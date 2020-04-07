Газизов: «Проведение матчей без зрителей — это один из вариантов»

Генеральный директор «Уфа» Шамиль Газизов заявил, что проведение оставшихся матчей РПЛ без зрителей является одним из вариантов завершения сезона.

Проведение матчей без зрителей — это один из вариантов, их много. Очень много всего обсуждалось. Задача одна — доиграть чемпионат, а со зрителями или без зрителей — зависит от того, как будет развиваться ситуация.

Если нам позволят играть со зрителями, то это очень хорошо, но здоровье людей — самое важное. Если скажут играть без зрителей, то будем играть без зрителей. Люди по телевизору посмотрят.