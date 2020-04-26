Марко Николич может возглавить «Локомотив» и купить Кокорина

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вчера, 18:59

Бывший наставник белградского «Партизана» в скором времени может возглавить московский «Локомотив».

Как сообщается, сербский тренер уже несколько раз прилетал в Москву для переговоров и просмотра игр команды. Николич уже обсуждал с руководством клуба планы на следующий сезон и состав. Как ожидается, одной из главных трансферных целей сербского наставника станет форвард «Зенита» . Переговоры между сторонами продолжаются, и ситуация должна стать окончательно ясна в конце мая.

Николич выигрывал чемпионат Сербии с «Партизаном» (2017), а также завоевывал Кубок страны (2017), тем самым оформив «золотой дубль». Последним местом работы сербского специалиста был венгерский «Фехервар» (2017-2019), с которым Николич стал чемпионом Венгрии (2018).