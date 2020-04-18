В воротах «Зенита». Идеальный второй вратарь

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сегодня, 11:26

В этой главе вы узнаете о верном напарнике Михаила Бирюкова — Сергее Приходько.

Но прежде чем рассказать о Сергее Александровиче, позвольте вспомнить другого голкипера, не использовавшего свой шанс. Воспитанник «Смены» Андрей Егоров на протяжении четырёх лет входил во вратарскую бригаду «Зенита», но за основной состав сыграл лишь однажды. Было это в сентябре 1982 года в Донецке. Бирюков был травмирован, Николаев неудачно провел предыдущие матчи, и Юрий Андреевич рискнул.

Едва ли не первый удар по воротам Егорова оказался результативным – капитан горняков Михаил Соколовский пробил со штрафного — метров с 30. Андрей неловко принял мяч и упустил его за линию ворот. Но к перерыву ленинградцы вели 3:1 благодаря точным ударам Алексея Степанова, Бориса Чухлова и Владимира Клементьева.

Но последнее слово было за «Шахтёром». Проход Соколовского завершился точным ударом. Затем защита «Зенита» расступилась перед Игорем Петровым – 3:3. И когда до конца встречи оставалось пять минут, Виктор Грачёв нанес навесной удар из-за штрафной площадки, отразить который молодой вратарь «Зенита» не смог – 3:4.

Бирюков, которому на момент дебюта в «Зените» было 22 года (и тоже первым оппонентом был «Шахтёр» в Донецке), начинал еще хуже – пять пропущенных мячей. Но Михаил Юрьевич вырос в видного вратаря, а Андрей остался в подающих надежды. За основу «Зенит» он больше не играл. Во второй половине восьмидесятых Егоров защищал ворота ленинградского «Динамо», а последний чемпионат СССР провёл в «Зарафшане» из узбекского города Навои. Николай Скворцов, защищавший ворота сборной Ленинграда на Спартакиаде-83, за основной состав «Зенита» не сыграл ни разу, да и в дубле играл нечасто и недолго.

А теперь перейдём к главному герою этой главы. Уроженец Караганды, воспитанник костромского футбола Сергей Приходько дважды приходил в «Зенит», — в восемьдесят третьем и девяносто пятом. Оба раза по приглашению Павла Садырина. А еще Павел Федорович приглашал Сергея в ЦСКА . Правда, играл Сергей Александрович нечасто, но был очень полезен команде. У Михаила Бирюкова был надежный дублёр, готовый заменить его при необходимости. А во время своего второго прихода в «Зенит» Сергей здорово помог становлению молодого Романа Березовского и еще более молодых Дмитрия Бородина и Вячеслава Малафеева.

Начинал Сергей в костромском «Спартаке», в неполные восемнадцать защищал ворота клуба второй лиги. В девятнадцать лет был призван в армию. Службу проходил в смоленской «Искре», клубе умевшем раскручивать вратарей. Просто назову несколько имен – Геннадий Горбунов, Сергей Приходько, Валерий Городов, Валерий Клеймёнов, а еще проведший большую часть карьеры в Смоленске — чемпион мира среди юношей Александр Новиков. В сезоне-82 Приходько сыграл на Кубок против минского «Динамо» – пропустил пять мячей, провёл в воротах смолян треть чемпионата. В восемьдесят третьем Сергея Александровича позвали в «Зенит». «До дембеля оставалось полгода. Играли мы кубковый матч с „Зенитом“ в СКК. Держались до 75-й минуты, а затем трижды мяч побывал в моих воротах. Вечером в гостинице появились Павел Садырин и Владимир Корнев. Мы переговорили, и я сразу же согласился на переход. К тому времени я уже был женат, а моя супруга училась в Академии художеств имени Репина. Так судьба сложилась».

Основным вратарём «Зенита» был Михаил Бирюков, и Сергей Приходько сознательно шёл на роль второго. Он осознавал, что Бирюков молод, надёжен и играть будет всегда он. Тем не менее, Сергей пожертвовал лучшими годами своей карьеры ради «Зенита», обеспечивая безопасность ворот клуба в случае разных форс-мажоров. Играть доводилось крайне редко. В восемьдесят четвёртом вышел в полуфинале Кубка против «Факела». На 120-й минуте, едва успел добежать до ворот. И всё. Весь чемпионский сезон провел Бирюков, а Приходько не оказалось в числе зенитовцев, получивших золотые медали. «Не мне давать оценку этой ситуации. Федерация футбола так решила… Хотя те, кто попадал в заявку, заслужили „золото“. Футбол такая игра, что в обойме тренера находятся 13-14 футболистов. Остальным сложно наиграть на медаль, особенно вратарю. Тем не менее, мы в любой момент готовы выйти на поле и составляли конкуренцию „основе“. У нас всегда с Мишей были нормальные, ровные взаимоотношения. Скажу более, мы даже жили в одном доме, только в разных парадных. Уже тренерами вместе работали в „Зените“ и „Петротресте“, никогда не возникало проблем», — вспоминал Приходько.

В восемьдесят пятом наконец-то Приходько довелось сыграть в основе. Бирюков приболел, и в домашней встрече с тбилисским «Динамо» ворота были доверены его напарнику. Приходько отыграл на ноль, а «Зенит» забил в ворота Отара Габелия три безответных мяча. Хорошо сыграл Сергей Александрович и в игре с кутаисским «Торпедо» (2:0). В той встрече он несколько раз спас ворота ленинградцев после ударов Сергея Швецова. А потом поправился Михаил Юрьевич, и Приходько снова сел на скамейку.

Свой первый гол в «Зените» Сергей Александрович пропустил в матче с «Днепром». Во втором тайме он заменил Бирюкова при счете 2:0 в пользу ленинградцев. И вскоре ошибся, уронив мяч в ворота после удара Олега Протасова, что сразу вызвало нездоровые разговоры. Форвард «Днепра» той осенью шел на штурм вечного рекорда результативности Никиты Симоняна – 34 гола за чемпионат, и демонстрировал какую-то феноменальную результативность. Но разве не мог засидевшийся в запасе вратарь ошибиться просто так? В том сезоне Приходько заменил Бирюкова в конце матча предпоследнего тура с «Жальгирисом».

В восемьдесят шестом Сергей играл за «Зенит» довольно часто для второго вратаря времён Бирюкова. Провел восемь встреч (пропустил десять мячей), участвовал в матчах на Кубок СССР и Кубок Федерации, где дошел до финала. Возможно, желание играть, обострённое почти полной потерей практики в следующем году, и побудили Сергея Александровича покинуть «Зенит». Тем более что в команде подрастал юный Юрий Окрошидзе, которого прочили в дублёры, а потом и в преемники Бирюкову. Сергей Александрович ушел в липецкий «Металлург», потом оказался в «Роторе», помог волгоградцам выиграть путевку в высшую лигу. Но ни в «Роторе», ни в ЦСКА , ни в словацкой «Среде» основным вратарем не был. В Питере даже появилось выражение «синдром Приходько». Когда голкипер доволен ролью второго и не претендует на то, чтобы стать первым. Кстати, в Голландии есть похожее выражение – «синдром ван дер Берга», которое обязано своим происхождением голкиперу девяностых Сьорду ван дер Бергу, известного тем, что за 15 лет своей карьеры он сыграл только две (!) минуты.

Но при этом Сергей Приходько был идеальным вторым вратарём – достаточно опытным, мастеровитым, который всегда может заменить основного и никогда не подсидит его. Конкуренция вратарей – не всегда благо для клуба и самих спортсменов. В «Зените» середины восьмидесятых наблюдалось взаимовыгодное сотрудничество Бирюкова и Приходько, и никакой конкуренции. Поэтому Бирюков мог играть, не боясь потерять места из-за ошибки.

Когда Павел Федорович Садырин снова возглавил «Зенит» и поставил цель как можно скорее вернуться в высшую лигу, Сергей одним из первых ответил на приглашение наставника. Приходько, которому было далеко за тридцать, вернулся в «Зенит» и провёл там еще пять сезонов. Играл нечасто, но помог питерцам вернуться в компанию сильнейших, а также освоиться в высшем обществе. Например, дважды помог обыграть «Спартак» в Москве в чемпионате-96 (2:0) и весной 1997 года в четвертьфинале Кубка России (1:0).

В 1999 году Сергей Александрович завершил карьеру в возрасте 37 лет и стал первым в истории «Зенита» тренером вратарей. Именно при нем заиграл Вячеслав Малафеев. Потом Сергей Приходько тренировал голкиперов минского «Динамо», работал с другими петербургскими клубами. Сын Сергея Александровича пошел по отцовским стопам – стал вратарем. Образование получил в знаменитой школе «Смена», играл за саратовский «Сокол» и череповецкую «Шексну». Провёл два года в одесском «Черноморце». Затем Сергей Приходько-младший был вратарём старейшего клуба страны «Знамя Труда».

На месте Приходько-старшего мог оказаться и Александр Подшивалов. После розыгрыша турнира Гранаткина-83 вратарь юношеской сборной СССР согласился было перейти из Уралмаша в «Зенит». Еженедельник «Футбол-Хоккей» поспешил написать о переходе Александра как о свершившемся факте. Но в «Уралмаше» уговорили молодого вратаря повременить с переходом хотя бы на год. Весной 1984 года на Подшивалова претендовали и «Зенит», и московское «Торпедо», но он неожиданно оказался в «Арарате», где и стал известным вратарём.

Сергей Копий, сын выступавшего в семидесятые годы полузащитника «Зенита» и ленинградского «Динамо» Валерия Копия, на протяжении трех сезонов входил в заявку «Зенита», но ограничился лишь тремя матчами в Кубке федерации в 1986 и 1987 годах. В конце восьмидесятых Копий был замечен в «Кировце».