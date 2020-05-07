Новый Азар или возвращение Бога

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Жереми Бога в этом сезоне доказал, что перерос уровень «Сассуоло». Недаром ивуарийским вингером интересуются топовые европейские команды. «Соккер.ру» рассказывает о тяжелом карьерном пути «нового Азара».

Два года назад Жереми Бога, после трех аренд, покинул лондонский «Челси» и отправился в «Сассуоло» за 3.5 млн фунтов. Казалось, что игрок станет очередным переработанным продуктом академии «синих», который прошел ряд аренд, но так и не получил шанса проявить себя в первой команде «пенсионеров». Таких примеров масса, начиная от Марио Пашалича, который успел сыграть и за московский «Спартак», и заканчивая Мохамедом Салахом и Кевином Де Брюйне, после продажи которых боссы «Челси» теперь кусают локти, хоть и смогли отбить потраченные на игроков деньги. Однако теперь эти игроки стали звездами мирового футбола.

Скаутский отдел лондонского клуба работает очень хорошо, также как и академия, плоды которой мы можем видеть в нынешнем сезоне, когда команду возглавил Фрэнк Лэмпард и начал активно наигрывать молодежь. Но все дело в том, что академия «Челси» была сильной всегда. За последние десять лет академия «синих» дважды выигрывала Лигу чемпионов и семь раз Кубок Англии. Это впечатляющие показатели. Но дело лишь в том, что игроки этой самой академии не получают свой шанс в первой команде, а отправляются в аренды. Такова политика клуба в отношении юных футболистов. Так случилось и с Бога.

Детство и академия «Челси»

Жереми Бога родился в Марселе, 3 января 1997 года, однако имеет гражданство, как Франции, так и Кот-д’Ивуара. В шесть лет Бога оказался в молодежной команде «АСПТТ Марсель», где и играл до 2009 года, пока не переехал в Лондон, где работал его отец. Там ивуариец и начал свой карьерный путь в академии «Челси», пока не заработал первый профессиональный контракт, подписанный до 2017 года. Ивуарийский вингер, играющий на левом крыле атаки, был одним из лидеров молодежной команды «Челси» и считался чуть ли не самым перспективным игроком того состава.

Первый блин комом. Аренда в «Ренн»

Немудрено, что в свою первую аренду Бога отправился в 18 лет. Игрок уже перерос уровень своих сверстников и ему нужен был новый вызов. Политика лондонского клуба как раз располагала к этому. Бога снова отправился туда, откуда начинал – во Францию. «Ренн» арендовал ивуарийского вингера на один сезон. Однако сходу блеснуть в составе «красно-черных» у Бога не получилось. Скорее всего, причиной стал слишком юный возраст игрока. Не каждый футболист в 18 лет сможет сразу же влиться в новый коллектив. В сезоне 2015/2016 Бога провел 27 игр за «Ренн», в большинстве из которых он выходил на замену, и отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей, а «красно-черные» заняли восьмое место в чемпионате Франции. Эту аренду нельзя назвать удачной, но уже тогда Бога показал свои сильные стороны – отличную скорость, классный дриблинг и хороший удар. Впрочем, покинув Францию, Бога успел записать на свой счет красивый гол в ворота «Лорьяна», который хорошо демонстрирует его игровой стиль.

Гол в ворота «Барселоны». Аренда в «Гранаду»

Вернувшись в Лондон летом 2016 года, Жереми отправился в новую аренду. На этот раз «Челси» решил отправить своего талантливого вингера в солнечную Испанию. Ивуарийца арендовала «Гранада». Новая аренда не принесла Жереми славы, как и предыдущая. В сезоне 2016/2017 вингер отыграл за «насридов» в 26 матчах Ла Лиги, а его статистика была идентична статистике во Франции – два гола и одна голевая передача. Однако теперь Бога уже не так часто выходил со скамейки и провел больше половины матчей в основном составе. Эту аренду нельзя назвать удачной, но и провальной ее не назовешь. «Гранада» не показала абсолютно ничего в том сезоне, заняв последнее место и вылетев в Сегунду. При этом клуб из Андалусии сумел забить всего 30 мячей, что стало худшим показателем чемпионата. Возможно, класс команды дал о себе знать и Бога также не показал выдающиеся результаты в Испании. Но эта аренда все же имела одну примечательную вещь – ивуариец сумел поразить ворота «Барселоны». Бога сравнял счет в матче против каталонского клуба, но это не спасло его команду от разгрома (1-4).

Дебют за «Челси» и аренда в «Бирмингем»

Летом 2017 года Бога снова вернулся в Англию и, на этот раз, в руководстве «Челси» решили, что ивуарийцу хватит кататься по заграницам и стоит попробовать свои силы в чемпионате Англии. Только во втором по силе – в Чемпионшипе.

Однако перед этим «синие» заключили с игроком новый трехлетний контракт до 2020 года. Но, что самое важное, до этого Бога успел дебютировать в составе лондонского клуба. Из-за большого количества травмированных игроков, в частности травм Эдена Азара и Педро, у тогдашнего наставника «Челси» Антонио Конте не оставалось выбора на позицию левого вингера на старте сезона. К первому туру АПЛ против «Бернли» пришлось обратиться за помощью к ребятам из академии. Выбирать предстояло между бельгийцем Чарли Мусонда и Бога, которые проводили предсезонный тур с первой командой. Выбор пал на второго.

Но вряд ли Жереми хочет вспоминать о своей единственной игре в составе «синих». Тот матч для «Челси» не задался с самого начала. Уже на 14-й минуте Гэри Кэхилл получил прямую красную карточку и наставнику «синих» Антонио Конте пришлось делать замену, чтобы восполнить брешь, образовавшуюся в обороне «Челси». Заменили как раз Бога. Вместо него на поле появился Андрес Кристенсен. «Челси» проиграл тот матч 2-3, что стало началом провального сезона итальянского наставника. К слову, Чарли Мусонда, борьбу за место у которого выиграл Бога, также появился на поле в том матче. И что забавно – вместо Кристенсена, который сменил Бога. Такая вот рокировка.

Жереми действительно был недоволен своим дебютом. Даже скорее тренером, который не смог должным образом мотивировать молодого игрока, который дебютирует за клуб. Вот что говорил сам Бога об этом матче:

Антонио Конте почти не разговаривал со мной. Когда он дал мне дебютировать против «Бернли», все, что он сказал, было: «Это твоя очередь».

Далее же была аренда в «Бирмингем». Команда сменила трех тренеров за сезон. Клуб начинал чемпионат с Харри Рэднаппом, однако «Гудини» был уволен после шести поражений подряд. «Синих» принял бывший помощник главного тренера Стив Коттерилл, который также не сыскал успеха и был отправлен в отставку под конец сезона. Третьим тренером Бога в «Бирмингеме» стал молодой Гарри Монк, который и финишировал с потрепанной командой на 19 месте (в Чемпионшипе 24 команды).

Возможно постоянная смена тренеров (хоть большую часть сезона клуб и тренировал Коттерилл) сказалась на игре Бога, однако эту аренду все равно нельзя назвать провальной. Бога провел 31 игру за «Бирмингем», являясь, по сути, игроком основного состава, и отметился двумя голами и тремя результативными передачами в Чемпионшипе.

Идеальное место. Переход в «Сассуоло»

Вполне вероятно, что после трех аренд, в течение которых Бога записал на свой счет всего 11 баллов по системе гол плюс пас, «Челси» не увидел дальнейшего развития потенциала ивуарийца и решил продать игрока. Хотя нельзя сказать, что Бога играл плохо – вполне нормально, только результативность хромала. Этот фактор не смутил «Сассуоло», которые предложили за игрока 3.5 млн фунтов. «Челси» дал добро и Жереми отправился в Италию летом 2018 года.

На тот момент новым наставником «нероверди» стал Роберто Де Зерби, который проповедует атакующий стиль футбола. Игрок такого плана как Бога, имеющий в своем арсенале великолепный дриблинг и взрывную скорость, пришел ко двору в команде молодого итальянского наставника. Однако первый сезон Бога, все же, не был игроком основного состава и половину матчей начинал на скамейке запасных. Можно сказать, что в первом сезоне в «Сассуоло» ивуариец адаптировался к новому для себя чемпионату. К тому же, если не брать в расчет аренду Бога в «Ренн», когда ему было еще 18, «нероверди» были первым серьезным клубом вингера. Ведь «черно-зеленые» не барахтались на дне таблицы как «Гранада» и выступали в высшем дивизионе, в то время как «Бирмингем» был клубом второго по классу английского дивизиона. Бога окружали более сильные партнеры по атаке – Сенси, Берарди, Локателли, даже тот же Кевин-Принс Боатенг. Это также придало уверенности ивуарийцу.

В своем дебютном сезоне после полноценного трансфера из «Челси» Бога провел 25 матчей в Серии А, половину из которых со старта, и отметился тремя забитыми голами и одной результативной передачей. «Сассуоло» завершили сезон на 11 месте, пропустив при этом 60 мячей (больше только у команд из зоны вылета и «Пармы»). Однако команды Де Зерби никогда не отличались уверенной игрой в обороне. Особенностью молодого итальянского наставника была атака. Сам Бога отмечал, что прибавил во многих игровых аспектах после перехода в «Сассуоло», и именно Де Зерби сыграл в этом огромную роль.

Тренер Де Зерби очень мне помогает, я очень прибавил при нем во многих аспектах. В каждом матче я стараюсь помогать команде побеждать, забивая голы и отдавая результативные передачи

Следующий сезон Бога начал игроком стартового состава, хоть и не с первых туров. Де Зерби выпускал игрока на позиции центрфорварда и левого вингера, однако в первых турах Бога не блистал. Тогда героями матчей, преимущественно, становились Берарди и Капуто. Первый раз Бога удалось поразить ворота соперников в сезоне 2019/2020 в матче против «Интера». Ивуариец вышел на замену и забил великолепный мяч в дальний угол после сольного прохода. Однако «нероверди» так и не смогли отыграться и уступили 3-4.

В следующем матче Бога ассистировал Филипу Джуричичу и помог своей команде минимально переиграть «Верону» (1-0). А после снова отличился, забив великолепный мяч в ворота «Фиорентины». Еще помните гол Бога «Лорьяну»? Здесь ивуариец исполнил еще лучше! Однако это не помогло клубу из провинции Модены одержать победу (1-2).

Через тур Бога вновь забил. На этот раз, поразив ворота «Болоньи» (3-1), а еще через тур вингер поиздевался над самим Буффоном! Жереми вышел один на один с итальянским голкипером и подсек мяч над вратарем, усадив Джиджи на пятую точку. К слову, «Сассуоло» сыграл с «Юве» вничью (2-2). Сам Бога считает этот гол самым памятным моментом в составе «черно-зеленых»:

Самый памятный момент за время выступлений в «Сассуоло»? Гол Буффону. Во-первых, я тогда только вернулся после травмы, и забить Ювентусу, да еще и легендарному Буффону — это было нечто!

После матча с чемпионами Италии у ивуарийца наступила голевая засуха, и Бога не отмечался результативными действиями шесть игр кряду. Прервать серию неудач вингер смог в новом году в матче против «Торино». Бога стал героем поединка, отдав голевую передачу на Берарди, а до этого сумел сам поразить ворота «быков». Да еще и как! Ивуариец прокинул мяч между ног сопернику, а после зарядил пушку с 30-и метров прямо в дальнюю девятку! Без шансов!

Как вы уже успели заметить, Бога забивает много красивых мячей. Но дело не в везении – дело в мастерстве. Спустя тур, после нулевой ничьи с «Сампдорией», Жереми снова забил гол-красавец. Теперь от пушки ивуарийца пострадала «Рома», игравшая в меньшинстве. «Сассуоло» победили 4-2, а Бога снова показал как он умеет смещаться с фланга в центр, напоминая тем самым Эдена Азара или Роббена, только на другом фланге.

После, Бога отличился точным ударом головой, несмотря на свой низкий рост (172 см) в ворота СПАЛа, а спустя тур огорчил голкипера «Брешиа».

На момент остановки Серии А Бога имеет на своем счету 8 голов и две результативные передачи. Это почти столько же, сколько у него было за три первых сезона аренд из «Челси». Великолепные показатили! «Сассуоло» идет на одиннадцатом месте и, при хорошем стечении обстоятельств, может занять место в зоне еврокубков, и заслуга Бога в этом немалая. Сам игрок считает, что нашел идеальное место, в котором его ценят партнеры и тренер, однако это не значит, что Жереми не хочет расти как игрок.

«Сассуоло» — идеальный клуб для меня. Я чувствовал, что все хотят видеть меня здесь: от тренера и до игроков. Сначала я стеснялся, когда приехал сюда. Я почти не разговаривал. Но этот сезон прошел уже лучше, потому что я начал говорить по-итальянски. Фанаты всегда заставляли меня чувствовать себя как дома. Де Зерби тренер клуба очень важен для меня, он помог мне сильно вырасти. Я думаю, что могу еще многое сделать, работая с ним, и прогрессировать дальше.

Стиль игры

Бога играет на позиции левого вингера, однако может сыграть под нападающим или в центре атаки, а у Де Зерби несколько раз выходил и на правом крыле атаки. За великолепную игру ивуарийца стали называть «новым Азаром», и нельзя сказать, что это сравнение неуместно. Бога действительно чем-то напоминает Эдена. Сам Жереми, кстати, считает себя лучше вингера «Реала»:

Время от времени я задумываюсь, не следовало ли мне дольше ждать своего шанса в «Челси», но мне нужно было регулярно играть. Я был позади Азара, Педро и Виллиана. Не то чтобы они были лучше меня, но они были выше меня в иерархии команды.

Чем Бога напоминает Азара? Хотя бы тем, как он умеет вступать в дриблинг. Жереми является лучшим по обводкам в этом сезоне в Серии А и третьим в топ-5 лигах, уступая лишь Адама Траоре из «Вулверхэмптона» и Лионелю Месси. При этом Бога опережает самого Неймара!

В среднем Бога делает 4.4 обводки за игру, из которых 64% являются успешным. Это выдающиеся показатели. У Кастровилли из «Фиорентины», который является вторым дриблером Серии А, аж на 1.2 меньше.

Dribles certos por jogo:



1- Jeremie Boga 4.4 (64%) 🥇

2- Castrovilli 3,2 (74%) 🥈

3- Bennacer 3,0 (82%) 🥉 pic.twitter.com/VahnAkgCb9 — Calcio in Matéria (@calcioinmateria) April 30, 2020

К слову, Бога сравнивают не только с Азаром, но и с Арьеном Роббеном. Все дело также в стиле игры. А точнее – ивуариец очень любит смещаться с фланга в центр и пробивать. Точно также делал Роббен. Только вот Арьен играл справа.

Бога входит в число лучших игроков «Сассуоло» практически по всем статистическим показателям, однако есть у него и слабые стороны. Бога не силен в единоборствах и игре головой, а также не очень любит отрабатывать в защите. Да, команда Де Зерби не делает акцент на оборону, но еще неизвестно где окажется Бога в следующем сезоне, и какой стиль игры будет у команды, в которой он будет выступать. Вполне возможно, что ивуарийцу нужно будет поработать над этим игровым аспектом, однако недаром его сравнивают с Азаром – тот тоже не любил отрабатывать в обороне.

Бога предпочитает играть в короткий пас, довольно редко отдает длинные передачи и простреливает в штрафную площадь. Его главными козырями являются взрывная скорость, дриблинг и мощный удар. Это именно то, что нужно вингеру.

Почему должен вернуться в «Челси»

Бога уже заявлял о том, что он был бы не против вернуться в Лондон, хоть и не против продолжить карьеру в «Сассуоло». Однако все мы понимаем, что такие игроки долго не засиживаются в клубах уровня середины таблицы Серии А. Только если не перегорят. «Челси» же нуждается в вингере такого типа. Лондонский клуб испытывает проблемы на флангах, а на фоне ухода Педро и возможного ухода Виллиана ситуация выглядит еще хуже. «Синим» уже давно нужно было освежить позицию вингера и уход Азара, а также истекающие контракты игроков за 30, только подталкивают к этому. Кстати, у «Челси» уже имеется опыт подписания топовых дриблеров. В далеком 2012 «синие» подписывали Мозеса, когда тот был одним из лучших по обводкам в АПЛ , выступая при этом в составе скромного «Уигана».

Да, «Челси» заинтересован в подписании Санчо, но зачем платить больше? Тем более, когда в клубах будет финансовый кризис. Конечно, Бога не играет на уровне Санчо, но «синим» нужно купить двух вингеров (минус Виллиан и Педро), чтобы восполнить пробелы на флангах. И если, возможно, первым таки станет Санчо, то вторым должен стать Бога. У «синих» есть право выкупа ивуарийца за 15 млн евро, и они вряд ли смогут найти кандидата лучше за такие деньги. Это просто подарок, тем более в условиях грядущего финансового кризиса. К тому же, игроку не придется адаптироваться к новой стране и клубу – Бога с 12 лет в системе «Челси».

Пока не возобновились чемпионаты и не открылось трансферное окно – все это слухи. «Челси», «Наполи», «Рома», «Барселона»… В Бога заинтересованы много клубов. Но возвращение «домой» будет выглядеть очень кстати.