Венгер: «Мбаппе и Неймар придут на смену Роналду и Месси»

Экс-настаник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о том, кто, по его мнению, займет лидирующие позиции в футболе после того, как Криштиану Роналду и Лионель Месси завершат карьеру.
Месси… Мы никогда не видели подобных игроков, способных быть настолько креативными в сложной ситуации. Футбольный век таких игроков, как Роналду и Месси, подходит к концу.
Настало время для нового поколения, которое может быть французским. Сейчас лидером может стать Мбаппе. Безусловно, есть еще и Неймар.
Ранее Венгер высказался на тему того, что «Ливерпуль» могут не признать чемпионом в случае досрочного завершения АПЛ.