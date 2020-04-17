10 шокирующих Побед или шокирующих Поражений в истории АПЛ.

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сегодня, 19:34

Давайте вспомним самые интересные матчи, где один соперник просто раздел другого и я как всегда подготовил свой список лучших матчей в истории АПЛ .

10. «Тоттенхэм» 9:1 «Уиган Атлетик» — 22.11.2009

Это один из интересных матчей «шпор» в их истории, да и самый результативный в АПЛ . «Тоттенхэм» на «уайт харт лейн» на запчасти разобрал «Уиган». Тогда клубом руководил Харри Реднапп, в команде играл Роман Павлюченко, правда в той игре наш форвард не принимал участия, однако они провели уверенны матч. В той игре пента-трик оформил Джермейн Дефо, еще по голу забили Аарон Леннон, Нико Кранчар, Питер Крауч и подающий большие надежды Дэвид Бэнтли. Подопечные Роберта Мартинеса сумели забить только гол престижа усилиями Пауля Шарнер. Все же неплохая тогда была команда у «шпор».

9. «Манчестер Сити» 6:0 «Челси» — 10.02.2019

Команды Хосепа Гвардиолы всегда умели доминировать над своими соперниками, но такого избиения «Челси» я никогда не знал в истории АПЛ . Командой российского владельца Романа Абрамовича руководил в прошлом году нынешний рулевой «Ювентуса» Маурицио Сарри. Да, он выиграл в конце сезона для них ЛЕ , оставил неплохую команду для Фрэнка Лэмпарда, но сейчас не об этом, а об том как подопечные итальянца в гостях умудрились влететь с самым крупным поражением пропустив шесть безответных голов. МС и Гвардиола тем самым доказали свой статус ТОП в АПЛ собрав по ходу той кампании внутренний требл, и защитили свое чемпионство.

8. «Ньюкасл» 5:0 «Манчестер Юнайтед» — 20.10.1996

В этой игре МЮ получил сполна. Подопечные Кевина Кигана, которые сезоном ранее упустили титул в концовке сезона взяли очень уверенны реванш. Собственно вице-чемпион показал, что действующему чемпиону нереально фартануло тогда. Лидеры «сорок» тех лет Дарен Пикок, Давид Жинола, Лес Фердинанд, Алан Ширер, а также Филип Альбер, который издевательским голом закончил ту порку подопечных Фергюсона поочередно расстреливали Петера Шмейхеля. Да, «Ньюкасл» тех лет играл в классный и привлекательный атакующий футбол, который им поставил Киган, матч реванш получился на славу, оборона МЮ не всегда была надежна, и в этом вы еще не раз убедитесь по ходу моего обзора.

7. «Ноттингем Форест» 1:8 «Манчестер Юнайтед» — 06.02.1999

Этот матч можно назвать матчем одного человека, нынешнего рулевого клуба Оле Гуннера Сульшера. Но начнем с того, что незадолго до этого матча «лесников» возглавил бывший тренер МЮ Рон Аткинсон или просто «Большой Рон». Первую свою игру его подопечные выиграли переиграв «Эвертон», но в этот раз им противостоял соперник мирового уровня в гости на «Сити Граунд» домашний стадион «Форест» пожаловали «Красные Дьяволы» Сэра Алекса. Кстати в свое время именно молодой Фергюсон в 86 году сменил на посту у руля клуба Аткинсона, но Большой Рон ранее уже успел взять маленький реванш тренируя «Шеффилд Уэнсдей» выиграв кубок лиги в 1991 году. Это противостояние продолжилось и в этот раз.

Вроде ничего не предвещало, что один клуб сможет разобраться так жестко с другим, потому что по началу соперники обменялись голами. Уже на второй минуте отличился главный нападающий тех лет в составе МЮ Дуайт Йорк, а на шестой за «Ноттингем» эквалайзер уравновесил Алан Роджерс. Но после этого гости просто разошлись не на шутку, дублем отличился Энди Коул а после дубль оформил и Йорк. Их дуэт сам Аткинсон прозвал сексуальным футболом или 9-19. Казалось бы, уж куда может быть хуже, а хуже было только впереди. На 72 минуте поле покидает один из лидеров атаки Дуайт Йорк, и выходит норвежец Сульшер. Оле Гуннар в тот день превзошел этот атакующий дуэт оформив покер — 4 мяча за 10 минут, вот вам и запасной. Рон Аткинсон получил в тот вечер хорошую порку, «Ноттингем Форест» в итоге стал его последним местом работы тренера, Фергюсон преподал на последок ветерану хороший урок. Через некоторое время Сульшер еще раз станет героем забив в финале ЛЧ против «Баварии» решающий гол выйдя снова на замену, после чего за ним закрепиться окончательно прозвище «Человек замены или супер запасной».

6. «Саутгемптон» 6:3 «Манчестер Юнайтед» — 26.10.1996

С интервалом в неделю в октябре 96 года МЮ Фергюсона испытал две жутки порки друг за другом, сначала от фаворита, а после от аутсайдера. Если в прошлый раз МЮ не был готов к встречи со «святыми» в гостях, и нашел оправдание в серых футболках, интересно, что они говорили после этой игры, когда «Соттон» прошлись катком по действующему чемпиону Англии наколотив им 6 голов . Не удивлюсь если обвинили судью, который за черезмерную грубость за две желтые карточки с поля удалил Роя Кина. Но надо сказать какие молодцы «святые», которые приготовили настоящий спектакль, а не матч. Хет-трик в игре оформит норвежец Остенстад, дубль на счету израильтянина Берковича, ну а вишенкой на торте стал гол капитана и легенды Мэтта Ле Тиссье, который обыграв несколько защитников соперника, и парашютом перебросил вышедшего чуть из ворот Петера Шмейхеля. За МЮ в той встречи забивал Дэвид Бэкхем со штрафного, затем Дэвид Мэй после подачи Бекса, и третий положил Пол Скоулз.

5. «Манчестер Юнайтед» 1:6 «Манчестер Сити» — 23.10.2011

Фанаты «Сити» эту игру хорошо помнят, ведь их любимцы просто раздавали «Юнайтед» с неприличным счетом, да еще и на поле соперника. Тогда голы забивали: сначала отличился дублем Марио Баллотели, затем Серхио Агуэро вкатил третий, но Флэтчеру удалось гол престижа забить для МЮ . Но на этом порка игроков «красных дьяволов» при 75 тысячах болельщиков не закончилась, за 5 минут «горожане» закатили еще три гола, на этот раз дублем отличился Эйдин Джеко, а еще одним отметился Давид Сильва. По итогам того сезона 2011/2012 подопечные Роберто Манчини впервые с 1968 года выиграли титул высшего дивизиона.

4. «Мидлсбро» 8:1 «Манчестер Сити» — 11.05.2008

Более 10 лет назад в новейшей истории шейховского проекта случился один из самых крупных провалов «горожан» в 21 веке. Они только что сменили владельца, и рассчитывали на быстрое движение вверх благодаря капиталам. Но вот в мае 2008 года скромный «Мидлсбро» легко указал им их место в чемпионате. Многие конечно скажут, что этот матч ничего не решал с точки зрения турнирной таблицы, да и намечалась уже смена главного тренера МС Свена-Горана Эрикссона экс-тренера сборной Англии, но счет и цифры почему то так и остались в памяти. В то время «Боро» считался крепким середняком чемпионата, а в начале 21 века они выиграли первый трофей в своей истории кубок Лиги 2004 года, а в 2006 дошли до финала кубка УЕФА . Но в тот период клуб уже был без своего главного творца Стива Макларена, который только по известной для него причины возглавил национальную сборную и не попал на Евро 2008 года, а их возглавлял нынешний наставник «трех львов» Гарэт Саутгейт.

Первый тайм закончился при счете — 2:0 в пользу хозяев, голами отметился Даунинг с пенальти и Алвес Алфонсо, который тот вечер сотворил хет-трик, еще не забываем что «Сити» остался в меньшенстве, но кто виноват, что Ричард Данн никогда не мог держать себя в руках, и был порой настоящим сорви голова в обороне. Но винить на удаление игрока нельзя, потому что все же «Боро» тогда был просто не удержим, и во втором тайме еще преподал урок забив 6 голов, все на что хватило гостей это гол престижа, когда счет был уже в семь мячей.

3. «Манчестер Юнайтед» 8:2 «Арсенал» — 28.08.2011

Нас АПЛ всегда приучала к тому, что матчи между командами Сэра Алекса Фергюсона и мисье Арсена Венгера были интересными и неуступчивыми. Но этот матч получился односторонним. «Канониры» прибыли на «трафорд» в надежде на то, что им удастся взять очки, но МЮ , как и положена хозяевам показали приезжим их место. Лидер того времени Уэйн Руни оформил хет-трик, Эшли Янг совершил дубль, а ещё свои имена в тот день на табло зажгли Пак Чжи Сун, Нани и Дани Уэлбек. Подопечные Венгера ответили только двумя точными выстрелами Тео Уолкотта и Робина ван Перси, да пушка их дала серьезную осечку в тот вечер, а Фергюсон наглядно показал еще раз, что время Венгера давно прошло, а их упорная борьба осталось в начале нулевых.

2. «Саутгемптон» 0:9 «Лестер Сити» — 25.10.2019

Только недавно «святые» сами радовались крупной победе в АПЛ над «Сандерлендом» 8:0, как в этот раз им пришлось самим хлебнуть горя. Да конечно частая смена тренеров, продажа всех лидеров неприменно по тихоньку вела к подобным результатам в последние годы для хозяев. Однако это самое унизительное поражение в истории АПЛ при чем самое крупно на своем поле. Подопечные Брэндана Роджерса оказались просто безжалостными, их ничего и ни что не могло остановить только время, не зря «Лисы» все же одни из лидеров нынешнего сезона.

1. «Уотфорд» 3:0 «Ливерпуль» — 29.02.2020

А это самое свеженькое. То как Аутсайдер поиздевался над лучшей командой лиги и мира. «Ливерпуль» шел без поражений, мог повторить рекорд непобедимого «Арсенал» Венгера, а также продлить серию без поражений, однако не справился и сгорел. В последние месяцы «Красные» по тихоньку начали сыпаться, то ли поверили в свое превосходство над всеми, то ли Клопп перехвалил себя, на каждом шагу было только слышно, какой он «гений», а оказалось все просто мыльный пузырь, который рано или поздно должен был лопнуть. «Шершни» до этой встречи были в зоне вылета, да и вообще провалили кампанию 2019/20, только только кое-как всплывали, и никто не ожидал, что они так поиздеваются над «Ливерпулем». Будто с ними играл не «будущий» чемпион, а середняк лиги.

Первый тайм прошел без голов, во втором уже после перерыва нападающий «Уотфорда» Исмаил Сарр огорчил гостей, в течении шести минут оформив в их ворота дубль, но вроде казалось, что «Ливерпуль» должен пойти и отыграться ведь у них было внападении супер трио в тот вечер Салах, Мане и Фирмино, которые куда-то пропали, может затерялись в высокой траве на стадионе «Викаридж Роуд», однако они в полном попустительстве при ошибке Трента Арнольда пропускают еще — Той Дини на этот раз в третий раз огорчил, и подопечных Клопп,а и их лучшего вратаря Алиссона Беккера ( Беккер пустил три гола от аутсайдера, а вот все только вспоминают как Адриан привез в матче с Атлетико гол), так что косятчиков в истории «Ливерпуля» всегда хватало. После вы знаете, «Ливерпуль» вылетел из кубка Англии и ЛЧ , спустили их с небес на землю.

Ну вот и моя горячая десятка самых интригующих матчей. а вы вспоминайте свои интересные и громкие матчи.