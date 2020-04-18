Абрамович в 2004 году перехватил Моуриньо у «Ливерпуля»

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18 апреля 2020, 10:50

Главный тренер «Тоттенхэма» в 2004 году мог возглавить «Ливерпуль» вместо «Челси», о чем рассказал в биографической книге о португальском специалисте французский журналист Николя Вилас.

16 лет назад перед игрой Лиги чемпионов между возглавляемым Моуриньо «Порту» и «Лионом», советник тренера Жорже Баидек встречался с представителями мерсисайдского клуба. В дальнейшем между Моуриньо и президентом «Ливерпуля» сложилась договоренность о сделке.

Однако в итоге агент Жорже Мендеш уговорил Моуриньо принять приглашение «Челси», так как лондонский клуб предложил более выгодные условия. Моуриньо провел две встречи с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем. В результате 2 июня 2004 года Жозе был официально представлен в качестве главного тренера «Челси».

Недавно бывший полузащитник лондонского «Челси» Стив Сидуэлл вспомнил, как тяжело игроки «синих» переживали уход Моуриньо с поста наставника команды в сентябре 2007 года.