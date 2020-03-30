Не пришлись ко двору

1585557011

сегодня, 11:30

Вероятность того, что европейские чемпионаты не возобновятся в этом сезоне, растет с каждым днем. «Соккер.ру» вместе с AS составляет сборную новичков-разочарований чемпионата Испании.

Кажется, пора уже подводить итоги, которые могут оказаться не промежуточными, а вполне себе заключительными. Авторитетное издание AS сформировало символическую сборную неудачных трансферов сезона-2019/20. Несоответствие ожиданий и реальности – одна из главных проблем современного футбола, где вертятся большие деньги, где ждут немедленных результатов. Поэтому любопытно оценить, как на новичков смотрят в самой Испании.

Френки де Йонг («Барселона»)

Он приехал в «Барселону» за 75 миллионов евро в качестве одной из главных звезд прошлой Лиги чемпионов. Причем никто не сомневался, что де Йонг идеален для системы игры «Барселоны». Все помнят, как не получилось с Филиппе Коутиньо. В каталонскую игру вписаться не так-то просто, что показал и де Йонг. Его продуктивность оказалась ниже ожидаемой. Он отыграл почти 3 тысячи минут в 37 матчах, забив два мяча и сделав четыре голевые передачи. Проблема Френки в невысокой включенности игрока в динамику игры «Барселоны»: он меньше раздает ключевых передач, меньше бьет, чем в «Аяксе». Вероятно, это лишь вопрос адаптации к роли и позиции.

Жоао Фелиш («Атлетико»)

А тут угадывалось, что цена будет давить и вряд ли сразу оправдается. Ведь за юного совсем португальца «Атлетико» заплатил 126 миллионов евро. Причем руководители мадридцев и даже другие футболисты подчеркивали, что не стоит ждать слишком многого от Фелиша в первом сезоне. В «Бенфике» он стал одним из главных открытий Европы, забив 20 мячей и сделав 11 голевых передач в 43 матчах. Но в Испании цифры 20-летнего парня не так впечатляют. Он провел более двух тысяч минут в 28 матчах, забил шесть мячей и сделал три голевые передачи. Впрочем, десяток матчей он пропустил из-за травм, поэтому мог бы теоретически и лучше выступить.

Лука Йович («Реал»)

Еще одно открытие предыдущего сезона, которое в топ-клубе не смогло сразу себя проявить. Молодой серб прибыл в «Реал» из «Айнтрахта», в составе которого забил 27 мячей и сделал семь голевых передач. Франкфуртцы во многом благодаря его стараниям прорвались в полуфинал Лиги Европы. Мадридцы заплатили за Йовича 60 миллионов евро. Но продолжить свою статистику он не смог. В среднем за игру он проводил в чемпионате Испании всего 26 минут, забил два мяча, а с 26 января на поле провел лишь 23 минуты во всех турнирах, что дало понять: на него Зинедин Зидан не рассчитывает. Поэтому слухи и появились, что «Реал» с Йовичем может расстаться. Плюс подлило масла в огонь нарушение Лукой режима карантина.

Борха Иглесиас («Бетис»)

Иглесиас провел блестящий сезон в «Эспаньоле» в прошлом году, забил 20 мячей в чемпионате страны и в кубке. Поэтому «Бетис», который периодически совершает весьма щедрые покупки, раскошелился, сделав Иглесиаса вторым по стоимости приобретением в истории. Но в 26 матчах за «Бетис» Иглесиас забил только три мяча и сделал три голевые передачи.

Марио Эрмосо («Атлетико»)

После ухода из «Атлетико» Година и Эрнандеса мадридцы решили укрепить центр обороны. Эрмосо обошелся «Атлетико» в 25 миллионов евро, но надежности Марио явно не хватало, поэтому Диего Симеоне, который очень трепетно относится к защите, не доверял Эрмосо места в составе в самых сложных матчах. Он провел суммарно 20 матчей, хотя в «Эспаньоле» сезоном ранее был ключевой фигурой и главным откровением, сыграв в 35 встречах.

Рони Лопеш («Севилья»)

А вот на Лопеша «Севилья» хотела сделать ставку, ведь в «Монако» он был одним из главных креативщиков и наиболее острых футболистов. Травмы немного портили статистику. За Лопеша «Севилья» заплатила 25 миллионов евро. И в Испании ему пришлось распрощаться со статусом. Хулен Лопетеги перестал доверять Лопешу, который провел всего 12 матчей в нынешнем сезоне, не отметившись ничем примечательным.

Фернандо Калеро («Эспаньол»)

Защитник прибыл в «Эспаньол» из «Вальядолида» на замену Эрмосо, который отправился в «Атлетико». Но как Марио стал разочарованием в новом месте, так и Калеро, за которого скромные «попугаи» заплатили 8 миллионов евро. Во всех турнирах Калеро в «Эспаньоле» провел 23 матча, не добавив уверенности обороне, что следует из низкой позиции «попугаев» в Ла Лиге. Каталонцам пришлось спасаться по ходу сезона, поэтому в январе произошло обновление, с начала 2020 года Калеро провел всего 30 минут на поле в Ла Лиге.

Педро Порро («Вальядолид»)

Ему выдавались огромные авансы, сам «Манчестер Сити» заплатил за Порро 12 миллионов евро, а в предыдущем сезоне в «Жироне» Педро впечатлял, провел 34 матча, став одним из самых многообещающих футболистов из молодежи. «Сити» отправил его в аренду в «Вальядолид» для продолжения роста, но случилась заминка. В нынешнем сезоне он и близко не показывает того футбола, какого от него ждали. В «Вальядолиде» он провел 13 матчей, только в семи выходил с первых минут. А с начала 2020 года Серхио Гонсалес использовал его только в двух матчах.

Разумеется, что не для всех зрителей и любителей испанского чемпионата эти позиции и имена очевидны. Но любопытно взглянуть глазами AS — изнутри ведь виднее.