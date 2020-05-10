Рубен Соса: «Бентанкур — это техничный Гаттузо»

Бывший нападающий сборной Уругвая , известный по своим выступлениям за «Интер» и «Лацио», сравнил полузащитника «Ювентуса» с экс-хавбеком «Милана» .

Бентанкур уже чемпион, несмотря на свой юный возраст.

Он умный футболист, не боится и играет так, будто ему 28, а не 23. У него есть все, чтобы стать лидером полузащиты «Ювентуса».

Я бы сказал, что его стиль игры похож на Гаттузо, за исключением того, что Бентанкур более техничный игрок.