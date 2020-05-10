Венгер: «Мбаппе и Неймар придут на смену Роналду и Месси»

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сегодня, 08:33

Экс-настаник лондонского «Арсенала» рассказал о том, кто, по его мнению, займет лидирующие позиции в футболе после того, как и завершат карьеру.

Месси… Мы никогда не видели подобных игроков, способных быть настолько креативными в сложной ситуации. Футбольный век таких игроков, как Роналду и Месси, подходит к концу. Настало время для нового поколения, которое может быть французским. Сейчас лидером может стать Мбаппе. Безусловно, есть еще и Неймар.