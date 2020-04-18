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Абрамович в 2004 году перехватил Моуриньо у «Ливерпуля»

18 апреля 2020, 10:50

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо в 2004 году мог возглавить «Ливерпуль» вместо «Челси», о чем рассказал в биографической книге о португальском специалисте французский журналист Николя Вилас.

16 лет назад перед игрой Лиги чемпионов между возглавляемым Моуриньо «Порту» и «Лионом», советник тренера Жорже Баидек встречался с представителями мерсисайдского клуба. В дальнейшем между Моуриньо и президентом «Ливерпуля» сложилась договоренность о сделке.

Однако в итоге агент Жорже Мендеш уговорил Моуриньо принять приглашение «Челси», так как лондонский клуб предложил более выгодные условия. Моуриньо провел две встречи с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем. В результате 2 июня 2004 года Жозе был официально представлен в качестве главного тренера «Челси».

Недавно бывший полузащитник лондонского «Челси» Стив Сидуэлл вспомнил, как тяжело игроки «синих» переживали уход Моуриньо с поста наставника команды в сентябре 2007 года.

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Brooklyn888
Brooklyn888
19 апреля в 08:47, ред.
Старая инфа
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответ Valeleo (раскрыть)
18 апреля в 15:43
Ты ж не против - соблюдаешь эти мамаевы законы, кошмаришь только ближний круг лол
Ozabot
Ozabot
18 апреля в 14:29
Повезло «Ливерпулю», иначе не было бы стамбульского чуда Бенитеса.
Valeleo
Valeleo
18 апреля в 14:28
На ворованные российские деньги можно жировать.
Youngberg
Youngberg
18 апреля в 13:36
Абрамович ещё тот перехватчик)
ChsZ
ChsZ
18 апреля в 12:21
Чего теперь об этом вспоминать.
particular
particular
18 апреля в 11:38
Договорённости и приглашения давно минувших лет - вожделенная тема для пережёвывания такими столпами журналистики как Николя..:)
drug01
drug01
18 апреля в 11:03
Это было давно
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 10:51
роме ты не мог отказать)))
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