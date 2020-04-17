10 шокирующих Побед или шокирующих Поражений в истории АПЛ.

Давайте вспомним самые интересные матчи, где один соперник просто раздел другого и я как всегда подготовил свой список лучших матчей в истории АПЛ.
10. «Тоттенхэм» 9:1 «Уиган Атлетик» — 22.11.2009
Это один из интересных матчей «шпор» в их истории, да и самый результативный в АПЛ. «Тоттенхэм» на «уайт харт лейн» на запчасти разобрал «Уиган». Тогда клубом руководил Харри Реднапп, в команде играл Роман Павлюченко, правда в той игре наш форвард не принимал участия, однако они провели уверенны матч. В той игре пента-трик оформил Джермейн Дефо, еще по голу забили Аарон Леннон, Нико Кранчар, Питер Крауч и подающий большие надежды Дэвид Бэнтли. Подопечные Роберта Мартинеса сумели забить только гол престижа усилиями Пауля Шарнер. Все же неплохая тогда была команда у «шпор».
9. «Манчестер Сити» 6:0 «Челси» — 10.02.2019
Команды Хосепа Гвардиолы всегда умели доминировать над своими соперниками, но такого избиения «Челси» я никогда не знал в истории АПЛ. Командой российского владельца Романа Абрамовича руководил в прошлом году нынешний рулевой «Ювентуса» Маурицио Сарри. Да, он выиграл в конце сезона для них ЛЕ, оставил неплохую команду для Фрэнка Лэмпарда, но сейчас не об этом, а об том как подопечные итальянца в гостях умудрились влететь с самым крупным поражением пропустив шесть безответных голов. МС и Гвардиола тем самым доказали свой статус ТОП в АПЛ собрав по ходу той кампании внутренний требл, и защитили свое чемпионство.
8. «Ньюкасл» 5:0 «Манчестер Юнайтед» — 20.10.1996
В этой игре МЮ получил сполна. Подопечные Кевина Кигана, которые сезоном ранее упустили титул в концовке сезона взяли очень уверенны реванш. Собственно вице-чемпион показал, что действующему чемпиону нереально фартануло тогда. Лидеры «сорок» тех лет Дарен Пикок, Давид Жинола, Лес Фердинанд, Алан Ширер, а также Филип Альбер, который издевательским голом закончил ту порку подопечных Фергюсона поочередно расстреливали Петера Шмейхеля. Да, «Ньюкасл» тех лет играл в классный и привлекательный атакующий футбол, который им поставил Киган, матч реванш получился на славу, оборона МЮ не всегда была надежна, и в этом вы еще не раз убедитесь по ходу моего обзора.
7. «Ноттингем Форест» 1:8 «Манчестер Юнайтед» — 06.02.1999
Этот матч можно назвать матчем одного человека, нынешнего рулевого клуба Оле Гуннера Сульшера. Но начнем с того, что незадолго до этого матча «лесников» возглавил бывший тренер МЮ Рон Аткинсон или просто «Большой Рон». Первую свою игру его подопечные выиграли переиграв «Эвертон», но в этот раз им противостоял соперник мирового уровня в гости на «Сити Граунд» домашний стадион «Форест» пожаловали «Красные Дьяволы» Сэра Алекса. Кстати в свое время именно молодой Фергюсон в 86 году сменил на посту у руля клуба Аткинсона, но Большой Рон ранее уже успел взять маленький реванш тренируя «Шеффилд Уэнсдей» выиграв кубок лиги в 1991 году. Это противостояние продолжилось и в этот раз.
Вроде ничего не предвещало, что один клуб сможет разобраться так жестко с другим, потому что по началу соперники обменялись голами. Уже на второй минуте отличился главный нападающий тех лет в составе МЮ Дуайт Йорк, а на шестой за «Ноттингем» эквалайзер уравновесил Алан Роджерс. Но после этого гости просто разошлись не на шутку, дублем отличился Энди Коул а после дубль оформил и Йорк. Их дуэт сам Аткинсон прозвал сексуальным футболом или 9-19. Казалось бы, уж куда может быть хуже, а хуже было только впереди. На 72 минуте поле покидает один из лидеров атаки Дуайт Йорк, и выходит норвежец Сульшер. Оле Гуннар в тот день превзошел этот атакующий дуэт оформив покер — 4 мяча за 10 минут, вот вам и запасной. Рон Аткинсон получил в тот вечер хорошую порку, «Ноттингем Форест» в итоге стал его последним местом работы тренера, Фергюсон преподал на последок ветерану хороший урок. Через некоторое время Сульшер еще раз станет героем забив в финале ЛЧ против «Баварии» решающий гол выйдя снова на замену, после чего за ним закрепиться окончательно прозвище «Человек замены или супер запасной».
6. «Саутгемптон» 6:3 «Манчестер Юнайтед» — 26.10.1996
С интервалом в неделю в октябре 96 года МЮ Фергюсона испытал две жутки порки друг за другом, сначала от фаворита, а после от аутсайдера. Если в прошлый раз МЮ не был готов к встречи со «святыми» в гостях, и нашел оправдание в серых футболках, интересно, что они говорили после этой игры, когда «Соттон» прошлись катком по действующему чемпиону Англии наколотив им 6 голов . Не удивлюсь если обвинили судью, который за черезмерную грубость за две желтые карточки с поля удалил Роя Кина. Но надо сказать какие молодцы «святые», которые приготовили настоящий спектакль, а не матч. Хет-трик в игре оформит норвежец Остенстад, дубль на счету израильтянина Берковича, ну а вишенкой на торте стал гол капитана и легенды Мэтта Ле Тиссье, который обыграв несколько защитников соперника, и парашютом перебросил вышедшего чуть из ворот Петера Шмейхеля. За МЮ в той встречи забивал Дэвид Бэкхем со штрафного, затем Дэвид Мэй после подачи Бекса, и третий положил Пол Скоулз.
5. «Манчестер Юнайтед» 1:6 «Манчестер Сити» — 23.10.2011
Фанаты «Сити» эту игру хорошо помнят, ведь их любимцы просто раздавали «Юнайтед» с неприличным счетом, да еще и на поле соперника. Тогда голы забивали: сначала отличился дублем Марио Баллотели, затем Серхио Агуэро вкатил третий, но Флэтчеру удалось гол престижа забить для МЮ. Но на этом порка игроков «красных дьяволов» при 75 тысячах болельщиков не закончилась, за 5 минут «горожане» закатили еще три гола, на этот раз дублем отличился Эйдин Джеко, а еще одним отметился Давид Сильва. По итогам того сезона 2011/2012 подопечные Роберто Манчини впервые с 1968 года выиграли титул высшего дивизиона.
4. «Мидлсбро» 8:1 «Манчестер Сити» — 11.05.2008
Более 10 лет назад в новейшей истории шейховского проекта случился один из самых крупных провалов «горожан» в 21 веке. Они только что сменили владельца, и рассчитывали на быстрое движение вверх благодаря капиталам. Но вот в мае 2008 года скромный «Мидлсбро» легко указал им их место в чемпионате. Многие конечно скажут, что этот матч ничего не решал с точки зрения турнирной таблицы, да и намечалась уже смена главного тренера МС Свена-Горана Эрикссона экс-тренера сборной Англии, но счет и цифры почему то так и остались в памяти. В то время «Боро» считался крепким середняком чемпионата, а в начале 21 века они выиграли первый трофей в своей истории кубок Лиги 2004 года, а в 2006 дошли до финала кубка УЕФА. Но в тот период клуб уже был без своего главного творца Стива Макларена, который только по известной для него причины возглавил национальную сборную и не попал на Евро 2008 года, а их возглавлял нынешний наставник «трех львов» Гарэт Саутгейт.
Первый тайм закончился при счете — 2:0 в пользу хозяев, голами отметился Даунинг с пенальти и Алвес Алфонсо, который тот вечер сотворил хет-трик, еще не забываем что «Сити» остался в меньшенстве, но кто виноват, что Ричард Данн никогда не мог держать себя в руках, и был порой настоящим сорви голова в обороне. Но винить на удаление игрока нельзя, потому что все же «Боро» тогда был просто не удержим, и во втором тайме еще преподал урок забив 6 голов, все на что хватило гостей это гол престижа, когда счет был уже в семь мячей.
3. «Манчестер Юнайтед» 8:2 «Арсенал» — 28.08.2011
Нас АПЛ всегда приучала к тому, что матчи между командами Сэра Алекса Фергюсона и мисье Арсена Венгера были интересными и неуступчивыми. Но этот матч получился односторонним. «Канониры» прибыли на «трафорд» в надежде на то, что им удастся взять очки, но МЮ, как и положена хозяевам показали приезжим их место. Лидер того времени Уэйн Руни оформил хет-трик, Эшли Янг совершил дубль, а ещё свои имена в тот день на табло зажгли Пак Чжи Сун, Нани и Дани Уэлбек. Подопечные Венгера ответили только двумя точными выстрелами Тео Уолкотта и Робина ван Перси, да пушка их дала серьезную осечку в тот вечер, а Фергюсон наглядно показал еще раз, что время Венгера давно прошло, а их упорная борьба осталось в начале нулевых.
2. «Саутгемптон» 0:9 «Лестер Сити» — 25.10.2019
Только недавно «святые» сами радовались крупной победе в АПЛ над «Сандерлендом» 8:0, как в этот раз им пришлось самим хлебнуть горя. Да конечно частая смена тренеров, продажа всех лидеров неприменно по тихоньку вела к подобным результатам в последние годы для хозяев. Однако это самое унизительное поражение в истории АПЛ при чем самое крупно на своем поле. Подопечные Брэндана Роджерса оказались просто безжалостными, их ничего и ни что не могло остановить только время, не зря «Лисы» все же одни из лидеров нынешнего сезона.
1. «Уотфорд» 3:0 «Ливерпуль» — 29.02.2020
А это самое свеженькое. То как Аутсайдер поиздевался над лучшей командой лиги и мира. «Ливерпуль» шел без поражений, мог повторить рекорд непобедимого «Арсенал» Венгера, а также продлить серию без поражений, однако не справился и сгорел. В последние месяцы «Красные» по тихоньку начали сыпаться, то ли поверили в свое превосходство над всеми, то ли Клопп перехвалил себя, на каждом шагу было только слышно, какой он «гений», а оказалось все просто мыльный пузырь, который рано или поздно должен был лопнуть. «Шершни» до этой встречи были в зоне вылета, да и вообще провалили кампанию 2019/20, только только кое-как всплывали, и никто не ожидал, что они так поиздеваются над «Ливерпулем». Будто с ними играл не «будущий» чемпион, а середняк лиги.
Первый тайм прошел без голов, во втором уже после перерыва нападающий «Уотфорда» Исмаил Сарр огорчил гостей, в течении шести минут оформив в их ворота дубль, но вроде казалось, что «Ливерпуль» должен пойти и отыграться ведь у них было внападении супер трио в тот вечер Салах, Мане и Фирмино, которые куда-то пропали, может затерялись в высокой траве на стадионе «Викаридж Роуд», однако они в полном попустительстве при ошибке Трента Арнольда пропускают еще — Той Дини на этот раз в третий раз огорчил, и подопечных Клопп,а и их лучшего вратаря Алиссона Беккера ( Беккер пустил три гола от аутсайдера, а вот все только вспоминают как Адриан привез в матче с Атлетико гол), так что косятчиков в истории «Ливерпуля» всегда хватало. После вы знаете, «Ливерпуль» вылетел из кубка Англии и ЛЧ, спустили их с небес на землю.
Ну вот и моя горячая десятка самых интригующих матчей. а вы вспоминайте свои интересные и громкие матчи.