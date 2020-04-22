«Челси» и «Милан» могут обменяться вратарями

«Челси» намерен осуществить трансфер голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы.
Лондонский клуб надеется опередить ПСЖ в борьбе за итальянского голкипера, включив Кепу Аррисабалагу в потенциальную сделку с «Миланом». Как сообщается, Фрэнк Лэмпард заинтересован в том, чтобы найти нового вратаря в это трансферное окно, и Доннарумма является главной целью.
Однако, парижский клуб также готов предложить своего голкипера Альфонса Ареоля в обмен на вратаря национальной сборной Италии.
Лучше пусть Плиццари стоит на воротах, который в молодежной сборной Италии стоит. Или второй Доннарумма, который неплохо себя показал.
Лучше пусть Плиццари стоит на воротах, который в молодежной сборной Италии стоит. Или второй Доннарумма, который неплохо себя показал.