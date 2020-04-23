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«Зенит» опубликовал сборную тренеров по числу игр во главе клуба

вчера, 18:36

«Зенит» составил символическую сборную тренеров по количеству матчей во главе питерского клуба.

Вратарь: Борис Рапопорт (14).

Защитники: Анатолий Давыдов (56), Герман Зонин (162), Владимир Голубев (47).

Полузащитники: Юрий Морозов (323), Дик Адвокат (139), Лучано Спаллетти (184), Сергей Семак (80), Павел Садырин (262).

Нападающие: Властимил Петржела (145), Анатолий Бышовец (71).

Запасные: Михаил Бирюков (10), Константин Лемешев (48), Роберто Манчини (45), Валентин Фёдоров (89), Станислав Завидонов (54), Георгий Жарков (79), Мирча Луческу (41).

Ранее «Зенит» принял участие в челлендже «Четыре кумира». 

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:51
Андре Виллаш-Боаш

Андре Виллаш-Боаш выиграв с «Зенитом» 6 первых своих матчей, он сразу установил новый клубный рекорд.......
На этом Виллаш-Боаш не остановился, и на старте сезона 2014/15 команда под его руководством выдала новую, на этот раз 13-матчевую (!) победную серию – абсолютный клубный рекорд.
В первых 23 играх «Зенита» под руководством нового тренера было одержано 20 (!) побед при всего двух поражения и разности мячей 60:17. Уже тогда по количеству крупных побед (на тот момент их было 8) Виллаш-Боаш и вовсе единолично занял 1 место.
Осенью при Боаше зенитовцы добились и серьёзного успеха, доведя рекордную «сухую» серию в еврокубках до 534 минут.
В еврокубках ноябрьские проблемы Зенит при португальце благополучно миновали: 5 побед подряд в группе Лиги чемпионов позволили ей впервые выйти в плей-офф с первого места.
Виллаш Боаш завоевал все существующие награды российского футбола, чего ещё ни разу не добивался ни один из зенитовских тренеров. И всё это – за неполные 2.5 года.
Андре по большинству средних показателей является рекордсменом: у него самый высокий процент набранных очков (71.2%), при нём петербургская команда имела самую результативную атаку (1.93 гола за игру) и самую надёжную оборону (0.87). Он же является лидером по проценту крупных побед – 24.7%.
фанат джигурды
фанат джигурды
вчера в 23:13
Опубликовали почётный стражей ТБО.
makkie
makkie ответ ziborock (раскрыть)
вчера в 22:59
Дружище, да не общайся ты с ними... бесполезно, клон на клоне со штампами в голове.
Даже кони уже про Зенит многое поняли. А эти до сих пор их друзьями считают :))))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 21:04
Особняком 47 Голубева - сплошная жесть, включая два по 0:5 от Брюгге и Штутгарта.
ziborock
ziborock ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:53, ред.
Зато есть Рапопорт, который в ЧРне выиграл ни одного матча с Зенитом!)))
P.S. МОЖЕШЬ ЕЩЕ МИНУСНУТЬ!))))))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:47
Ни Виллаша ни Боаша.....
Неужели 3 титула за короткий период пребывания его у руля не достойны упоминания о нём даже в запасе ????
ziborock
ziborock ответ Comdiv (раскрыть)
вчера в 20:28
Путь Анжи как раз таки вам и светит! Без денег ни одного гастарбайтера, которых в Зените 100%, в Питере не останется! Даже Дзюба к Федуну прибежит!)))
ziborock
ziborock ответ Clavан (раскрыть)
вчера в 20:24
    Comdiv
    Comdiv ответ ziborock (раскрыть)
    вчера в 20:24
    Скоро фердуст продаст свиней за долги и свиньи пойдут по пути Анжи в дворовой футбол.
    ziborock
    ziborock ответ Литейный 4 (раскрыть)
    вчера в 20:03
    Весь Зенит харчуется у Грозовского как и пердивы тамошние!
    Clavан
    Clavан ответ морозз (раскрыть)
    вчера в 19:43
    Спартак европейский рекорд позоров УЕФА побил, пора на мировой уровень.
    Литейный 4
    Литейный 4 ответ AgentART (раскрыть)
    вчера в 19:36, ред.
    Аутсайдер, которого Тудеска уверенно тащит в Пердив Гыгыгы
    ALEX26659
    ALEX26659 ответ Литейный 4 (раскрыть)
    вчера в 19:30
    ну а что ещё ответят убогие...
    ALEX26659
    ALEX26659
    вчера в 19:28
      AgentART
      AgentART ответ Литейный 4 (раскрыть)
      вчера в 19:28, ред.
      И судьи в тарасовке харчуются, и коррупциоер выгодный календарь подмахивает, ничего не помогает, что поделаешь, если команда слабая была, есть и будет. В основном у народа для потехи.
      морозз
      морозз
      вчера в 19:27
      Хороший список составил Зенит, вот бы всем клубам подхватить этот почин! Очень интересная информация для всех пользователей!
      Литейный 4
      Литейный 4 ответ ziborock (раскрыть)
      вчера в 19:26
      Все судьи харчуются у фердуна Зенит чемпион, свиньи в пердив. Гыгыгы
      VAN ARM
      VAN ARM
      вчера в 19:04
      глупая затея!! )))))
      ziborock
      ziborock ответ Литейный 4 (раскрыть)
      вчера в 19:00, ред.
      Вся страна знает где кормятся судьи, Зенит и питерское правительство! Все они у одной комушки хрюкают, и кормушка эта ГАЗПРОМ!!!)))
      P.S. Как можно вообще называть Зенитом клуб в котором одни цветные и московские игроки и тренеры!)))
      ziborock
      ziborock ответ Comdiv (раскрыть)
      вчера в 18:58
      Припутинских можешь тоже не считать!))) И тогда у вас совсем пусто!)))
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      вчера в 18:58
      Клещи, пауки, тарантулы современности. Совдеповские времена не в счет.
      Comdiv
      Comdiv ответ ziborock (раскрыть)
      вчера в 18:56
      А юбилейных считать отдельно?
      Литейный 4
      Литейный 4 ответ ziborock (раскрыть)
      вчера в 18:51
      Правильно бумаги не хватит на ваших физруков. Чтобы стать чемпионом свиньям тренера не нужны, достаточно одного юбилея раз в 17 лет и полный штат федуновских судеек. Гыгыгы
      cska vperiod
      cska vperiod
      вчера в 18:46
      Гену Орлова забыли.
      ziborock
      ziborock ответ CPS (раскрыть)
      вчера в 18:46
      У Спартака бумаги не хватит перечислить всех своих тренеров чемпионов! Напомни, у скольких из этих 18-и перечисленных есть титулы?!)))
      cska vperiod
      cska vperiod
      вчера в 18:45
      Мощнейшего Роберто не включили в основу.
      Cap700
      Cap700 ответ волгодон 2 (раскрыть)
      вчера в 18:45, ред.
      Забыли, наверное, можно было вместо Бышовца вставить.
      волгодон 2
      волгодон 2
      вчера в 18:44
      Для Виллаша места не нашлось даже в запасе.
      beefs
      beefs
      вчера в 18:43
      поэтому и толку нет
      CPS
      CPS
      вчера в 18:38
      У спартака бумаги не хватит только переписать всех своих тренеров.
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