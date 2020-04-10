Легенда «Лидса» и чемпион мира-1966 госпитализирован с коронавирусом

Легенда «Лидса» и чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии Норман Хантер госпитализирован с коронавирусом, об этом сообщает официальный сайт Лидса.
Мы можем подтвердить, что легенда «Лидс Юнайтед» и сборной Англии Норман Хантер находится на лечении в больнице после положительного результата теста на COVID-19.
Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы напомнить общественности и средствам массовой информации, чтобы они уважали пожелания Нормана и его семьи и предоставили им необходимое пространство в это трудное время.
Продолжай сражаться, Норман, мы все с тобой.
Центральный защитник провел более 500 матчей в составе «павлинов». С клубом он становился обладателем Кубка Англии в 1972 году. Хантер является чемпионом мира 1966 года и обладателем бронзовых медалей Евро-1968 в составе сборной Англии, за которую он провел 28 матчей отметившись 2 голами.
Ранее появилась новость о том, что «Олд Траффорд» может стать пунктом для переливания крови.