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Президент Аргентины сделал выбор между Месси и Марадоной

сегодня, 08:57

Президент Аргентины Альберто Фернандес сравнил форварда «Барселоны» Лионеля Месси и легенду мирового футбола Диего Марадону.

Люди всегда спорят о Месси и Марадоне, но это несправедливый спор, потому что это два разных игровых периода. В то время были очень важны лидеры в клубах. У Марадоны было всё, у него были сила, навыки, он был главным. Я видел, как он делает невероятные вещи. Пусть фанаты Месси не обижаются, но я думаю, что сейчас футбол другой. Марадона — лучший игрок, которого я видел.

Ранее главный тренер «Гуанчжоу Эвергранд» Фабио Каннаваро сравнил Месси и Марадону.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:44
Просто Марадона его друг.
beefs
beefs
сегодня в 09:29
Марадона лидер и выиграл чемпионат мира, Месси же только отличный нападающий
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:23
Ну конечно Марадона лучший.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 09:15
От рядового до президента,аргентинцы давно сделали свой выбор! Их даже сравнивать некоректно.Одного на Родине боготворят,церкви в честь Марадоны строят,а второму пальчики оторвали на памятнике.
2479qb6as6px
2479qb6as6px
сегодня в 09:06
В каждой эпохи, есть, свои лучшие.
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