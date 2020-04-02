«Динамо» Минск – «Торпедо-БелАЗ»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:24

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч третьего тура Высшей Лиги Беларуси, в котором сыграют «Динамо» Минск» и «Торпедо-БелАЗ».

«Динамо» Минск

Столичный коллектив провалил старт нового сезона, и неожиданно оказался в группе аутсайдеров, которые еще не набирали очков в чемпионате. В стартовом туре «Динамо» с минимальным счетом уступило на своем поле брестскому «Руху» (0:1), после чего, последовало поражение в дерби против ФК «Минск» (2:3).

Отметим, что в прошлом сезоне «Бело-голубые» проиграли гонку за медали, финишировав на четвертом месте в турнирной таблице.

«Торпедо-БелАЗ»

Коллектив из Жодино стал главным открытием нового розыгрыша чемпионата Беларуси. В активе «Торпедо» после двух сыгранных туров максимум набранных очков и «ноль» в графе пропущенных голов.

«Торпедо» дважды отметился минимальными победами, которые были добыты в гостевом матче против «Шахтера» из Солигорска и домашней встрече против «Белшины».

По итогам прошлого сезона Высшей Лиги клуб из Жодино занял шестую позицию в рейтинге, проиграв три последних матча.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Динамо» — 2.130

Ничья – 3.110

Победит «Торпедо» — 3.730

Статистика

«Торпедо» не проигрывает «Динамо» в 3 матчах кряду – 2 победы и 1 ничья.

«Динамо» проиграло 3 последних официальных матча в Минске.

В 3 из 5 последних встречах команд в Минске забивалось меньше (2,5) голов.

Прогноз

«Динамо» находится в откровенном кризисе, что подтверждает игра команды в последних матчах. Особенно у минчан «хромает» оборона, которая пропускает голы не от самых сильных соперников.

«Торпедо» же строит игру от обороны и в этом матче явно сделает ставку на контратаки, чтобы продлить удачную серию, и удержаться в группе лидеров. Полагаем, что гостям предстоящего матча под силу избежать поражения, учитывая проблемы соперника. В БК Pinnacle ставку на Х2 можно разместить с коэффициентом 1.694.