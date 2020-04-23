Топ-25 футболистов за последние 25 лет. Версия FourFourTwo

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вчера, 22:30

Готовьтесь соглашаться и спорить с мнением британского футбольного журнала, чьим рейтингом делится «Соккер.ру».

Четверть сотни лучших игроков за последние четверть века — с начала 90-х и по наши дни. Поехали!

25 место. Джанлуиджи Буффон (Италия)

Кто-то считает его величайшим вратарем всех времен, но это спорно, а вот попадание Джиджи в список лучших футболистов в новейшей истории футбола — бесспорно. Лига чемпионов по-прежнему бегает от Буффона, зато имеем дело с девятикратным чемпионом Италии и обладателем Кубка мира.

24 место. Серхио Рамос (Испания)

Превосходный центральный защитник — ключевая фигура на победных для сборной Испании на Евро-2008, ЧМ -2010 и Евро-2012, а в «Реале» Рамос символ целой эпохи, выигравшей «Десиму», а потом еще три Кубка чемпионов подряд. Самый яркий момент с участием Серхио — гол в ворота «Атлетико» за секунды до конца основного времени финала ЛЧ 2013/14.

23 место. Ромарио (Бразилия)

Феноменальный бомбардир начал в Европе с ПСВ , где стрелял, как из пулемета — 127 голов в 142 матчах. Потом был не менее бодрый старт в «Барселоне», но, увы, в Каталонии бразилец задержался ненадолго из-за ссоры с Йоханом Кройфом. Зато помог «Селесао» выиграть чемпионат мира в 1994-м, а к моменту завершения международной карьеры забил за сборную Бразилии 55 голов в 70 матчах.

22 место. Пол Скоулз (Англия)

Потрясающий полузащитник, который играл между двумя штрафными площадками, обеспечивая ритм и темп игры «Манчестер Юнайтед» при сэре Алексе Фергюсоне, выиграл с «красными дьяволами» 25 трофеев.

21 место. Рауль (Испания)

До Лионеля Месси и Криштиану Роналду именно Рауль был самым успешным форвардом Лиги чемпионов. В этом турнире он первым достиг отметки 50 голов и оставался на вершине до 2014 года. ЛЧ испанец выиграл трижды, а еще сыграл 741 матч за «Реал» — впечатляет!

20 место. Серхио Бускетс (Испания)

Серхио выиграл все главные трофеи в мировом футболе, разменял четвертый десяток трофеев, а его внешне плавная и неторопливая игра в центре поля стала неотъемлемой частью двух лучших команд XXI века — сборной Испании Дель Боске и «Барселоны» Гвардиолы.

19 место. Лука Модрич (Хорватия)

Про таких говорят: «Дай ему мяч — он разберется». Эта тактика в той или иной степени работала и в «Тоттенхэме», и в «Реале», и в сборной Хорватии. Лука четырежды покорил Лигу чемпионов со «сливочными», а на ЧМ -2018 хорваты неожиданно добрались до финала во много благодаря феноменальной игре Модрича, который закончил год с «Золотым мячом» в руках.

18 место. Эрик Кантона (Франция)

Во многом именно талант Кантона помог сэру Алексу Фергюсону поставить «Манчестер Юнайтед» на победные рельсы. Эрик — неординарный парень во всем, его будут помнить и по важным голам, и по приему кунг-фу на «Селхерст Парк», и по нетривиальным высказываниям.

17 место. Габриэль Батистута (Аргентина)

Карьеру Батистуты олицетворяет его гол в ворота «Арсенала» в матче Лиги чемпионов, когда Батигол играл за «Фиорентину». Никто в истории не делал хет-трики в двух финальных турнирах чемпионата мира, и даже Лео Месси пришлось попотеть, чтобы обойти Габриэля в списке лучших снайперов «Альбиселесте».

16 место. Луиш Фигу (Португалия)

Луиша помнят по его переходу из «Барселоны» в «Реал», многие до сих пор его за это ненавидят, зато Фигу был успешен и в «Барсе», и в «Мадриде», и позже в «Интере». А в 2000-м португалец получил «Золотой мяч» — персональное признание величия.

15 место. Уэйн Руни (Англия)

Оправдал ли Руни все авансы, выданные ему в начале карьеры? Возможно, нет. Но даже этого хватило Уэйну, чтобы оказаться среди лучших футболистов эпохи и войти в число самых одаренных англичан, примерявших бутсы.

14 место. Кака (Бразилия)

Что и говорить, в «Милане» Кака играл гениально. Легкий, быстрый, техничный бразилец обладал грацией газели и интеллектом футбольного физика-ядерщика. Увы, переход в «Реал» против воли не принес счастья, и неудержимого Кака мы потеряли раньше, чем хотелось бы.

13 место. Райан Гиггз (Уэльс)

Впечатляют даже сухие цифры достижений Гиггза: 963 матча за «Манчестер Юнайтед», 13 титулов АПЛ , две победы в Лиге чемпионов, 21 кряду сезон с забитыми мячами. Райан был и дерзким вингером и вдумчивым центральным полузащитником, в каждом воплощении оставаясь голодным до футбола мальчишкой с почерком мастера.

12 место. Фабио Каннаваро (Италия)

Сейчас даже как-то не верится, что центральный защитник ростом 175 сантиметров выиграл чемпионат мира, «Золотой мяч» и годами противостоял атакующим животным Серии A. Прыгучесть, резкость и невероятное чтение игры сделали Фабио блестящим защитником, хотя у него и не было для этого выдающихся данных.

11 место. Ривалдо (Бразилия)

Сильный, смелый и умелый Ривалдо в какой-то момент в конце 90-х мог считать себя лучшим игроком планеты. Для величия у бразильца было все, кроме правой ноги, но она помогала при ходьбе и беге. Тонконогий Ривалдо мог выдавать движения из балета, но обладал идеальным инстинктом убийцы и был фантастически эффективен.

10 место. Роберто Баджо (Италия)

Да, «Божественный Хвостик» всегда будет известен как человек, пробивший в перекладину в серии пенальти финального матча чемпионата мира. Но это лишь драматичный эпизод, Баджо вообще-то играл в футбол больше 20 лет и создавал магию всегда и везде. В Италии его до сих пор считают гением калибра Марадоны.

9 место. Паоло Мальдини (Италия)

За свою выдающуюся 24-летнюю карьеру в «Милане» Мальдини сыграл в 902 матчах, бронируя защиту «россонери» и слева, и по центру. Паоло выиграл 5 Кубков чемпионов, в общем зачете по этому показателю он уступает только Пако Хенто.

8 место. Андрес Иньеста (Испания)

Иньеста наравне с Хави — это воплощение футбольного стиля, который покорил весь мир, будучи привитым «Барселоне» и сборной Испании. Снабженный футбольным компьютером Андрес не только плел сеть владения мячом, но отдавал передачи любой сложности, пользуясь лазерной наводкой, успешно шел в дриблинг и всегда, всегда помнил своих тактических задачах.

7 место. Хави (Испания)

Многое из того, что сказано об Иньесте, относится и к Хави — бьющему сердцу «Барселоны» и сборной Испании, которые еще недавно доминировали в мировом футболе. Каталонскому метроному проще было отдать точный пас, нежели ошибиться, Хави плел кружева игры каким-то гипнотическим образом. Может быть, он даже самый великий испанский игрок в истории.

6 место. Тьерри Анри (Франция)

Когда Арсен Венгер в 1999 году подписал Анри из «Ювентуса» за 11 миллионов фунтов, мало кто мог себе представить такое будущее Тьерри. Француз стал величайшим «канониром» всех времен, настоящей сенсацией Северного Лондона. Титулы тоже не обходили Анри стороной, причем не только в «Арсенале», но и в сборной Франции, и в «Барселоне», куда он отправился за Лигой чемпионов и не прогадал.

5 место. Роналдиньо (Бразилия)

В детстве Роналдиньо оттачивал дриблинг, играя со своей собакой, когда друзья уставали от футбола. Возможно, именно эти упражнения помогли создать одного из лучших дриблеров в истории футбола. Роналдиньо играл в футбол от души, он не боялся быть эффектным, а уж трюками бразилец был просто напичкан. Парень, который делал все в кайф с неизменной улыбкой на лице.

4 место. Роналдо (Бразилия)

Нападающий, выдерживающий сравнения с самим Пеле, лучший центрфорвард в новейшей истории футбола, который заслужил свое прозвище — Феномен. Даже не так — Феномен! Обязательно с восклицательным знаком. Тяжелейшие травмы разделили карьеру Зубастика на «до» и «после», но уже после двух лет без футбола и серии операций он забил 8 голов на чемпионате мира и выиграл мундиаль во второй раз в карьере. Феномен!

3 место. Зинедин Зидан (Франция)

Юные поклонники «Реала» знают Зидана как успешного тренера, выигравшего три Лиги чемпионов кряду, но Зизу в истории «Королевского футбола» гораздо больше, чем просто футболист или просто тренер. Он — все вместе. Элегантный атакующий полузащитник провел в Мадриде пять лет, а до этого демонстрировал свои скиллы в «Ювентусе» и выигрывал крупные турниры со сборной Франции. Зидан уникален, он эффектный и эффективный — два в одном.

2 место. Криштиану Роналду (Португалия)

Признайтесь, вы ожидали заката карьеры Роналду гораздо раньше, но и в 35 лет португалец — один из лучших на планете. Он держит планку на высочайшем уровне уже полтора десятилетия, и в этом есть нечто фантастическое. Статистикой даже оперировать нелепо, достаточно вспомнить 450 голов в 438 матчах за «Реал» — результат, в который невозможно поверить, если бы эти голы не забивались на наших глазах.

1 место. Лионель Месси (Аргентина)

И все-таки величайшим игроком за последние 25 лет FourFourTwo выбирает Месси, который имеет основания претендовать на корону величайшего за всю историю игры. Даже необычайная статистика Лео выглядит немного заниженной, если обобщать его влияние на игру «Барсы», с которой он выиграл 10 чемпионских титулов в Испании и четыре Лиги чемпионов. Первый!