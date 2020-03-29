Банда Шюррле и Малкома. Футболисты-разочарования РПЛ 2019/20

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сегодня, 12:08

Кто планировался на роль звезды, но оказался слаб даже для массовки?

Реми Кабелья («Краснодар»; Франция)

Конечно, Реми Кабелья не мог выходить на поле с порванными крестообразными связками, но разве травма, полученная самым дорогим футболистом в истории клуба через несколько недель после трансфера, не может считаться разочарованием? Причины неэффективности могут быть разными, и это сугубо эмоциональный момент, что проще обвинять непрофессионально ведущих себя спортсменов или испытывающих проблемы с адаптацией игроков.

Риторика, естественно, будет разная, но травма точно так же мешает футболисту играть, как лишний вес, загулы по ночным клубам или банальное снижение к себе требований. Ресурсы клуба точно так же тратятся вхолостую, особенно, если речь о дорогом приобретении, с которым связывались большие надежды. Лично к Реми Кабелья у меня нет претензий, но его долгое отсутствие — это разочарование для «Краснодара», болельщиков и всех любителей российского футбола, которое не имеет смысла скрывать.

Малком («Зенит»; Бразилия)

Аналогичная ситуация с Малкомом, а из-за огромных денег, потраченных на приглашение бразильца, давление только усиливается. 40 миллионов «Зенит» заплатил «Барселоне», никак не меньше 5 миллионов (по самому скромному тарифу, скорее — гораздо больше) получили агенты и посредники, уже около 5 миллионов заработал, а точнее будет сказать «получил» сам Малком.

9 месяцев прошло, минимум 50 миллионов евро потрачено, а на выходе 5 матчей в РПЛ и два результативных действия уже при крупном счете в пользу «Зенита» в игре с «Уралом», который внезапно разучился играть. Это крайне разочаровывающая ситуация с учетом всех обстоятельств. В ближайшее время футбола не будет, «Зенит» продолжит содержать Малкома, который крепко сидит на шее и ведет странные разговоры о сборной России.

Денис Глушаков («Спартак»; Россия)

Экс-капитан «Спартака» уходил из московского клуба изгоем и ни в коем случае не хотел признавать, что все возникшие проблемы стали следствием снижения к себе требований и грандиозного падения мастерства. Нет, Глушаков говорил, что уйдет, докажет и «чем черт не шутит, заслужу еще один шанс в „Спартаке“». Денис доказал. Точку зрения своих оппонентов. В «Ахмате» Глушаков забил пару голов, но в остальном продолжает изображать «курицу» без головы, а грозненский клуб после 22 туров занимает последнюю строчку в турнирной таблице в том числе потому, что доверил место в центре поля опытному полузащитнику, капитану чемпионского «Спартака» и в недавнем прошлом футболисту сборной России.

Клинтон Н`Жи («Динамо»; Камерун)

Не главный летний трансфер «Динамо», с 20-миллионным Филиппом ему не тягаться, но все-таки и 6 млн евро по меркам РПЛ солидные деньги, да и от бывшего игрока «Марселя» и представителя сборной Камеруна ждешь чего-то большего, чем один гол в 15 матчах. Клинтон — быстрый и резкий, не лишен африканской техники, но что касается его действий в непосредственной близости ворот соперника — это полная катастрофа. И в смысле принятых решений, и технически. В футбол нельзя играть одними ногами, голова тоже должна быть задействована, и я имею в виду не только удары ею по мячу. Н`Жи опровергает это правило, и его тотальная неосознанность и бездумность разочаровывают.

Гус Тиль («Спартак»; Нидерланды)

Вроде бы, и парень хороший, и ведет себя профессионально, и мысли выражает вполне адекватно, однако адаптироваться в «Спартаке» голландцу за 18 миллионов евро пока не удалось. При Кононове Тиль дебютировал тремя голевыми передачами в матче против «Ахмата», а потом принес победу над «Крыльями Советов», но дальше был спад формы и смена тренера. Футбол Тедеско отвергает Гуса, хотя он вроде бы не лентяй и умеет прессинговать, что больше всего ценит Доменико. Тилю не хватает уверенности, а еще ему не фартит заодно. В матчах за «Спартак» он изображает бумажного солдата, и пока не научится генерировать спортивную злость, продолжит попадать в списки разочарований.

Федор Чалов ( ЦСКА ; Россия)

В прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром РПЛ , мог уехать за рубеж, но не сложилось. Согласно популярной версии, обиделся на руководство ЦСКА из-за того, что его не продали в Европу, поэтому скис и сейчас представляет собой жалкое зрелище. Что ж, получается, правильно не продали, раз не может поддерживать форму и мотивацию. Или Чалов выиграл все возможные трофеи в России, всего достиг и дальше не интересно? Завоевал место сначала в обойме, а потом и в основе сборной России и кладет по два мяча в каждом матче? Единственное оправдание для Федора — его молодость, но конкретно в этом сезоне Чалов очень плох, и вряд ли ему уже удастся сгладить впечатление.

Андре Шюррле («Спартак»; Германия)

А чемпион мира-то бракованный! Шюррле сходу пустил пыль в глаза: в первых матчах за «Спартак» и забивал, и отдавал, и вел команду вперед, но вскоре сник, начал болеть и получать травмы — в общем, случилось то, чего можно было опасаться с момента подписания Андре, чья карьера в последние годы катится к закату, хотя ему всего 29 лет.

Понятно, что «Спартак» шел на осознанный риск, приглашая Шюррле, и хорошо, что взяли в аренду, по итогам которой не станут выкупать трансфер немца. Андре не перестал быть профессионалом, но делает свою работу он уже без искры в глазах. Сложилось ощущение, что футбол уже не в приоритете у Шюррле, но пока платят за имя — почему бы и нет?