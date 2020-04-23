Россияне, которые так и не уехали в Европу

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вчера, 17:58

У них были варианты и даже конкретные предложения, но, увы, не срослось. «Соккер.ру» — о домоседах.

Цикл о наших футболистах в европейских чемпионатах завершен, но есть еще целая группа отечественных игроков, которые выделяются в отдельную касту: это те, кто мог поиграть за границей и даже блеснуть мастерством в ведущих европейских лигах, но по тем или иным причинам остался в России. У некоторых мужчин из списка ниже еще есть шанс сесть в последний вагон, поезд других ушел безвозвратно.

Вратарь

Игорь Акинфеев

К капитану ЦСКА точно был серьезный интерес из Европы. Если бы обстоятельства сложились иначе, Игорь мог бы сейчас защищать ворота «Манчестер Юнайтед» вместо Давида Де Хеа, но Акинфеева в Европу никогда не тянуло, а настойчивость потенциальных покупателей сбивалась разрывами крестообразных связок и докладами скаутов о непростом характере вратаря, который не терпит духа конкуренции. Даже после успешного для сборной ЧМ -2018 Эдвин ван дер Сар советовал уже немолодому Игорю перебраться в сильный чемпионат, напоминая, что сам присоединился к МЮ в 34 года.

Защитники

Александр Анюков

После завоевания «бронзы» на Евро-2008 в топ-чемпионатах вспыхнул интерес к ряду российских игроков. На этой волне уехали в АПЛ Павлюченко, Аршавин, Билялетдинов и Жирков, звали на запад и Анюкова, который в тот год проявил себя не только на полях чемпионата Европы, но и в триумфальном для «Зенита» походе за Кубком УЕФА . Петербуржцы были готовы отпустить Александра за 10 миллионов евро, на него претендовали «Лион», «Марсель», чуть позже — «Блэкберн» и другие клубы средней руки, но все обсуждения прекратил сам Анюков:

В Европу зовут, но я уезжать не хочу. Раньше хотел, а сейчас — нет. «Зенит» я считаю клубом европейского уровня и хочу завоевывать трофеи с ним.

Сергей Игнашевич

Игнашевич мог и хотел уехать в топ-чемпионат еще из «Локомотива», ставил об этом в известность тогдашнего президента Валерия Филатова. Был реальный вариант с «Эвертоном», но Сергею не понравилось тогдашнее состояние «ирисок», и он принял предложение ЦСКА . После Евро-2008 «Эвертон» снова будет на связи, но куда интереснее другой образовавшийся вариант — «Милан».

По словам консультанта «россонери» по трансферным вопросам Эрнесто Бранцетти, Карло Анчелотти лично был заинтересован в Игнашевиче и даже заручился рекомендациями от Хиддинка. Помешал тогда… Андрей Шевченко. Украинец вернулся в «Милан» из «Челси» и занял последнюю свободную вакансию для футболиста не из Евросоюза. Вот что рассказывал по этому поводу Игнашевич:

Есть несколько причин, почему я так и не уехал в Европу. Главная из них – отсутствие на протяжении почти всей моей карьеры хорошего агента. Хотел ли я выступать за рубежом? Очень хотел, можно сказать, мечтал об этом.

Василий или Алексей Березуцкий

Третью позицию в защите нашей делят братья Березуцкие, которые в Европе не поиграли, за то уже успели поработать в качестве тренеров в голландском «Витессе». Ярких историй о сорвавшихся переходах Василия и Алексея в топ-чемпионаты нет, но им бы точно хватило мастерства, чтобы закрепиться в Англии или Германии.

Полузащитники

Дмитрий Лоськов

Лидер «Локомотива» на стыке веков играл так убедительно, что им просто не могли не заинтересоваться за пределами России. Наиболее близок к отъезду Лоськов был в 2004 году, когда слухи отправляли его в «Тоттенхэм» и «Монако». Дмитрий не рвался из «Локомотива», поэтому возможности оказались упущены.

Егор Титов

А вот Титов, напротив, хотел уехать, только «Спартак» в его лучшие годы представлял собой черный ящик: о предложениях из-за рубежа Егор узнавал, когда было уже поздно. В 1998-м и 2000-м полузащитника «Спартака» признают лучшим футболистом страны, он играет за «красно-белых» в Лиге чемпионов и является основным игроком сборной России. В это время на Титова приходит предложение из «Баварии», которая готова купить его за 10 миллионов долларов, но Романцев и Есауленко хотят в два раза больше, в результате чего Франц Беккенбауэр и Ули Хеннес выходят из переговоров, считая «этих русских» сумасшедшими. Вторым известным претендентом на Титова примерно в то же время был сильный в ту пору «Лидс», но в разгар сезона Романцев отказался отпускать лидера.

Илья Цымбаларь

Первый реальный шанс уехать из России у Цымбаларя появляется после Евро-1996, где он забил гол в ворота Чехии. Илью ждали в «Лацио», и он был готов ехать в Италию, даже встречался с тогдашним тренером «орлов» Дино Дзоффом. Переговоры, конечно, запорол офис «Спартака». И так происходило еще дважды: в 1998-м Цымбаларь мог присоединиться к лондонскому «Арсеналу» — Венгер был заинтересован лично, а полузащитник даже прошел недельный просмотр в Лондоне, а после гола в победном матче с «Реалом» осенью того же года сам «Королевский клуб» связывался со «Спартаком». Увы, жадность и низкий уровень профессионализма во время переговоров не позволил Цымбаларю, как и Титову, попробовать свои силы в топ-чемпионате.

Алан Дзагоев

Это было как будто в другой жизни, ведь Дзагоеву нет еще и 30-ти, а о своих возможностях уехать в Старый Свет он уже сам стал забывать. А ведь Алан появился на радарах у десятков клубов, когда ворвался в состав ЦСКА в 18 лет, вскоре пробился в сборную России, а в 22 блистал на Евро-2012. Это был пик карьеры, тут-то и нужно было уезжать, но ни «Тоттенхэму», ни дортмундской «Боруссии» договориться с Гинером не удалось. А дальше вы знаете…

Владимир Быстров

Как минимум, известно о том, что в 2009 году «Эвертон» очень хотел подписать Быстрова, но Владимир тогда пошел другим путем: вернулся из «Спартака» в «Зенит». По окончании карьеры Быстров рассказал, почему не уехал в Европу:

Конечно, я мог уехать в Европу. И не раз. Но мне не нравится Европа. Да и какая Европа, если я у себя в чемпионате на максимуме играл? Я достиг предела как спортсмен. Иногда, может, и хотелось уехать, но я понимал, что там таких, как я, много. В «Реал» и «Барселону» меня не звали, а в 15-ю команду чемпионата Англии какой смысл ехать? В России я выступал за топ-клубы, играл в Лиге чемпионов среди лучших команд.

Нападающие

Александр Кокорин

Кокорину прочили большое будущее, но к 29-ти годам он не успел и половины из того, что ему пророчили, зато получил судимость и на протяжении нескольких месяцев был лишен свободы. Скоро у Кокорина заканчивается контракт с «Зенитом», уже сейчас он может вести переговоры с другими клубами и даже намекает, что Европа у него в приоритете. Но это пока только слова, а завтра придет «Зенит» с повинной и большим контрактом — и прости-прощай мечты о карьере в большом чемпионате. При этом не сомневаюсь, что уехать Кокорин действительно мог, да и по-прежнему может. Но пока форвард может только рассказывать истории о несбывшемся:

Мой самый известный сорвавшийся трансфер — срыв аренды в «Арсенал». С «Динамо» заканчивался контракт, поэтому они не хотели меня отпускать в аренду, а хотели переподписать. Я был уже готов лететь, но не решили с клубом вопрос, поэтому не срослось. «Арсенал» хотел меня посмотреть на год.

Артем Дзюба

Дзюба пытался всех убедить, что его мечта — играть в АПЛ , но мы Артему охотно не верим, как и в свежие слухи о переходе в «Тоттенхэм» или «Лацио». Кроме шуток, было бы интересно посмотреть на Дзюбу в АПЛ , ведь у него есть подходящая фактура, да и менталитет вполне подходящий для адаптации в чужой стране. Но Артем — человек прагматичный: мечты мечтами, а цели целями.

Тренер

Олег Романцев

Семин и Газзаев работали в Украине, Слуцкий заглядывал в Англию и Нидерланды, а вот девятикратный чемпион страны на международный уровень так и не вышел, хотя в 1991-м мог возглавить «Депортиво». Все было серьезно в этой истории: Олег Иванович летал в Испанию, несколько дней жил в Ла-Корунье и изучал будущее место работы, согласовал контракт и даже подписал (по слухам, получал бы в 150 раз больше, чем в «Спартаке»), но…