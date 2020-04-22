«Челси» и «Милан» могут обменяться вратарями

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22 апреля 2020, 12:35

«Челси» намерен осуществить трансфер голкипера «Милана» .

Лондонский клуб надеется опередить ПСЖ в борьбе за итальянского голкипера, включив в потенциальную сделку с «Миланом». Как сообщается, заинтересован в том, чтобы найти нового вратаря в это трансферное окно, и Доннарумма является главной целью.

Однако, парижский клуб также готов предложить своего голкипера в обмен на вратаря национальной сборной Италии.