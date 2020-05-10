ГлавнаяНовости

Харри Реднапп отметил регресс «Тоттенхэма» в последние годы

сегодня, 09:27

Бывший наставник «Тоттенхэма» Харри Реднапп в беседе с talkSPORT заявил, что «шпоры» регрессировали за последние годы.

Пару лет назад я смотрел на «Тоттенхэм», когда у них на позиции правого защитника был Кайл Уокер, который просто-таки летал, а слева в защите играл Дэнни Роуз. Вы смотрели на эту команду и видели, что у них играют Кристиан Эриксен и Мусса Дембеле, команда действительно хорошо выглядела. Я думал, что они выиграют Премьер-Лигу в следующий год или два. Я смотрю на них сейчас и вижу, что они вовсе не близки к этой цели, если честно.

Отметим, что ранее главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо заявил, что хочет выиграть титул чемпиона Англии со «шпорами». 

Все новости
Фабрегас: «Возможно, решение прекратить розыгрыш Лиги 1 приняли поспешно»
Сегодня, 10:08 Комментарии0
Пулишич: «Первые три дня в „Челси“ со мной никто не разговаривал»
Сегодня, 10:00 Комментарии2
«Тоттенхэм» — чемпион Англии-2020/21
Сегодня, 10:00Станислав Горин в блоге Командный дух
Рубен Соса: «Бентанкур — это техничный Гаттузо»
Сегодня, 09:10 Комментарии1
Президент Аргентины сделал выбор между Месси и Марадоной
Сегодня, 08:57 Комментарии5
Пойет: «Удивлюсь, если Моуриньо за три года не возьмет трофей со „шпорами“»
Сегодня, 08:43 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 10:00
Не особо увидел...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:30
В прошлом сезоне был прогресс, неправда.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100