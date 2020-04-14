Лучшее из соцсетей: Златан ловит рыбу, жена Погребняка разбрасывается деньгами

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Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

Форвард ПСЖ в Италии отдыхает вместе со своей женой Вандой.

Пёс полузащитника «Атлетико» явно не рад, что хозяин постоянно находится дома.

Жене нападающего «Урала» нужно почаще убираться дома. Впрочем, ей это абсолютно не мешает.

Игроку «Тоттенхэма» накануне исполнилось 24 года. Вот такой торт получил именинник.

Хавбеку «Баварии» Тьяго — 29! Торт не такой уникальный, но зато рядом жена и ребенок, тут не до игр.

Легенда мирового футбола поздравил болельщиков с католической Пасхой. Сейчас семья португальца живет на Мадейре, снимая виллу за 4 тысячи евро в неделю.

Лидер «Барселоны» Лео Месси тоже решил присоединиться к поздравлениям.

Форвард «Милана» если забивает голы, то только красивые. Если ходит на рыбалку, то только за таким уловом:

Защитник «Ливерпуля» продолжает выкладывать фото со своим любимцем. Этого пса хотя бы не заставляют играть в компьютерные игры.

Часто звезды футбола призывают обычных людей оставаться дома, говоря, что им тоже скучно находиться взаперти. Верите ?

Предлагаем селебрити запустить новый челлендж:

Форвард ПСЖ же старается дома не сидеть.

Вот до чего довел карантин легенду «Зенита» :

Если серьезно, то спортсмен вместе с родными воссоздал обложку легендарного альбома группы Oasis.

Милота дня:

Дети бывшего хавбека «Атлетико» Габи, который сейчас выступает за «Аль-Садд».

Впрочем, у них есть конкурент со стороны сына форварда «Севильи» Сусо:

Наставник «Тоттенхэма» недавно получил выговор за тренировку во время карантина. Давайте представим его выражение лица в этот момент:

Семья игрока «Зенита» рада, что кормилец дома — ходят в сауну и отдыхают. Впрочем, глаза футболиста намекают, что он уже скучает по футболу.

Девочки не играют в футбол? Просто посмотрите это видео:

Надо бы объяснить сыну , что его отец — вратарь «Ювентуса». Ему редко забивают даже игроки Серии А.

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне наверняка скучает даже по общению с арбитрами.

Семейство защитника «Реала» Марсело радо, что отец дома. Есть кому фотографировать счастливые моменты.

Все футбольные болельщики мира следят за чемпионатом Беларуси:

Смогли бы повторить?

Немного фото из параллельной вселенной (свайпите вправо).

Девушка дня:

Инна, жена игрока «Зенита» Юрия Жиркова.

Жена бывшего вратаря «Зенита» призывает всех оставаться дома, согласимся с ней?

Но даже дома будьте аккуратны!

А если придется выходить за продуктами, то берите пример с легенды «Зенита» .