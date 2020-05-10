Президент Аргентины сделал выбор между Месси и Марадоной

Президент Аргентины Альберто Фернандес сравнил форварда «Барселоны» Лионеля Месси и легенду мирового футбола Диего Марадону.
Люди всегда спорят о Месси и Марадоне, но это несправедливый спор, потому что это два разных игровых периода. В то время были очень важны лидеры в клубах. У Марадоны было всё, у него были сила, навыки, он был главным. Я видел, как он делает невероятные вещи. Пусть фанаты Месси не обижаются, но я думаю, что сейчас футбол другой. Марадона — лучший игрок, которого я видел.
Ранее главный тренер «Гуанчжоу Эвергранд» Фабио Каннаваро сравнил Месси и Марадону.