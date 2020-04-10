В Италии будет продлён запрет на тренировки до 27 апреля

Глава Олимпийского комитета Италии Джованни Малаго сообщил, что министерство спорта страны продлит запрет на тренировки футбольных клубов как минимум до 27 апреля.

Я постоянно на связи с министром спорта Винченцо Спадафорой. Правительство готовит указ о запрете тренировок. Вряд ли я ошибаюсь — он будет рассчитан как минимум до 27 апреля или до 1 мая.

Что касается определения чемпионов футбольных лиг — здесь от меня ничего не зависит, это в компетенции федерального совета.