болельщиков и всех любителей российского футбола, которое не имеет смысла скрывать.
Малком («Зенит»; Бразилия)
Аналогичная ситуация с Малкомом, а из-за огромных денег, потраченных на приглашение бразильца, давление только усиливается. 40 миллионов «Зенит» заплатил «Барселоне», никак не меньше 5 миллионов (по самому скромному тарифу, скорее — гораздо больше) получили агенты и посредники, уже около 5 миллионов заработал, а точнее будет сказать «получил» сам Малком.
9 месяцев прошло, минимум 50 миллионов евро потрачено, а на выходе 5 матчей в РПЛ и два результативных действия уже при крупном счете в пользу «Зенита» в игре с «Уралом», который внезапно разучился играть. Это крайне разочаровывающая ситуация с учетом всех обстоятельств. В ближайшее время футбола не будет, «Зенит» продолжит содержать Малкома, который крепко сидит на шее и ведет странные разговоры о сборной России.
Денис Глушаков («Спартак»; Россия)
Экс-капитан «Спартака» уходил из московского клуба изгоем и ни в коем случае не хотел признавать, что все возникшие проблемы стали следствием снижения к себе требований и грандиозного падения мастерства. Нет, Глушаков говорил, что уйдет, докажет и «чем черт не шутит, заслужу еще один шанс в „Спартаке“». Денис доказал. Точку зрения своих оппонентов. В «Ахмате» Глушаков забил пару голов, но в остальном продолжает изображать «курицу» без головы, а грозненский клуб после 22 туров занимает последнюю строчку в турнирной таблице в том числе потому, что доверил место в центре поля опытному полузащитнику, капитану чемпионского «Спартака» и в недавнем прошлом футболисту сборной России.
Клинтон Н`Жи («Динамо»; Камерун)
Не главный летний трансфер «Динамо», с 20-миллионным Филиппом ему не тягаться, но все-таки и 6 млн евро по меркам РПЛ солидные деньги, да и от бывшего игрока «Марселя» и представителя сборной Камеруна ждешь чего-то большего, чем один гол в 15 матчах. Клинтон — быстрый и резкий, не лишен африканской техники, но что касается его действий в непосредственной близости ворот соперника — это полная катастрофа. И в смысле принятых решений, и технически. В футбол нельзя играть одними ногами, голова тоже должна быть задействована, и я имею в виду не только удары ею по мячу. Н`Жи опровергает это правило, и его тотальная неосознанность и бездумность разочаровывают.
Гус Тиль («Спартак»; Нидерланды)
Вроде бы, и парень хороший, и ведет себя профессионально, и мысли выражает вполне адекватно, однако адаптироваться в «Спартаке» голландцу за 18 миллионов евро пока не удалось. При Кононове Тиль дебютировал тремя голевыми передачами в матче против «Ахмата», а потом принес победу над «Крыльями Советов», но дальше был спад формы и смена тренера. Футбол Тедеско отвергает Гуса, хотя он вроде бы не лентяй и умеет прессинговать, что больше всего ценит Доменико. Тилю не хватает уверенности, а еще ему не фартит заодно. В матчах за «Спартак» он изображает бумажного солдата, и пока не научится генерировать спортивную злость, продолжит попадать в списки разочарований.
Федор Чалов (ЦСКА; Россия)
В прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром РПЛ, мог уехать за рубеж, но не сложилось. Согласно популярной версии, обиделся на руководство ЦСКА из-за того, что его не продали в Европу, поэтому скис и сейчас представляет собой жалкое зрелище. Что ж, получается, правильно не продали, раз не может поддерживать форму и мотивацию. Или Чалов выиграл все возможные трофеи в России, всего достиг и дальше не интересно? Завоевал место сначала в обойме, а потом и в основе сборной России и кладет по два мяча в каждом матче? Единственное оправдание для Федора — его молодость, но конкретно в этом сезоне Чалов очень плох, и вряд ли ему уже удастся сгладить впечатление.
Андре Шюррле («Спартак»; Германия)
А чемпион мира-то бракованный! Шюррле сходу пустил пыль в глаза: в первых матчах за «Спартак» и забивал, и отдавал, и вел команду вперед, но вскоре сник, начал болеть и получать травмы — в общем, случилось то, чего можно было опасаться с момента подписания Андре, чья карьера в последние годы катится к закату, хотя ему всего 29 лет.
Понятно, что «Спартак» шел на осознанный риск, приглашая Шюррле, и хорошо, что взяли в аренду, по итогам которой не станут выкупать трансфер немца. Андре не перестал быть профессионалом, но делает свою работу он уже без искры в глазах. Сложилось ощущение, что футбол уже не в приоритете у Шюррле, но пока платят за имя — почему бы и нет?
Барса просто сплавила это травмированное недоразумение, а Зенит даже не поинтересовался кого покупает, руководство только видело "Барселона", "Бразилия".
Ну, да хоть повеселили нас!!!
Барса просто сплавила это травмированное недоразумение, а Зенит даже не поинтересовался кого покупает, руководство только видело "Барселона", "Бразилия".
Ну, да хоть повеселили нас!!!
Так при чем здесь "... оказался слаб даже для массовки"?
Так при чем здесь "... оказался слаб даже для массовки"?