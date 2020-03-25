Доппельгангеры. Другие Дасаев, Роналдо и Платини

1585146609

сегодня, 17:30

«Соккер.ру» изучает диковатую культуру называть детей в честь футбольных кумиров и отдавать их в спорт.

В разных уголках мира родители обожают портить детям жизнь, величая их именами известных людей. Есть страны, где на эту тему введены ограничения, поскольку если вы родились в Липецке и вас величают Волков Лионель-Месси Николаевич, то это как минимум смешно.

Кстати, реальный случай 2016 года. В мире также полно Лионелей без приставки Месси в имени, что уже не так дико. Например, сын Кассано назван в честь форварда «Барселоны». Да что там, сам аргентинец получил имя в честь Лайонела Ричи – поп-певца из США , который нравился Хорхе и Селии Месси в молодости.

А сами игроки часто называют детей в честь футбольных кумиров. У Зидана есть сын Энцо – в честь Франческоли. У Роналду похожая история – старшего сына зовут в честь любимого игрока, то есть в его честь – Криштиану младший. Но дальше идут родители, выбирающие детям в качестве имен известные фамилии или бразильские футбольные имена.

Получаются странные «двойники». Доппельгангер – понятие из литературы и философии, двойник героя, часто темная сторона его личности. У доктора Джекила есть коварный мистер Хайд. Гоголь, Достоевский и Пушкин использовали тему зловещих двойников. В кино Хичкок, Куросава, Финчер в «Бойцовском клубе» говорили об альтер эго, втором естестве.

Сейчас тема снова популярна – Линч снял новый «Твин Пикс», а Пил – ужастик «Мы». Вот и мы поищем двойников по имени. И немецкое определение «доппельгангер» подходит в нашем случае, ведь футболисты, названные в честь знаменитых коллег, частенько паршивые. Это точно плохие копии.

Вратарь

Дасаев Матеус Феррейра де Фрейтас (Бразилия)

Мама хотела назвать бразильского мальчика Джон Энтони, а папа записал в свидетельстве о рождении Дасаев Матеус. Вратарь сборной СССР приглянулся отцу будущего голкипера на крупных турнирах, и хотя одновременно парень назван еще и в честь обладателя «Золотого мяча» Лотара, заиграл именно в рамке. Ну, как заиграл – в 26 лет без клуба, хотя грозился приехать в РПЛ и повторить путь Гильерме. Охотно не верим, из этого Дасаева не вышел легендарный голкипер.

Защитники

Ромарио Бензар (Румыния)

В Египте есть защитники Недвед и Бекхэм, но это их прозвища. А тут именно имя из паспорта. Младшего брата Бензара назвали Даниэлем, а он — Ромарио. Румынская семья явно ставила на то, что дети будут футболистами – так и случилось. Причем старший братец оказался в меру талантливым. Ромарио много лет провел за «Вииторул», потом играл за «Стяуа», и даже попал в Серию А – перешел в «Лечче», где место основного правого бека не отобрал. Зато за сборную Румынии играет человек, названный в честь великого бразильца.

Рудигуллити да Силва Энрике (Бразилия)

Повторите Рудигуллити вслух – смешно звучит. Тут не прозвище, как в случае с египтянами, а реальное имя. Родители решили назвать парня 1993 года рождения примерно так, как ребенка из Липецка – Рудигуллити. Бразильского рослого центрального защитника клуба «Эспортиво» называют просто Гуллити. Странно, что не Гуллитиньо. В отличие от египтян, этот парень 26 лет отроду играет на самом дне – ниже четвертой лиги, где выступал раньше.

Ривалдо Роберто Дженино Кутзе ( ЮАР )

Ривалдо – воспитанник «Аякса», и это не для красного словца конструкция, просто речь о клубе из Кейптауна. В ЮАР защитника неплохо знают, ведь он давно играет за сборную страны. Не всегда попадает в заявки на крупные турниры, но даже на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро ездил. Папа будущего футболиста был фанатом бразильского футбола, поэтому назвал сына Ривалдо, хотя и второй имя Роберто похоже на отсылку к великому Карлосу. Правда, этот Ривалдо играет в опорной зоне или центре обороны.

Полузащитники

Роналдо Аугушту Виейра Нан (Англия)

Речь о центральном полузащитнике «Сампдории» и о футболисте из обоймы английских молодежных сборных. Опорник из Серии А готовился в школе «Бенфики», годился в Гвинее-Бисау, но в 2011 году семья перебралась в Англию, где Роналдо – названный в честь бразильского форварда, играл за «Лидс». Но с Бьелсой не работает, ведь перебрался в Серию А. Кстати, брата-близнеца Роналдо зовут Ромарио. Жаль, что отец, который выбрал имена, умер еще до переезда семьи в Португалию, он бы ими гордился.

Дэвид Рис Джордж Бест Коттерилл (Уэльс)

Числился в заявке сборной Уэльса на Евро-2016, но на поле не появился. Играл во множестве английских клубов, особенно засветился в составе «Бирмингем Сити». Позже карьера пошла на спад, оказался в Индии, затем вернулся на скромный английский уровень. К тридцати двум годам о Джордже Бесте уже не вспоминают в сборной Уэльса, но 24 матча наиграл. Вингер достаточно высокого уровня, чтобы попасть в заявку на Евро, но недостаточного, чтобы самому стать вторым Джорджем Бестом, только валлийским.

Оверат Брайтнер да Силва Медина (Венесуэла)

В обнищавшей из-за решений властей нефтяной Венесуэле тоже любят футбол, поэтому когда в семье жителей тамошней Барселоны родился в 1989 году мальчик, его решили не жалеть – назвали Оверат Брайтнер. Зато легко понять, за кого болел его отец. Вольфганг Оверат – великий немецкий центральный полузащитник «Кельна», чемпион мира 1974 года, остановивший Кройфа и компанию. А Брайтнер – его напарник по той сборной, автор одного из голов в финале. Сам венесуэлец – атакующий хавбек, воспитывался в «Сантосе», где не заиграл. В 30 лет Оверат Брайтнер ищет новый клуб.

Клинсман Алехандро Кальдерон Буйтраго (Колумбия)

Двадцатиоднолетний Клинсман – с одной буквой «н» на конце, ведь в испанском языке нет аналогичного удвоения, появился на свет в Колумбии, и понятно, за кого болел его отец. Может, и мать тоже. В любом случае, вырос у них футболист – а кто другой с таким-то именем, играет в атаке, вернее, левого вингера. Выступает Клинсман в третьем дивизионе чемпионата Австрии, то есть почти добрался до родины кумира родителей, но промахнулся. Играет слабо, вряд ли о нем еще раз услышим.

Нискенс Кебану ( ДР Конго)

А вот здесь футболист довольно высокого уровня. Нискенс назван в честь легенды «Аякса», Йохана Второго. Родился он во Франции у родителей родом из Конго, воспитывался в ПСЖ , потом набирался опыта в Бельгии. Примечательно, что в юном возрасте наигрался в различных сборных Франции. Но в итоге Кебану не стал футболистом настолько высокого уровня, как Йохан, чью фамилию он носит в качестве имени. Зато играл в сборной ДР Конго, и много лет выступает за «Фулхэм», хотя в этом сезоне сидит на лавке в составе третьей команды Чемпионшипа, раньше играл чаще.

Маттеус де Андраде Гама де Оливейра (Бразилия)

О существовании мальчика весь мир футбола узнал через два дня после рождения – когда сборная Бразилии отпраздновала гол Бебето, качая на руках именно Маттеуса. Кто бы мог подумать, что великий бразильский футболист выберет для своего сына имя в честь капитана сборной Германии? Видать, Бебето был тогда фанатом Лотара. А вот Маттеус стал фанатом «Спортинга» — его родной клуб. Сейчас хавбеку 25 лет, и играет он так себе.

Нападающий

Мишель Платини Феррейра Мескита (Бразилия)

Быстро отец этого парня отреагировал! Мишель Платини в 1983 году успел лишь один сезон провести за «Ювентус», еще не выиграл чемпионат Европы, не получил первый «Золотой мяч», а в далекой Бразилии нашелся фанат, что назвал сына Мишель Платини, а не Паоло Росси или Збигнев Бонек. Вырос из паренька нападающий уровня болгарского чемпионата, причем терпимого класса. Платини забивал за «Черноморец», за ЦСКА из Софии, не заиграл в Бухаресте за «Динамо», потом вернулся в Болгарию, даже выиграл чемпионат с «Лудогорцем», но теперь в 36 лет доигрывает на родине в четвертой лиге.

Вывод из этих историй один – лучше не называть детей в честь великих футболистов, особенно противопоказаны фамилии в качестве имен, ведь чужое имя не добавит таланта, только давления и насмешек. Сами знаменитости часто названы в честь кого-то, Роналду и Месси носят имена актера и певца из США , но они не Криштиану Рейган или Ричи Месси.

Второй Дасаев не вырастет, если использовать фамилию вратаря, и Матеус у Бебето не получился. Зато наличие целой команды футболистов, названных в честь других, забавляет. Оказывается, практика популярная. Например, в Голландии немало Ромарио и Роналдо, а Хави даже перешел из школы «Барселоны» в ПСЖ и этот ребенок вправду талантливый.

Ну, и не забываем, что в Липецке бегает за мячом Лионель-Месси. Будет забавно, если вырастет и станет футболистом.