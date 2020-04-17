Битва престолов

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сегодня, 12:30

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о противостоянии «Баварии» и «Боруссии» в семидесятые годы.

«Бавария» провалила чемпионат, уволила на полпути Удо Латтека, но снова выиграла Кубок чемпионов. «Боруссия» после трёхлетней паузы завоевала чемпионский титул и впервые покорила европейскую вершину — завоевала Кубок УЕФА . Теперь Западную Германию в Кубке чемпионов представляли оба коллектива.

Вот это кульбит

Слухи о приходе в Мюнхен Макса Меркеля остались слухами. Деттмар Крамер сохранил свой пост. Выгнать второго тренера, выигравшего Кубок чемпионов, было за гранью здравого смысла. А вот в «Боруссии» произошла большая перемена. Команду покинул Хённес Вайсвайлер.

Одиннадцать лет отработал Вайсвайлер в Мёнхенгладбахе. Фактически он сделал заурядную команду из маленького городка суперклубом. Под его руководством «жеребцы» трижды выиграли Бундеслигу, Кубок Германии и Кубок УЕФА . Но Вайсвайлера позвали в «Барселону», где возникла вакансия после ухода Ринуса Михелса. Про единственный сезон Хённеса на «Камп Ноу» как-нибудь в другой раз. Пока же поговорим о его преемнике.

А этим преемником стал ... Удо Латтек, отдохнувший полгода после увольнения из «Баварии». И это было неожиданно. Нет, в том, что один из самых успешных тренеров Германии был приглашён чемпионом страны, нет ничего необычного. Дело в другом. «Бавария» и «Боруссия» были антиподами и стали таковыми во многом благодаря своим командирам. Прагматик, ставящий на первое место цель, и романтик, для которого важен сам процесс. Можете себе представить, чтобы в «Спартак» после Константина Бескова пришёл Валерий Лобановский? Вот это как раз тот случай.

Естественно, что болельщики «Боруссии» не были в восторге от такого поворота. Многие из них пришли на встречу с новым тренером и заявили Латтеку, что он не подходит их команде. Философия у него не та. «Так что вам надо — философию или победы?», — парировал Удо. Шашечки или ехать?

Латтек отказался от кадровой революции. Ушли несколько резервистов, добавились молодые — вратарь Ганс-Якоб Клинген, защитники Вильфред Ханнес и Хорст Войлерс, полузащитник Норберт Рингельс. Ворота уже который год защищал Вильгельм Кнафф, теперь его дублёром был только что упомянутый Клинген. В обороне — Берти Фогтс, Франк Шеффер, Ганс-Юрген Витткамп, Ганс Клинкхаммер. Запасные: Вильфред Ханнес, Ульрих Сюрау, Хорст Войлерс. В средней линии играли Райнер Бонхоф, Ули Штилике, Герберт Виммер, Дитмар Даннер. В резерве Кристиан Кулик, Хорст Кёппель, Норберт Рингельс. В нападении два датчанина — Хеннинг Йенсен и Аллан Симонсен. Если Латтек играл в три форварда, то Даннер оставался в запасе, Симонсен отходил назад, а на линию огня выходил Юпп Хайнкес. И совсем редко появлялся Калле Дель’Хайе.

А теперь «Бавария». Ушли двое — Эрвин Хадевич и Гернот Рор. Из «Бекума» пришёл и вскоре дослужился до сборной 23-летний защитник Удо Хорсманн. В датском «Орхусе» присмотрели полузащитника Кьельда Сенеку-Йенсена, а в региональных лигах полузащитника Людвига Шустера, нападающих Райнера Кюнкеля и Юргена Марека. Получился следующий состав. Вратарь Зепп Майер. Хуго Робль скучал на лавочке. Юпп Капелманн вытеснил с правого фланга Джонни Хансена, а Удо Хорсманн обосновался слева. Но пара центральных защитников Франц Беккенбауэр — Ганс-Георг Шварценбек оставался неизменной. В резерве, помимо Хансена, были Бьорн Андерссон, Зепп Вайсс, Бернд Фёрстер и Рихард Матаевски. В средней линии всё по-прежнему — Франц Рот, Райнер Цобель и Бернд Дюрнбергер. На лавке Людвиг Шустер, Гюнтер Вайсс и Кьельд Сенека-Йенсен. Травма, полученная Ули Хёнессом в финале Кубка чемпионов, оказалась слишком серьёзной. Ули вернулся в строй только в январе. Его обычно заменял Клаус Вундер. А напарником Герда Мюллера стал молодой Карл-Хайнц Румменигге, проводивший в «Баварии» второй сезон. Первый год будущий двукратный обладатель «Золотого мяча» провёл без особого блеска, но свои пять голов состряпал. В резерве Конни Торстенссон, Ранйер Кюнкель, Юрген Марек и Франц Михельбеккер.

Дебют Латтека в роли тренера «Боруссии» пришёлся на гостевой матч с «Ганновером». Трижды гости вели в счёте и трижды позволяли саксонцам сравнивать счёт. «Бавария» же дома не справилась с «Айнтрахтом» из Брауншвейга — 1:1. Во втором туре соперники дружно выиграли. В третьем баварцы разбили «Вердер» 4:0, а «жеребцы» довольствовались нулевой ничьей в Гамбурге. Так мюнхенцы на пару с «Фортуной» возглавили гонку. Но подопечные Крамера оступились в Юрдингене, а расправившаяся с «зебрами» из Дуйсбурга «Боруссия» оказалась на вершине. После шести туров чемпион соседствовал на этой вершине с «львами», а строчкой ниже сидела «Бавария». Такое начало задало тон всему чемпионату.

Празднуй, Киев!

А «Бавария» ждала в гости киевское «Динамо». Соперникам предстояло сыграть первый матч за Суперкубок. Владелец Кубка чемпионов считался фаворитом, тем более в домашней встрече. Но подопечные Валерия Лобановского провели выдающийся матч. Евгений Рудаков отбил десять ударов. А какой гол положил Олег Блохин на 66-й минуте. Убежал от двух защитников, обыграл третьего и, не сближаясь с четвёртым, отправил мяч в дальний от Майера угол.

Придётся немножко нарушить хронологию и, отложив дела сентябрьские, перенестись в начало октября семьдесят пятого. Сто тысяч собрались на «Республиканском», а сколько ещё киевлян не смогли попасть на матч любимой команды. «Динамо» снова показало отменный футбол. За пять минут до перерыва Блохин увернулся от подката Шварценбека, вошёл в штрафную и... Мяч затрепетал в воротах Майера. Свой второй гол Олег Владимирович забил в начале второго тайма. Ожидалось, что штрафной будет исполнять Леонид Буряк. А пробил Блохин низом мимо стенки. Суперкубок остался в столице Советской Украины.

А теперь можно отмотать назад и вернуться в сентябрь. Клубы стартовали в Лиге чемпионов. В победе «Баварии» над «Женессом» из Люксембурга мало кто сомневался — 5:0 и 3:1, причём 3:1 в Мюнхене. «Боруссия» заставила волноваться, когда с трудом свела вничью домашнюю встречу с «Инсбруком» (1:1). Аллан Симонсен сравнял счёт с пенальти за шесть минут до конца. Но в столице предстоящей зимней Олимпиады чемпион Западной Германии разделал сильнейший клуб Австрии «под орех» — 6:1, даром что первым пропустил. Юпп Хайнкес отличился четырежды.

А в промежутке между баталиями в Кубке чемпионов клубы встретились на «Бёкельберге». Хозяева передали большой привет от Латтека руководству «Баварии» и всем тем, кто выжил Удо из Мюнхена. Штилике — раз, Симонсен — два, Данер — три и Йенсен — четыре. Гол Марека несколько смягчил удар. Но у «Баварии» была уважительная причина. В лазарет угодил Герд Мюллер. Который, кстати, не играл и в Киеве.

«Боруссия», видимо, переутомилась и проиграла в Западном Берлине 0:3. На первое место вырвался брауншвейгский «Айнтрахт», а два больших «Б» отставали от «львов» на очко. Только в 12-м туре чемпион вернулся на первую строчку, а вот у баварцев после проигрышей в Кайзерслаутерне и Киеве началась какая-то депрессия. Да и европейские сражения требовали больших затрат энергии.

«Боруссии» довелось играть с «Ювентусом». В Мёнхенгладбахе Симонсен и Хайнкес ещё до перерыва установили окончательный счёт. В ответной игре «Юве» благодаря голам Серджио Гори и Роберто Беттеги восстановил баланс и был готов забить третий мяч. Но отличился Даннер, обрушивший все старания чемпиона Италии. А в конце Симонсен лишил туринцев победы — 2:2. «Бавария» проиграла в Мальмё одноимённому клубу 0:1. Но дома Дюрнбергер с пенальти забил первый мяч, а потом Торстенссон зажёг красный свет перед соотечественниками — 2:0.

Баварцы начисто провалили концовку первого круга, потерпев четыре поражения. Десятое место. Над Крамером сгустились тучи, но Наполеон удержался. «Жеребцы» сумели оторваться от «Айнтрахта» на четыре очка и вполне комфортно чувствовали себя во главе таблицы. Число недовольных назначением Латтека резко сократилось. Даже к вылету из Кубка Германии народ отнёсся спокойно.

Двое и «Реал»

В январе вылечился Ули Хёнесс, и «Бавария» стала потихоньку выздоравливать. Февраль мюнхенцы встретили седьмыми, март шестыми. «Боруссия», напротив, захромала в последнем зимнем месяце. Первое место никуда не делось, но уже выглядело не столь прочным. «Гамбург» находился в трёх очках.

В четвертьфинале Кубка чемпионов «Боруссии» достался «Реал». С Гюнтером Нетцером и Паулем Брайтнером. Оба немца вышли на поле «Бёкельберга» прохладным мартовским вечером. Гюнтера встретили очень тепло, зато каждое касание мяча Паулем сопровождалось оглушительным свистом. «Жеребцы» вели 2:0 после голов Йенсена и Витткампа, но свое преимущество не сохранили — 2:2. «Бавария» тем временем выстояла в Лиссабоне против «Бенфики» — 0:0.

В Мадриде чемпионы Германии первыми добились успеха. Гол забил Юпп Хайнкес. Тот самый, что через 22 года привёл «Реал» к победе в Лиге чемпионов. Ещё один гол Юппа был отменён, равно как голландский судья не засчитал мяч Симонсена. «Реал» отыгрался благодаря точному удару Сантильяны. Ничья 1:1, а это означало одно, что «королевский клуб» вышел в полуфинал за счёт большего числа голов, забитых в гостях. Нетцер потом зашёл в раздевалку бывших одноклубников и извинился за «работу» судьи. «Бавария» и «Бенфика» завершили первый тайм без голов. В перерыве Крамер сказал своим футболистам: «Идите и добейте их. Вы это можете, я уверен». Пошли и добили — 5:1. По два гола записали на табло «Олимпиаштадиона» Дюрнбергер и Мюллер, также там хватило места для длинной фамилии Румменигге. «Бавария» вышла в полуфинал, а там её поджидал «Реал». Вторую пару составили «Сент-Этьен», выбивший киевлян, и ПСВ .

Но прежде чем встретиться с «Реалом», «Бавария» ждала в гости «Боруссию». И рассчиталась по полной — 4:0. Дубль Хёнесса, по голу провели Шварценбек и Мюллер. Не будь баварцы расточительны, итоговый счёт мог оказаться менее приличным. «Боруссия» опережала «Гамбург» всего на очко, а «Бавария» отставала от лидера на пять.

Бородатый Роберто Хуан Мартинес огорчил Майера уже на седьмой минуте. «Сантьяго Бернабеу» жаждал крови. Но корриды не получилось из-за нежелания мюнхенцев исполнять роль быка. Мюллер перед самым перерывом восстановил равенство, и «Реал» довольствовался домашней ничьей — 1:1. Герд оформил дубль в ответном полуфинале. «Бавария» третий год подряд вышла в финал Кубка чемпионов.

День Быка

12 мая в Глазго состоялся финал, где «Баварии» противостоял сильнейший клуб Франции «Сент-Этьен». В самом начале Дюрнбергер пасом на 50 метров вывел к воротам Мюллера. Но вспыхнул флажок бокового судьи. Потом французы обстучали каркас баварских ворот. Но за линией мяч так и не побывал. Во втором тайме Франц Рот со штрафного закрутил мяч в ворота Ивана Чурковича. Как и год назад, гол Быка стал победным. «Бавария» в третий раз подряд выиграла самый ценный из еврокубков.

«Боруссии» оставалось завидовать и биться за «Серебряную салатницу». «Жеребцы» шли тяжело, спотыкались, но преследователи тоже выдохлись. Все, кроме «Баварии». Но та поздно спохватилась. За три тура до финиша у «Боруссии» было 42 очка, а у целой честной компании — «Гамбурга», «Баварии», «Кайзерслаутерна» и брауншвейгского «Айнтрахта» - по 37. В 32-м туре лидер проиграл дома «Шальке», но только двое из четвёрки претендентов — «Айнтрахт» и «Бавария» — взяли по одному очку. Сыграв вничью в Оффенбахе, «Боруссия» в третий раз в истории, второй раз подряд и впервые при Латтеке стала чемпионом. «Гамбург» отстал на четыре очка, а «Бавария» — на пять. В заключительном туре «Бавария» с «Гертой» устроили голевую феерию, в которой преуспели мюнхенцы — 7:4. Пять мячей из семи забил Герд Мюллер.

Дебют Удо Латтека в Мёнхенгладбахе стоит признать удачным. Чемпионство, достойное выступление в Европе. Но и Крамер был хорош в «Баварии», взяв второй Кубок чемпионов. Кроме того, мюнхенцы поднялись с десятого места на третье. Что уже неплохо. Противостояние продолжалось.