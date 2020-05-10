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Венгер: «Мбаппе и Неймар придут на смену Роналду и Месси»

сегодня, 08:33

Экс-настаник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о том, кто, по его мнению, займет лидирующие позиции в футболе после того, как Криштиану Роналду и Лионель Месси завершат карьеру.

Месси… Мы никогда не видели подобных игроков, способных быть настолько креативными в сложной ситуации. Футбольный век таких игроков, как Роналду и Месси, подходит к концу.

Настало время для нового поколения, которое может быть французским. Сейчас лидером может стать Мбаппе. Безусловно, есть еще и Неймар.

Ранее Венгер высказался на тему того, что «Ливерпуль» могут не признать чемпионом в случае досрочного завершения АПЛ.

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Все комментарии
бибра
бибра
сегодня в 08:48
Чалов придёт
ДСА
ДСА
сегодня в 08:44
Неймар уже постареет, когда Роналду с Месси уйдут.
Legend 6
Legend 6 ответ Klaksvikar Itrottarselag (раскрыть)
сегодня в 08:41
Не сконцентрируется.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 08:34
Если Мбаппе сконцентрируется на футболе как Криш, то все может быть..
beefs
beefs
сегодня в 08:34
неймар вряд ли придет...
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