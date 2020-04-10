ГлавнаяНовости

В Италии будет продлён запрет на тренировки до 27 апреля

вчера, 18:15

Глава Олимпийского комитета Италии Джованни Малаго сообщил, что министерство спорта страны продлит запрет на тренировки футбольных клубов как минимум до 27 апреля.

Я постоянно на связи с министром спорта Винченцо Спадафорой. Правительство готовит указ о запрете тренировок. Вряд ли я ошибаюсь — он будет рассчитан как минимум до 27 апреля или до 1 мая.

Что касается определения чемпионов футбольных лиг — здесь от меня ничего не зависит, это в компетенции федерального совета.

Ранее стало известно, что с 16 мая в Италии вступает в силу новый протокол по отслеживанию коронавирусной инфекции в футбольной системе. 

Все новости
Ибрагимович и Погба посоревновались в трюках с мячом
Вчера, 23:30 ВидеоКомментарии6
В Италии продлили карантин до 3 мая
Вчера, 23:07 Комментарии2
Чемпионат Шотландии могут расширить до 14 команд
Вчера, 22:31 Комментарии6
У Далглиша выявили коронавирус
Вчера, 22:26 Комментарии7
Биполярное геройство: Роналду, уходи! Криштиану, оставайся!  
Вчера, 21:56Александр Чистяков в блоге За и противКомментарии6
Легенда «Лидса» и чемпион мира-1966 госпитализирован с коронавирусом
Вчера, 14:24 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
zsb1961
zsb1961
вчера в 20:34
Каждый будет тренироваться индивидуально!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:47
опять ни какой конкретики. одни гадалки))
Сп62
Сп62
вчера в 19:33
Неужели, начнут раньше нас?
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:00
Время покажет.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 18:52
Ситуация критическая!
Youngberg
Youngberg
вчера в 18:17
Ещё не один раз продлят
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:16
В теперешней ситуации загадывать, прогнозировать, строить долгосрочные планы не имеет смысла.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100