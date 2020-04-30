Сезон окончен. Франция бунтует

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вчера, 23:00

Французская лига объявила итоги. Разумеется, не обошлось без скандалов и недовольных. «Соккер.ру» — о тех, чьи интересы оказались максимально ущемленными.

После заявления премьер-министра Франции Эдуара Филиппа о том, что спортивные соревнования не будут доиграны, все стали наперебой рассуждать, как же будут распределены места в Лиге 1. Французские СМИ предлагали несколько вариантов решения вопроса, о чем мы рассказывали накануне. Был даже описан достаточно экзотический, но, наверное, наиболее справедливый вариант с учетом «веса» сыгранных матчей, поскольку идеального баланса в таких условиях невозможно соблюсти. Но лига заморачиваться не стала, превратив «паузу» в «стоп», по сути, приняв за окончательный тот расклад, который установился в турнирной таблице на момент остановки сезона. Безусловно, устроить всех это не могло.

Чемпионом был признан ПСЖ , второе место вместе с прямой путевкой в Лигу чемпионов получил «Марсель», замкнул тройку «Ренн», который должен выступить в квалификации Лиги чемпионов. В Лигу Европы отправились «Лилль», «Ницца» и «Реймс». В Лигу 2 отправятся «Тулуза» и «Амьен», а вот «Ним», который должен был сыграть в стыковых матчах за сохранение места в элите, останется в ней и так. Принято решение о том, что понижение и повышение в классе коснется лишь двух команд. Таким образом, вернутся в Лигу 1 «Лорьян» и «Ланс», которые оказались в лидерах в Лиге 2 на момент остановки чемпионата.

Президент Профессиональной лиги Натали Буа де ла Тур:

Мы не так много высказывались в СМИ на этой неделе, потому что должны были работать, чтобы найти решение для французского футбола, столкнувшегося с беспрецедентным кризисом. Мы считаем, что царящая вокруг какофония неприлична, когда мы говорим о 20 тысячах умерших во Франции. Нам нужно более четкое управление. Нужно упрощать законы и правила в этот нестабильный для всех период. Из этого кризиса можно извлечь уроки.

Но эти ее слова, адресованные вполне конкретным руководителям клубов, не остановили самых рьяных. Еще до окончательного решения президент «Тулузы» Оливье Садран пригрозил лиге судом:

Решение понизить команды в дивизионе после 27-28 туров является несправедливым. Это злоупотребление властью. Эта мера не предусмотрена правилами. Просим, чтобы FFF и LFP соблюдали собственные же правила. Любое решение, которое помешает «Тулузе» продолжать соревнования, будет обжаловано в суде тут же.

Впрочем, претензии «Тулузы» кажутся странными, потому что как никто не сомневался в чемпионстве ПСЖ , так никто не сомневался и в вылете «Тулузы», которая даже от предпоследней команды отставала на 10 очков. Но она в своем праве – может возмущаться. К тому же у Садрана есть сторонники, создающие оппозиционный блок в составе лиги. Ярким лидером этого блока является президент «Лиона» Жан-Мишель Ола, который с самого начала кризиса выступал против течения и бился за права своего клуба, который провел неудачный сезон и оказался на седьмом месте – на пороге еврокубков. И при нынешних раскладах «Лион» впервые с 1997 года не выступит в еврокубках, если, конечно, не выиграет нынешний розыгрыш Лиги чемпионов. Понятно бешенство Ола, который уверен, что при полном сезоне его команда непременно впрыгнула бы в еврокубки, к тому же там все очень плотно было в таблице. В связи с этим «Лион» быстро выпустил заявление с угрозами пойти в суд:

Позиция правительства, которая была озвучена, не навязывала запрет на завершение чемпионата Франции досрочно. Министр спорта ранее указывала, что игры можно провести в августе, если эпидемиологическая ситуация поменяется. «Лион» хочет напомнить, что предлагал более справедливое альтернативное решение в виде проведения мини-турнира плей-офф в верхней и нижней частях таблицы. Учитывая решение лиги, «Лион» оставляет за собой право обратиться в суд и требовать возмещения убытков, в частности, в виде упущенных возможностей и выгоды. Иск прорабатывается, потому что ущерб составит несколько десятков миллионов евро.

Финансовый вопрос неспроста интересует «Лион» — это единственный и самый очевидный путь, чтобы указать лиге, какую ошибку она совершила, лишив клубы и себя заработков. Себя-то ладно – чиновники ведь, найдут себе применение. А вот клубы, которые и без того оказались в стесненных условиях, могут получить чудовищный удар по своей экономике. Примерно на это указывал, кстати, эксцентричный лидер испанской лиги Хавьер Тебас, который, мысленно крутя пальцем у виска, говорил о том, что ни в коем случае нельзя делать так, как во Франции, ибо это приведет к «исчезновению» футбола. И косвенные подтверждения тому полетели сразу.

Поставившие на паузу свои отношения с французской лигой главные телевещатели Canal+ и BeInSports не собираются платить оставшиеся по контракту деньги. Canal+ уже якобы написал соответствующее письмо, заявив, что расторгает договор по вещанию концовки чемпионата Франции. Это логично: нет концовки – нет денег. По такому же пути, скорее всего, пойдет и другой вещатель, но от него весточек пока нет, хотя выплаты тоже он прекратил в марте.

По подсчетам французских СМИ , от обеих телекомпаний лига успела получить всего лишь 39,6 миллиона евро. А должна была еще получить 243 миллиона евро – то есть этой огромной суммы лига недосчитается. А ведь доходы от продажи телевизионных прав составляют самую крупную долю в общей структуре доходов клубов Лиги 1. Например, в сезоне-2018/19 это было почти 36 процентов всех доходов. Так что руководство лиги таким образом фактически стреляет себе в ногу, вышибая хоть какую-то возможность заработка у клубов.