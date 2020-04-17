Рейтинг! Все российские футболисты в Серии A

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сегодня, 14:00

«Соккер.ру» интересуется судьбами россиян в топ-чемпионатах, на очереди — девять покорителей Серии A.

В конце прошлого века и начале нынешнего столетия чемпионат Италии был сильнейшим в Старушке Европе и хвастал россыпью звезд первой величины: Баджо, Зидан, Роналдо, Гаскойн, Бергкамп, Батистута, Тотти, Шевченко и многие другие. Затесались в эту компанию и несколько российских футболистов, о судьбах которых на «Соккер.ру» вспомним в рамках цикла «Наши среди чужих».

9 место. Руслан Нигматуллин («Верона») — 1 матч

В конце 90-х Нигматуллин пытался закрепиться в «Спартаке», но проиграл конкуренцию Филимонову и ушел в «Локомотив», где вскоре расцвел в сильнейшего вратаря страны. В некоторых матчах тащил так отчаянно, что казалось, ему прямая дорога в европейский топ-клуб, но Руслан зимой 2002-го уехал в скромную «Верону», и это стало ошибкой. Делио Росси не собирался отказываться от основного вратаря Фабрицио Феррона, и Нигматуллин приклеился к скамейке. Опыт его игры ограничивается 70 минутами в матче с «Интером», в которые уместились три пропущенных мяча от Хавьера Дзанетти и Кристиана Вьери (дубль).

8 место. Игорь Добровольский («Дженоа») — 4 матча, 1 гол

Добровольский непродуманным переходом в «Дженоа» испортил себе европейскую карьеру уже на взлете. В конце 1990-го Игорь подписал контракт с «Дженоа», но так как срок дозаявок в Серии A к тому моменту истек, «грифоны» отдали его в аренду испанскому «Кастельону», а следующий сезон Добровольский провел в швейцарском «Серветте». Только кампанию 1992/93 полузащитник начал в «Дженоа», но тут новая напасть — травма.

Игорь восстановился к октябрю, забил гол в долгожданном дебютном матче в ворота «Пескары», а потом еще трижды подряд выходил в стартовом составе. Вот только «Дженоа» терпел поражения, и Бруно Джорджи вынужден был уступить тренерский мостик Луиджи Майфреди, а тот сходу зачехлил Добровольского. Навсегда. Через пару месяцев Игорь перешел в «Марсель», завершив свое итальянское приключение.

7 место. Омари Тетрадзе («Рома») — 15 матчей

Перед отъездом в Италию Тетрадзе поиграл в России за «Динамо» и «Аланию», а в январе 1997-го перебрался в «Рому», где вскоре застолбил за собой позицию правого защитника, играл в одной команде с Алдаиром, Кандела, Тотти. Увы, счастье продлилось недолго, вскоре все пошло наперекосяк: Омари получил тяжелую травму — повредил крестообразные связки, приглашавший его Карлос Бьянки был уволен, а «волков» возглавил Зденек Земан, а летом из Бразилии приехал некто Кафу. Тетрадзе ушел из «Ромы» только летом 1999-го, но за два с половиной сезона принял участие всего лишь в 15 матчах, большую часть из которых сыграл в свои первые недели в Италии.

6 место. Виктор Будянский («Ювентус», «Реджина», «Асколи», «Удинезе», «Лечче») — 40 матчей, 3 гола

Будянский играл в Серии A уже в XXI веке, причем Виктор сначала попал в «Ювентус», где играл за юношескую команду, а в мае 2004-го дважды сыграл за главную команду «Старой Синьоры». Закрепиться в Турине не удалось, Виктор поехал по командировкам и даже провел полноценный сезон в Серии A в составе «Асколи» (31 матч, 3 гола). Гус Хиддинк позвал Будянского в сборную России, «Удинезе» предложил контракт, но после 2007-го карьера хавбека ушла в крутое пике и всего лишь через пару лет 25-летний Виктор сыграл последние матчи в профессиональном футболе за подмосковные «Химки». А ведь начиналось все с «Ювентуса»…

5 место. Игорь Симутенков («Реджана» и «Болонья») — 59 матчей, 13 голов

Три с половиной года своей карьеры Симутенков посвятил «Реджане», с которой дважды вылетал из Серии A. В первом случае Игорь помог своей команде вернуться в элиту, а вот после второго понижения в классе перешел в «Болонью», где стал партнером Игоря Колыванова, но проявить себя не сумел из-за частых травм: 14 матчей и 3 гола. Всего забил 13 мячей в Серии A – третий результат среди россиян, вот только два вылета с «Реджаной» портят картину.

4 место. Дмитрий Аленичев («Рома», «Перуджа») — 43 матча, 2 гола

От Аленичева в Риме ожидали большего, но полностью приспособиться к итальянскому футболу адепт стеночек и забеганий так и не сумел, хотя стартовал здорово: в дебютном матче отдал две результативные передачи, вскоре принес победу над «Фиорентиной» своим голом. Вот только и Земан, и потом Капелло не видели Дмитрия в стартовом составе, хотя и использовали в ротации. Потом был еще не самый удачный отрезок в «Перудже» и отъезд в Португалию, где Аленичев станет частью победной банды Моуриньо в «Порту».

3 место. Андрей Канчельскис («Фиорентина») — 26 матчей, 2 гола

Зарубежная карьера Канчельскиса ценна в первую очередь выступлениями за «Манчестер Юнайтед», Андрей — сильнейший российский легионер в АПЛ , но был у него и сезон в Серии A. Уже после МЮ и «Эвертона» Канчельскис перешел в «Фиорентину», которая заплатила за него 8 миллионов фунтов. Адаптация в итальянском чемпионате проходила непросто, но по ходу второго сезона Канчельскис разыгрался и даже забил в последнем матче сезона 1997/98 важнейший гол в ворота «Милана», позволивший «фиалкам» завоевать путевку в Кубок УЕФА .

2 место. Игорь Колыванов («Фоджа» и «Болонья») — 164 матча, 43 гола

Колыванов — российский рекордсмен Серии A по количеству матчей и по забитым мячам. Удалось этому Игорю поиграть со своими тезками и соотечественниками: с Шалимовым в «Фодже» и «Болонье», с Симутенковым — в «Болонье». В составе «Фоджи» Колыванов провел пять сезонов (4 в Серии A и один в Серии B), стал капитаном команды.

Кстати, вылет из элиты случился в сезоне, который Колыванов почти полностью пропустил из-за разрыва крестообразных связок, хотя если бы был здоров, то, скорее всего, покинул бы «Фоджу»: его очень хотел подписать «Интер». Переговоры с «нерадзурри» сорвались, а вторым клубом Колыванова в Италии стала «Болонья», в которой он провел свой самый результативный сезон в Серии A — 11 голов.

1 место. Игорь Шалимов («Фоджа», «Интер», «Удинезе», «Болонья») — 136 матчей, 25 голов

Если Колыванов до «Интера» не доехал из-за травмы, то Шалимова забрали в Милан из «Фоджи» после первого же сезона. Хоть конкуренция была и мощнейшей, Игорь закрепился в стартовом составе «нерадзурри», играл рядом с Дзенгой, Бергоми, Заммером, Скиллачи, забил 9 голов и отдал десяток результативных передач. «Интер» занял второе место, а перед следующим сезоном в команде появились два голландца — Бергкамп и Йонк, в результате чего Шалимов остался без твердого места в стартовом составе.