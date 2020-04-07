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Газизов: «Проведение матчей без зрителей — это один из вариантов»

вчера, 15:25

Генеральный директор «Уфа» Шамиль Газизов заявил, что проведение оставшихся матчей РПЛ без зрителей является одним из вариантов завершения сезона.

Проведение матчей без зрителей — это один из вариантов, их много. Очень много всего обсуждалось. Задача одна — доиграть чемпионат, а со зрителями или без зрителей — зависит от того, как будет развиваться ситуация.

Если нам позволят играть со зрителями, то это очень хорошо, но здоровье людей — самое важное. Если скажут играть без зрителей, то будем играть без зрителей. Люди по телевизору посмотрят.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:24
Лучше так, чем никак
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 17:18
Нам пофиг играйте как получится, хоть чем то займёмся.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:21
За что тогда зарплату платить?
EAGinLE
EAGinLE
вчера в 16:18
По Матч ТВ показывать не будут .
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:54
Всё таки футбол без зрителей это не то.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 15:48
Почему бы и нет
Дрессировщик хряков
Дрессировщик хряков
вчера в 15:43
Будем смотреть по телевизору, если покажут.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 15:35
вариант конечно с запахом но всё же вариант. от досрочное завершение не вариант вовсе!
beefs
beefs
вчера в 15:30
а куда деваться.
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