Топ-10 российских легионеров в Германии

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сегодня, 09:31

В немецких лигах раньше хватало нечужих России футболистов!

«Соккер.ру» с сожалением констатирует, что в Бундеслиге сейчас нет российских футболистов. Хотя есть парочка тех, кто такой документ хотел бы получить вместе с вызовом в первую сборную РФ .

Но немецкий футбол и россияне давно связаны и без детей немцев, что вернулись на родину предков. Всего в истории Бундеслиги было 20 россиян, и 13 человек сыграли больше 50 матчей. Выбор широкий, а судьбы – интересные.

10 место. Юрий Савичев («Саарбрюккен», «Санкт-Паули»)

В отличие от Бесчастных, который результативно выступал за первую сборную России и поиграл за «Вердер», Савичев в Германии выступал не пару лет, а вот международный опыт имел только в составе команды СССР , в отличие от Владимира. Юрий – Олимпийский чемпион 1988 года и автор победного гола в финале в ворота сборной Бразилии, пытался найти себя в составах «Саарбрюккена» и «Санкт-Паули». Оба клуба в девяностых играли в первой Бундеслиге, обе команды Савичев представлял и во второй лиге – и там был, разумеется, результативнее. Поскольку речь о футболисте со всего 12 матчами за «Торпедо», но сразу 169 поединками в Германии, то можно сказать, что почти вся карьера Савичева – не считая короткого московского периода и отрезка в «Олимпиакосе», прошла в немецком футболе. Заслужил место в этом списке, и даже тренером пытался работать именно в Германии.

9 место. Валерий Шмаров («Карлсруэ», «Арминия»)

Нападающий «Спартака» приглянулся скаутам «Карлсруэ», поэтому поиграл вместе с Каном, Биличем и Кирьяковым за клуб, что в начале девяностых был заметным на немецкой футбольной карте. Шмаров где только у Винфрида Шефера не играл – в атаке, слева в полузащите, потом вообще в обороне. Однако со временем Валерий все реже попадал в основу, сезоны с голами и ассистами начали забываться, и в результате универсальный футболист сначала оказался в «Арминии», а потом вернулся в «Спартак». Шмарова не замечали тренеры сборной, но удачные сезоны форвард выдавал – был и чемпионом СССР , и первым в России после возвращения. Уроженец Воронежа рискнул уехать в Германию и получил ценный опыт.

8 место. Павел Погребняк («Штутгарт»)

После успеха в Кубке УЕФА с «Зенитом», невзирая на травму, что помешала выиграть «бронзу» Евро-2008, Погребняк обратил на себя внимание. Воспитанника «Спартака» заметил «Штутгарт» — на тот момент недавний чемпион Германии. Однако «серебряная салатница» осталась в прошлом. И хотя в составе швабов Погребняк тоже поиграл в еврокубках, причем провел 10 матчей за сезон, повторить результативность победного Кубка УЕФА не смог. В чемпионате Германии Погребняк, который лишь в «Томи» показывал высокую среднюю результативность, забивал чуть чаще, однако спустя два с половиной сезона уехал покорять Лондон – отправился в «Фулхэм». Но это уже другая история, в Германии выступал лишь за «Штутгарт».

7 место. Сергей Горлукович («Боруссия» Д, «Юрдинген»)

Белорусский защитник выбрал в итоге российское футбольное гражданство, а после «Локомотива» попал прямиком в Дортмунд. Говорил, что приехал без подготовки, в отпуске пил пиво и не тренировался, однако заиграл в основе. Жаль лишь, что сказка длилась не долго. Перебрался в «Байер» из Крефельда, который сейчас именуется «Юрдингеном», где и провел самые насыщенные сезоны в Германии – 87 матчей, 7 голов и 4 ассиста. В Бундеслиге выступал достаточно заметно, чтобы транзитом через «Спартак-Аланию» добраться до московских «красно-белых», где добавил российские чемпионства к Олимпийскому золоту 1988 года. Горлукович был жестким и колоритным защитником, не случайно заиграл в Германии. Но тонкости для выступлений в основе чемпионской «Боруссии» Д ему не хватило.

6 место. Роман Нойштедтер («Майнц», «Боруссия» М, «Шальке»)

Романа воспитали в «Майнце», где играл и работал его отец, то есть в клубе Клоппа, но Юрген уехал из Дортмунда чуть раньше, чем Нойштедтер-младший попал в состав. Зато в Бундеслиге 2 молодой хавбек проявил себя, перебрался в Менхенгладбах, где закрепился в основе и получил следующее заманчивое предложение – выступать за «Шальке». Поначалу играл так, что Нойштедтера даже вызвали в сборную Германии – за молодежку ведь играл пару матчей и в товарняке за первый состав разок появлялся. Но в итоге стабильностью не обзавелся, получил российский паспорт и транзитом через Турцию оказался в «Динамо».

5 место. Владимир Бут («Боруссия» Д, «Фрайбург», «Ганновер»)

Победитель Лиги чемпионов, что для российских футболистов – редкость. Уроженец Краснодарского края попал в Дортмунд из «Черноморца», где не мог оставаться по причине заказного убийства отца – по одной из рабочих версий, местные бандиты сжили со свету вице-президента клуба, который отказывался сдавать игры. В Германии Бут поиграл за саму «Боруссию» Д, причем в золотую пору – победного финала ЛЧ над «Ювентусом». И хотя два чемпионства, два суперкубка и Межконтинентальный кубок атакующий хавбек получил, не всегда играя в основе, зато трофеев набрался и вслед за Добровольским подержал в руках кубок чемпионов. Жаль, что в итоге карьера пошла на спад. Талант, который до конца не раскрылся – даже в сборной России провел всего 2 матча, хотя за «Боруссию» Д сыграл 100 поединков, забил 10 мячей и сделал 6 ассистов.

4 место. Иван Саенко («Нюрнберг»)

В итоге Саенко скатился в футбольном плане после неудачных матчей и травмы в «Спартаке». Еще и с Кержаковым доверились аферистам и потеряли сотни миллионов рублей, попутно рассорившись – Александр обвиняет в афере Ивана. А вот в Германии прошли золотые сезоны небесталанного атакующего хавбека. В Бундеслиге у Саенко за «Нюрнгберг» 83 матча, 18 голов и 14 ассистов – прекрасная статистика. Иван был одним из тех российских игроков, что предпочитали играть в Бундеслиге 2 за «Карлсруэ» с полными стадионами, нежели выступать в российском высшем дивизионе, где зарплаты были выше, но сражаться уже не так интересно. В итоге в немецкой части карьеры у Саенко 43 гола, 28 ассистов, провел в Германии шесть полноценных сезонов, ведь рано попал в школу «Карлсруэ». Даже кубок Германии с «Нюрнбергом» в 2007 году выиграл, обыграли крепкий чемпионский «Штутгарт» с Мейрой, Хедира и Какау со счетом 2:3.

3 место. Константин Рауш («Ганновер», «Штутгарт», «Дармштадт», «Кельн»)

Как и Нойштедтер, имеет немецкий паспорт. Как и Роман, его нынешний напарник по «Динамо» воспитывался в школах клубов из Германии, а впервые на родине сыграл за команду Черчесова, причем уже после того, как долгие годы левый защитник вызывался в немецкие сборные разных возрастов. Однако появиться в основе немцев не имел шансов, поэтому принял приглашение от страны, где родился. Частью команды Лева не стал, зато в Бундеслиге наигрался – 246 матчей, рекордсмен среди россиян. Солидные для защитника 13 голов и 26 ассистов подсказывают, что в «Ганновере» были довольны выступлениями своего воспитанника. И в «Кельне» Рауш тоже выдавал неплохие отрезки, невзирая на турнирный провал «козлов». Константин – добротный игрок, и даже в еврокубках опыт имеет – 28 матчей в Лиге Европы.

2 место. Сергей Кирьяков («Карлсруэ», «Гамбург», «Теннис-Боруссия»)

Нападающий сборной России перебрался в Германию в 1992 году, и сразу стал основным в клубе Бундеслиги. Сергей работал довольно результативно для российского форварда – они обычно не самые лучшие снайперы, да и команда у него была неплохая. «Карлсруэ» той поры поначалу мог похвастаться Каном в воротах – Оливер довольно быстро ушел в «Баварию», но с Кирьяковым они были напарниками пару лет, да и дрались удачно – в Кубке УЕФА в 1994 году дошли до полуфинала, но уступили австрийцам, которые вам известны под названием «Зальцбург». У Сергея настолько хорошо получалось, что даже в расширенный список на «Золотой мяч» попадал. Но затем результативность заметно упала, ушел в «Гамбург», играл во второй Бундеслиге у знакомого тренера Шефера, а потом уехал в Китай. Неплохая немецкая карьера, но смазанная в концовке.

1 место. Александр Бородюк («Шальке», «Фрайбург», «Ганновер»)

И все-таки не победитель Лиги чемпионов, не снайпер из «Карлсруэ» и не кто-то из двух натурализованных граждан Германии должны возглавлять этот список, а футболист, который имеет значение в истории «Шальке». Бородюк – первый российский легионер в Германии. Центральный нападающий показал высокую результативность в Бундеслиге 2 – 29 голов в 61 матче, помог команде подняться в элиту, где Александру Генриховичу уже не так легко игралось. Зато получал практику в элитной лиге – забил 12 голов и отдал 13 голевых за клуб из Гельзенкирхена. Потом были «Фрайбург» и «Ганновер», где у форварда из Воронежа тоже были удачные матчи, поэтому Горби (как еще в начале девяностых в ФРГ могли величать русского форварда, если не в честь Горбачева?) запомнился фанатам немецкого футбола.