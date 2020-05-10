Харри Реднапп отметил регресс «Тоттенхэма» в последние годы

Бывший наставник «Тоттенхэма» в беседе с talkSPORT заявил, что «шпоры» регрессировали за последние годы.

Пару лет назад я смотрел на «Тоттенхэм», когда у них на позиции правого защитника был Кайл Уокер, который просто-таки летал, а слева в защите играл Дэнни Роуз. Вы смотрели на эту команду и видели, что у них играют Кристиан Эриксен и Мусса Дембеле, команда действительно хорошо выглядела. Я думал, что они выиграют Премьер-Лигу в следующий год или два. Я смотрю на них сейчас и вижу, что они вовсе не близки к этой цели, если честно.