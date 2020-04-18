Испытание Киевом

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«Соккер.ру» продолжает знакомить читателей с противостоянием «Баварии» и «Боруссии» в семидесятые годы. На очереди рассказ о сезоне 1976-77.

Краткое содержание предыдущей серии. Бывший тренер «Баварии» Удо Латтек возглавил клуб из Мёнхенгладбаха и сделал «Боруссию» чемпионом. Мюнхенцы в свою очередь в третий раз подряд выиграли Кубок чемпионов.

В этой главе нужно будет снова уточнять, какая именно «Боруссия». Вернулся в элиту клуб из Дортмунда. Более того, ряды сильнейших клубов Западной Германии пополнила западноберлинская «Теннис-Боруссия». Западный Берлин в те годы был отдельной страной, не входившей в состав ни ФРГ , ни ГДР .

Этот Вольфганг сломался, приглашайте другого

А теперь о летних переменах в составах команд. «Реал» купил у «Боруссии» Хеннинга Йенсена. В «Рот-Вайсс» из Эссена отправился Ульрих Зюрау. В самом начале предсезонки получил серьёзную травму бессменный вратарь Вольфганг Клефф. Срочно пришлось искать нового голкипера. Так в Мёнхенгладбахе появился другой Вольфганг — огромный светловолосый Кнайб, до этого защищавший ворота «Майнца» и «Висбадена». Ещё один вратарь — Ульрих Зюде пришёл из собственной спортшколы. Вольфганг Клефф долгое время мог только числиться в штате. Ещё ряды пополнили два молодых полузащитника — Герберт Хайденрайх и датчанин Карстен Нильсен. В распоряжении Удо Латтека оказался такой состав. Ворота теперь защищал Вольфганг Кнайб. Ульрих Зюде присел на скамейку. Берти Фогтс при Латтеке играл на своей родной позиции правого защитника. Левый фланг закрывал кто-то из пары универсалов - Хорст Войлерс — Ганс Клинкхаммер. Пара центральных защитников Ганс-Юрген Витткамп и Франц Шефер. Также под рукой находились Норберт Рингельс и Берт Энгельс. В центре полузащиты Райнер Бонхофф и Ули Штилике. Ближе к атаке — Герберт Виммер и Вильфред Ханнес. Часто играл ветеран Хорст Кёппель, зато Дитмар Даммер потерял место в основе, да и на замены выходил крайне редко. Также появлялись на поле Кристиан Кулик, Ганс-Юрген Офферманс и Карстен Нильсен. Удо Латек перешёл на игру в два нападающих — Аллан Симонсен и Юпп Хайнкес. В запасе — переведённый в линию атаки Герберт Хайденрайх, Калле Дель’Хайе и Рудольф Горес.

А теперь отправимся в Мюнхен и посмотрим, какой командой располагал Дитмар Крамер. Который теперь был не только Наполеоном, но и Профессором. Крамер, будучи умным человеком, понимал, что скоро понадобится капитальный ремонт. Однако не рискнул и решил обойтись косметическим. Ушли два игрока основы — ещё не старый полузащитник Райнер Цобель и Джонни Хансен, вернувшийся доигрывать в родную Данию. Клаус Вундер примерил форму «Ганновера». Остальную группу ушедших можно назвать попутчиками — из них только Бернд Фёрстер смог вырасти в игрока Манншафт. На тренировке появился с десяток молодых футболистов, но из них прижился только защитник Клаус Аугенталер.

Зепп Майер по-прежнему оставался лучшим вратарём Западной Германии и, разумеется, первым номером «Баварии». Губертус Лихт и Манфред Обер могли конкурировать лишь за место на лавочке. На правом фланге обжился Юпп Капельманн, слева — Удо Хорсманн. В центре, как обычно, Франц Беккенбауэр и Ганс Георг Шварценбек. В резерве — Бьорн Андерссон, Петер Грубер, Зепп Вайсс, Кьельд Сенека-Йенсен и Клаус Аугенталер. В средней линии постоянная текучка — только Конни Торстенссон регулярно выходил на поле. Реже появлялись Франц Рот и Бернд Дюрнбергер, ещё реже Райнер Кюнкель, сын турецких гастарбайтеров Эрхан Ёнал, Весели Шенк и Альфред Арбингер. Между средней линии и атакой располагался Ули Хёнесс, впереди — Герд Мюллер и Карл-Хайнц Румменигге. Эдуард Киршнер и Вильгельм Райзингер нечасто радовали своим присутствием на поле.

Хитрый план Латтека

В третий раз подряд Западная Германия была представлена в Кубке чемпионов двумя коллективами. «Бавария» намеревалась в четвёртый раз оставить у себя ставший родным трофей. «Боруссии» хотелось покорить недоступную для себя футбольную высоту. Ну и борьбы за чемпионство никто не отменял. У соперников было по четыре титула. Но «жеребцы» все четыре раза становились чемпионами в формате Бундеслиги.

Латтек решил распределить силы, а именно сделать большой отрыв в первом круге, а весной сделать упор на Кубке чемпионов. И это ему почти удалось. Начав сезон домашней ничьей с «Дуйсбургом», «Боруссия» вплоть до 14-го тура, а это 20 ноября, шла без поражений. Да и ничьих было всего две — с одноклубниками из Дортмунда и «Айнтрахтом» (Брауншвейг). К 14-му туру «жеребцы» шли первыми. Но сильно оторваться не удалось. Всего на три очка команда Латтека опережала «Баварию» и уже упомянутый «Айнтрахт». В Кубке чемпионов «Боруссия» сначала прошла венскую «Аустрию» 0:1 и 3:0, а потом в тяжелейшем противостоянии взяла верх над «Торино». Выиграв в Турине благодаря голам защитников — Фогтса и Клинкхаммера 2:1, команда Латтека довольствовалась в Дюссельдорфе нулевой ничьей. «Торино» доигрывал встречу в ввосьмером. Даже вратаря удалили. Единственное, что могло огорчить — ранний вылет из Кубка. Первый же барьер в лице брауншвейгского «Айтрахта» оказался непреодолимым.

«Бавария» снова осталась без Суперкубка. Выиграв благодаря дублю Мюллера у «Андерлехта» в Мюнхене, баварцы были биты в Брюсселе 1:4. Два мяча в той игре забил недавно покинувший этот мир Роб Ренсенбринк, по разу отличились Франсуа ван дер Эльст и Ари Хаан. Герд Мюллер поправил свою личную статистику. Между встречами прошло четыре месяца, пришлось несколько нарушить хронологию. Чемпионат баварцы начали вымученной волевой победой над «Фортуной» 2:1, а потом по традиции оказались отшлёпанными в Дуйсбурге 2:5. Потом две ничьи, а затем «Бавария» от души поглумилась над «Те-Бе» («Теннис-Боруссией») — 9:0. Пять голов от Мюллера, три забил Румменигге. В Бохуме творилось какое-то безумие. Баварцы проигрывали 0:4, но смогли добиться победы 6:5. Разгромлен со счётом 4:1 «Кёльн», которым теперь командовал покинувший «Барселону» Хённес Вайсвайлер. Потом ничья 3:3 в Дортмунде. Вели 3:1, но очень вовремя забил Эрвин Костедде, первый темнокожий футболист сборной ФРГ .

А потом «Бавария» пропустила от «Шальке» семь безответных мячей в Мюнхене. Редко, кто так жёстко обходился с баварцами. Но потом Крамер привёл команду в чувства, и в шести следующих встречах были одержаны пять побед при одной ничьей. В Кубке чемпионов жребий явно благоволил трёхкратному владельцу трофея — сначала был датский «Кёге». Всё стало ясно уже в Копенгагене, где гости выиграли 5:0. Дома «Бавария» особо не устала — всего 2:1. С чехословацким «Баником» возникла некая заминка — в Остраве проиграли 1:2. Но потом чехам прилетала ответка в виде 0:5.

Надломили «Баварию» матчи за Межконтинентальный кубок. Мюллер с Капельманном забили два мяча в домашней игре с «Крузейро» и обеспечили победу 2:0. Но перед поездкой в Бразилию мюнхенцы принялись сорить очками — проиграв дома «Айнтрахту» из Франкфурта 0:3, а потом и чемпиону в Мёнхенгладбахе. «Боруссии» оказалось достаточно гола Симонсена. В Белу-Оризонте «Бавария» в кои-то веки не пропустила — 0:0, что позволило ей вернуться из-за океана с трофеем.

Тем временем завершился первый круг. «Боруссия» оторвалась на четыре очка от «Айнтрахта», того, что «львы», и на пять от «Баварии». «Герта» отставала на шесть, а «Шальке» на все семь очков. Потом узнаете, для чего такие подробности.

Загнанные «жеребцы»

Второй круг чемпионы начали с победы над «Гертой». Но следующий раз «Боруссия» выиграла только в середине марта. Только осенний запас позволил «жеребцам» удерживаться во главе, но всё же «Айнтрахт» выскочил вперёд. На один тур. «Боруссия» выиграла в Дюссельдорфе и вернула лидерство. Однако в Бундеслиге она передвигалась словно на костылях.

Среди группы преследования не оказалось «Баварии», которая вышла после зимнего перерыва ещё хуже, чем её главный конкурент. Мюнхенцы умудрились проиграть даже «Теннис-Боруссии». В марте они находились на седьмом месте. Оба гиганта дольше думали о четвертьфиналах Кубка чемпионов.

«Баварии» в соперники досталось киевское «Динамо». Появился шанс рассчитаться за два проигрыша в Суперкубке. Но отправившись за шерстью, мюнхенцы вновь вернулись стрижеными. Валерий Лобановский снова переиграл Дитмара Крамера. Киевляне блестяще прошагали до четвертьфинала, обыграв «Партизан» и ПАОК . Четыре победы с общим счётом 11:0. Но дождливым мюнхенским вечером чемпионы СССР уступили. Реализуй Олег Блохин выход один на один с Майером, всё бы могло сложиться иначе. Но не забил лучший бомбардир советского футбола. За пару минут до перерыва ошиблась динамовская оборона, и редко игравший и тем более редко забивавший Райнер Кюнкель поразил ворота Евгения Рудакова. Больше в той игре никто не забивал.

Нервной и тяжёлой оказалась встреча на киевском стотысячнике. Долгое время на табло светились нули, а этот счёт устраивал немцев. И как же здорово сыграл Анатолий Коньков! На 81-й минуте рейд опорного полузащитника киевлян в штрафную завершился назначением пенальти. Леонид Буряк как правило был безупречен при исполнении 11-метровых — 1:0. А через несколько минут динамовцы разыграли штрафной, и Пётр Слободян забил свой главный гол в жизни — 2:0. Впервые советский клуб вышел в полуфинал Кубка чемпионов. «Бавария» сложила с себя звание клубного чемпиона Европы, которым она владела без малого три года.

«Боруссия» же билась с «Брюгге», где творил великий австрийский тренер Эрнст Хаппель. Команда Латтека находилась на грани провала. Сначала в Дюссельдорфе, где «жеребцы» отыгрались после 0:2. Ничья 2:2. Этот результат больше устроил фламандцев. В ответной игре устраивала нулевая ничья, для достижения которой «Брюгге» не хватило пяти минут. Гол Вильфреда Ханнеса вывел «Боруссию» в полуфинал. На встречу с киевским «Динамо».

В чемпионате «Боруссия» и «Айнтрахт» сыграли вничью 1:1 и делили первую строчку. У чемпиона была лучше разница мячей — +18 против +10 у «львов». «Шальке» отставал на три очка. Затем «жеребцы» обыграли в Западном Берлине «Те-Бе», а «львы» поделили очки с «зебрами» из Дуйсбурга. В Киев «Боруссия» отправилась единоличным лидером.

Берти Фогтс сумел сделать невозможное — нейтрализовал Олега Блохина. Но Олег Владимирович всё же заработал угловой, приведший к голу в ворота Кнайба. Леонид Буряк подал угловой, а Владимир Онищенко всех опередил и головой отправил мяч по месту назначения. Первый раунд за Киевом — 1:0. До финала рукой подать. Нужно только выстоять в Дюссельдорфе, где «Боруссия» проводила еврокубковые матчи.

Не выстояла команда Лобановского. Проиграла 0:2. Евгений Рудаков, такой надёжный, возможно лучший наш вратарь 70-х, допустил две ошибки. На 15-й минуте, когда не разобрался с Виктором Матвиенко, чей мяч. Оба динамовца упали, а быстро вскочившему Матвиенко пришлось преграждать рукой полёт мяча. Это была только отсрочка. Бонхоф не дрогнул, выполняя пенальти. Во втором тайме Рудаков промахнулся на выходе. Первый удар Витткампа пришёлся в Матвиенко, второй в сетку. Забить один спасительный гол «Динамо» не смогло. На этом поход команды Лобановского за Кубком чемпионов завершился, а «Боруссия» впервые в истории шагнула в финал. Туда же добрался и «Ливерпуль». Главный матч был запланирован на 28 мая в Риме. Чемпионат Германии к тому времени уже заканчивался.

За пять туров до финиша «Боруссия» опережала «Айнтрахт» на три, а «Шальке» на пять очков. Но лидер проиграл в Гельзенкирхене, и появились другие цифры — один и три. Загнанные битвами с киевлянами «жеребцы» довольствовались ничьей с «Гамбургом». Но и преследователи тоже понесли потери — в Дортмунде и Дуйсбурге. Два бывших баварца, а ныне игроки «Саарбрюккена» Людвиг Шустер и Бернд Фёрстер отобрали у чемпиона почти созревшую победу — 2:2. «Шальке» разгромил «Герту» 4:0 и догнал «львов». Отставание от лидера — два очка. Впереди два тура.

«Боруссия» разгромила «Карслсруэ» 5:1, а «Шальке» обыграл в гостях «Бохум». Таким образом, команда Латтека не только сохранила отрыв, она ещё постелила соломку, поправив разницу мячей — +24 и +23. Но «Шальке» играть дома с дортмундской «Боруссией», а «жеребцам» предстояло ехать в Мюнхен. Вопрос о чемпионстве оставался открытым. «Горняки» выиграли рурское дерби 4:2. Но гладбахская «Боруссия» зря времени не теряла — к 20-й минуте Штилике и Хайнкес обеспечили хороший задел. Команда Латтека любезно позволила хозяевам отыграться, Витткамп своим автоголом даже помог — 2:2. «Бавария» была вынуждена первой поздравить «Боруссию» с третьим подряд чемпионством. «Боруссия» лишь на очко опередила «Шальке», но его это уже не могло огорчить. Разве что жителей Гельзенкирхена. «Бавария» приползла на финиш седьмой. Коллекцию унизительных разгромов команды Крамера пополнили 0:5 от «Гамбурга» и 1:6 от «Саарбрюккена».

Второй раз «Боруссия» и «Ливерпуль» сошлись в еврокубковом финале. Первая дуэль в Кубке УЕФА завершилась в пользу англичан. На этот раз чемпионы Германии были настроены взять реванш. Тем более что Латтек тщательно изучил игру команды Боба Пэйсли. Но стоило Герберту Виммеру получить травму, как игра «Боруссии» вдруг посыпалась. Дрогнул чемпион мира Бонхоф. Контратаку завершил Терри Макдермот, откликнувшийся на казалось бы безадресный пас Стива Хайвэя.

Но в начале второго тайма Алан Симонсен перехватил мяч на чужой половине и нанёс точный удар. Однако равновесие было недолгим. Ветеран «красных» Томми Смит забил такой нужный гол в своей шестисотой игре за клуб. Все надежды «Боруссии» развеял Фил Нил, реализовавший 11-метровый — 3:1. «Ливерпуль» взял свой первый Кубок чемпионов. Утешением для «Боруссии» стал Золотой мяч, присуждённый Аллану Симонсену. Впервые лучшим футболистом Европы стал датчанин.