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Марко Николич может возглавить «Локомотив» и купить Кокорина

вчера, 18:59

Бывший наставник белградского «Партизана» Марко Николич в скором времени может возглавить московский «Локомотив».

Как сообщается, сербский тренер уже несколько раз прилетал в Москву для переговоров и просмотра игр команды. Николич уже обсуждал с руководством клуба планы на следующий сезон и состав. Как ожидается, одной из главных трансферных целей сербского наставника станет форвард «Зенита» Александр Кокорин. Переговоры между сторонами продолжаются, и ситуация должна стать окончательно ясна в конце мая.

Николич выигрывал чемпионат Сербии с «Партизаном» (2017), а также завоевывал Кубок страны (2017), тем самым оформив «золотой дубль». Последним местом работы сербского специалиста был венгерский «Фехервар» (2017-2019), с которым Николич стал чемпионом Венгрии (2018).

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Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответ Литейный 4 (раскрыть)
сегодня в 03:44
Зенит никто спрашивать не будет
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:22
Для Кокорина - это очень хорошая новость! Есть возможность выбить себе солидную зарплату.
Кто больше даст , тот и победит в борьбе за Санька.
STVA 1
STVA 1 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 23:46
Вы же вроде не глупы! Неужели непонятно , что Вася тупо убирает Палыча , который не молчит!А у этого Николича больше негативного опыта и с 19-го года он без работы!
DanjaG
DanjaG
вчера в 22:01
Насчет Кокорина сильно преувеличено, не пойдет он в более слабый клуб.
mars6791
mars6791
вчера в 21:36
Смешно, про Кокорина, то клубы из Италии, то Локо, то Олимпик.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:15
А зачем Коко покупать, несли он через месяц станет свободным агентом?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:36
Чем больше зарубежных специалистов, тем интереснее будет чемпионат. При всем уважении к нашим тренерам склонен полагать, что это застоявшееся болото с устаревшими взглядами на футбол. Мы же будем смотреть на игру "Локомотива" с позиций европейского тренера, который может придумать что-то новенькое, свежее. Тренера, у которого еще не замылился взгляд на наш футбол, как у многих наших специалистов.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:30
Как уйдет Палыч, так и рухнитЛоко. Возможно на какое то время. Не хотелрсь бы.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:00
Песенка Сёмина уже спета.
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 19:42
Зенит скорее Виллаш-Боашу в Олимпик его продаст, чем в российский клуб. В очередь за Кокошей уже выстроились. Гыгыгы
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:41
время покажет
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:41
А Семина в ЦСКА ?
Альфамен
Альфамен ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:34
Логично и то,и другое...
112910415
112910415
вчера в 19:16
законам физики не противоречит
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:10
Бесплатный Кокоша теперь всем нужен. Только когда на нарах парился его все хаяли...
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:09
Марко Николич может возглавить «Локомотив» и купить Кокорина, а если не возглавит Локо, то интересно Кокорина будет покупать и для каких целей?
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:07
новость № 1 сегодня по идиотизму)))
AgentART
AgentART
вчера в 19:00
Это полная чушь.
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