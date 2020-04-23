«Зенит» опубликовал сборную тренеров по числу игр во главе клуба

«Зенит» составил символическую сборную тренеров по количеству матчей во главе питерского клуба.
Вратарь: Борис Рапопорт (14).
Защитники: Анатолий Давыдов (56), Герман Зонин (162), Владимир Голубев (47).
Полузащитники: Юрий Морозов (323), Дик Адвокат (139), Лучано Спаллетти (184), Сергей Семак (80), Павел Садырин (262).
Нападающие: Властимил Петржела (145), Анатолий Бышовец (71).
Запасные: Михаил Бирюков (10), Константин Лемешев (48), Роберто Манчини (45), Валентин Фёдоров (89), Станислав Завидонов (54), Георгий Жарков (79), Мирча Луческу (41).
#КомандаДня: сборная тренеров «Зенита» по числу матчей во главе сине-бело-голубых 💙🔝 pic.twitter.com/qsqmK8TYE2— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) April 23, 2020
Ранее «Зенит» принял участие в челлендже «Четыре кумира».
Андре Виллаш-Боаш выиграв с «Зенитом» 6 первых своих матчей, он сразу установил новый клубный рекорд.......
На этом Виллаш-Боаш не остановился, и на старте сезона 2014/15 команда под его руководством выдала новую, на этот раз 13-матчевую (!) победную серию – абсолютный клубный рекорд.
В первых 23 играх «Зенита» под руководством нового тренера было одержано 20 (!) побед при всего двух поражения и разности мячей 60:17. Уже тогда по количеству крупных побед (на тот момент их было 8) Виллаш-Боаш и вовсе единолично занял 1 место.
Осенью при Боаше зенитовцы добились и серьёзного успеха, доведя рекордную «сухую» серию в еврокубках до 534 минут.
В еврокубках ноябрьские проблемы Зенит при португальце благополучно миновали: 5 побед подряд в группе Лиги чемпионов позволили ей впервые выйти в плей-офф с первого места.
Виллаш Боаш завоевал все существующие награды российского футбола, чего ещё ни разу не добивался ни один из зенитовских тренеров. И всё это – за неполные 2.5 года.
Андре по большинству средних показателей является рекордсменом: у него самый высокий процент набранных очков (71.2%), при нём петербургская команда имела самую результативную атаку (1.93 гола за игру) и самую надёжную оборону (0.87). Он же является лидером по проценту крупных побед – 24.7%.
Андре Виллаш-Боаш выиграв с «Зенитом» 6 первых своих матчей, он сразу установил новый клубный рекорд.......
На этом Виллаш-Боаш не остановился, и на старте сезона 2014/15 команда под его руководством выдала новую, на этот раз 13-матчевую (!) победную серию – абсолютный клубный рекорд.
В первых 23 играх «Зенита» под руководством нового тренера было одержано 20 (!) побед при всего двух поражения и разности мячей 60:17. Уже тогда по количеству крупных побед (на тот момент их было 8) Виллаш-Боаш и вовсе единолично занял 1 место.
Осенью при Боаше зенитовцы добились и серьёзного успеха, доведя рекордную «сухую» серию в еврокубках до 534 минут.
В еврокубках ноябрьские проблемы Зенит при португальце благополучно миновали: 5 побед подряд в группе Лиги чемпионов позволили ей впервые выйти в плей-офф с первого места.
Виллаш Боаш завоевал все существующие награды российского футбола, чего ещё ни разу не добивался ни один из зенитовских тренеров. И всё это – за неполные 2.5 года.
Андре по большинству средних показателей является рекордсменом: у него самый высокий процент набранных очков (71.2%), при нём петербургская команда имела самую результативную атаку (1.93 гола за игру) и самую надёжную оборону (0.87). Он же является лидером по проценту крупных побед – 24.7%.
Даже кони уже про Зенит многое поняли. А эти до сих пор их друзьями считают :))))
Даже кони уже про Зенит многое поняли. А эти до сих пор их друзьями считают :))))
P.S. МОЖЕШЬ ЕЩЕ МИНУСНУТЬ!))))))))
P.S. МОЖЕШЬ ЕЩЕ МИНУСНУТЬ!))))))))
Неужели 3 титула за короткий период пребывания его у руля не достойны упоминания о нём даже в запасе ????
Неужели 3 титула за короткий период пребывания его у руля не достойны упоминания о нём даже в запасе ????
P.S. Как можно вообще называть Зенитом клуб в котором одни цветные и московские игроки и тренеры!)))
P.S. Как можно вообще называть Зенитом клуб в котором одни цветные и московские игроки и тренеры!)))