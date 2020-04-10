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Легенда «Лидса» и чемпион мира-1966 госпитализирован с коронавирусом

сегодня, 14:24

Легенда «Лидса» и чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии Норман Хантер госпитализирован с коронавирусом, об этом сообщает официальный сайт Лидса.

Мы можем подтвердить, что легенда «Лидс Юнайтед» и сборной Англии Норман Хантер находится на лечении в больнице после положительного результата теста на COVID-19.

Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы напомнить общественности и средствам массовой информации, чтобы они уважали пожелания Нормана и его семьи и предоставили им необходимое пространство в это трудное время.

Продолжай сражаться, Норман, мы все с тобой.

Центральный защитник провел более 500 матчей в составе «павлинов». С клубом он становился обладателем Кубка Англии в 1972 году. Хантер является чемпионом мира 1966 года и обладателем бронзовых медалей Евро-1968 в составе сборной Англии, за которую он провел 28 матчей отметившись 2 голами.

Ранее появилась новость о том, что «Олд Траффорд» может стать пунктом для переливания крови.

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Аpбитр
Аpбитр ответил Эльмот
сегодня в 14:31
Такой конкурс нужно отменять, просто им пользуются несколько юзеров, сутками торчащие на сайте и пишущие всякую ахинею, типа Хорошо, Правильно или Без комментариев.
Ну да, особенно если посмотреть на Ваши "содержательные" комментарии :)
Youngberg
Youngberg
сегодня в 14:25
Когда это уже закончится!
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