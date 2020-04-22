ГлавнаяНовости

«Челси» и «Милан» могут обменяться вратарями

22 апреля 2020, 12:35

«Челси» намерен осуществить трансфер голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы.

Лондонский клуб надеется опередить ПСЖ в борьбе за итальянского голкипера, включив Кепу Аррисабалагу в потенциальную сделку с «Миланом». Как сообщается, Фрэнк Лэмпард заинтересован в том, чтобы найти нового вратаря в это трансферное окно, и Доннарумма является главной целью.

Однако, парижский клуб также готов предложить своего голкипера Альфонса Ареоля в обмен на вратаря национальной сборной Италии.

Все новости
Слухи«Наполи» может подписать Умтити
Сегодня, 00:18 Комментарии5
СлухиГетце может перейти в «Лацио»
Сегодня, 00:02 Комментарии8
Слухи«Палмейрас» хочет подписать Ибрагимовича
Вчера, 22:07 Комментарии11
Слухи«Наполи» назвал цену на Руиса
Вчера, 20:35 Комментарии8
СлухиВернер перейдёт в «Ливерпуль», если за него заплатят сумму отступных
Вчера, 20:35 Комментарии10
СлухиМертенс может перейти в «Атлетико»
Вчера, 19:29 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
barcamilan
barcamilan
22 апреля в 21:47
лучше кепа чем доннарумма
Ozabot
Ozabot
22 апреля в 17:53
Кепу в «Милан»? Это которого за 80 лямов брали? Еще Балотелли тогда давайте, чтобы всех неадекватов собрать в команде.
Лучше пусть Плиццари стоит на воротах, который в молодежной сборной Италии стоит. Или второй Доннарумма, который неплохо себя показал.
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 17:03
новая традиция что ли? раньше футболками менялись))))
Zametka
Zametka
22 апреля в 13:22
Обмен Кепы на мини Буффона понятно (1 плохо играет, 2 напротив прогрессирует), но ПСЖ...обменивать перспективного, будущего № 1 в воротах нац. сборной, Ареоля в Милан, который превратился в середняка серии А ???
Karabal
Karabal
22 апреля в 13:21
Они все время чем-то меняются.
cska vperiod
cska vperiod
22 апреля в 13:18
Повсюду Милан а делов никаких.
drug01
drug01
22 апреля в 12:41
Эти сделки похоже на какие то фейки? Где есть правда ?????
shlomo
shlomo
22 апреля в 12:36
Поменять шило на мыло
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100